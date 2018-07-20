微软公布第四财季财报：净利同比增长10%

新浪科技讯 北京时间7月20日凌晨消息，微软今天发布了2018财年第四财季及全年财报。报告显示，微软第四财季营收为300.85亿美元，比去年同期的256.05亿美元增长17%；净利润为88.73亿美元，比去年同期的80.69亿美元增长10%。微软第四财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价小幅上涨不到1%。

第四财季主要业绩：

在截至6月30日的这一财季，微软的净利润为88.73亿美元，每股收益为1.14美元，这一业绩好于去年同期。2017财年第四财季，微软的净利润为80.69亿美元，每股收益为1.03美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第四财季调整后净利润为87.69亿美元，比去年同期的83.12亿美元增长5%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%；调整后每股收益为1.13美元，比去年同期的1.06美元增长7%，不计入汇率变动的影响为同比增长3%，超出分析师平均预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前预计微软第四财季每股收益为1.08美元。

微软第四财季营收为300.85亿美元，比去年同期的256.05亿美元增长17%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第四财季调整后营收同样为300.85亿美元，比去年同期的256.05亿美元增长17%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%，这一业绩也超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前预计微软第四财季营收为292.1亿美元。

微软第四财季运营利润为103.79亿美元，比去年同期的76.82美元增长35%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第四财季调整后运营利润同样为103.79亿美元，比去年同期的79.88亿美元增长30%，不计入汇率变动的影响为同比增长24%。

第四财季各部门业绩：

微软第四财季来自于产品业务的营收为171.59亿美元，相比之下去年同期为160.57亿美元；来自于服务及其他业务的营收为129.26亿美元，相比之下去年同期为95.48亿美元。

2018财年第四财季，微软生产力和业务流程部门的营收为96.68亿美元，高于去年同期的85.48亿美元；运营利润为34.66亿美元，高于去年同期的28.91亿美元。微软第四财季智能云部门的营收为96.06亿美元，高于去年同期的78.22亿美元；运营利润为39.01亿美元，高于去年同期的29.11亿美元。微软第四财季更多个人计算业务的营收为108.11亿美元，高于去年同期的92.35亿美元；运营利润为30.12亿美元，高于去年同期的21.86亿美元。微软第四财季企业及其他业务的运营利润为零，相比之下去年同期的运营亏损为3.06亿美元。

第四财季其他财务信息：

微软第四财季总营收成本为97.42亿美元，相比之下去年同期为84.56亿美元。其中，产品营收成本为35.17亿美元，相比之下去年同期为31.41亿美元；服务及其他营收成本为62.25亿美元，相比之下去年同期为53.15亿美元。微软第四财季毛利润为203.43亿美元，相比之下去年同期为171.49亿美元。

微软第四财季研发支出为39.33亿美元，高于去年同期的35.14亿美元；销售和营销支出为47.60亿美元，高于去年同期的42.92亿美元；总务和行政支出为12.71亿美元，低于去年同期的13.55亿美元；重组支出为零，相比之下去年同期为3.06亿美元。

在第四财季中，微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了53亿美元现金，与去年同期相比增长16%。

2018财年全年业绩：

在整个2018财年，微软的营收为1103.60亿美元，比2017财年的965.71亿美元增长14%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软2018财年营收同样为1103.60亿美元，比2017财年的965.71亿美元增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长13%。

微软2018财年的运营利润为350.58亿美元，比2017财年的290.25亿美元增长21%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软2018财年运营利润同样为350.58亿美元，比2017财年的293.31亿美元增长20%，不计入汇率变动的影响为同比增长17%。

微软2018财年净利润为165.71亿美元，比2017财年的254.89亿美元下降35%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软2018财年净利润为302.67亿美元，比2017财年的257.32亿美元增长18%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%。微软2018财年每股摊薄收益为2.13美元，比2017财年的3.25美元下降34%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软2018财年每股摊薄收益为3.88美元，比2017财年的3.29美元增长18%，不计入汇率变动的影响为同比增长16%。

业绩展望：

微软表示，将在随后召开的财报电话会议中提供业绩展望数据。

高管言论：

微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“我们取得了令人难以置信的年度业绩表现，营收超过了1000亿美元，这是公司团队以客户成功为重点而作出不懈努力以及客户信任微软所带来的结果。我们在智能云和智能边缘领域中进行的早期投资正在取得成功，将继续利用差异化创新来扩大我们在大型增长中市场上的业务范围。”

股价反应：

当日，微软股价在纳斯达克常规交易中下跌0.72美元，报收于104.40美元，跌幅为0.68%。在随后截至美国东部时间17：02（北京时间20日5：02）为止的盘后交易中，微软股价上涨0.70美元，至105.10美元，涨幅为0.67%。过去52周，微软的最高价为106.50美元，最低价为71.28美元。（唐风）