新浪科技> 业界 > 正文

Uber的电动自行车正在蚕食它的汽车

Uber的电动自行车正在蚕食它的汽车
2018年07月20日 00:21 新浪美股
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪美股讯，北京时间7月20日凌晨，据CNN消息，6个月前Uber开始涉足自行车行业。如今它有了一个惊人的发现：在旧金山，骑着它旗下红色Jump电动自行车的新用户更有可能继续骑自行车，而不是跳上一辆随处可见的汽车。换句话说，Uber正在自我瓦解——该公司表示，它对此感到非常高兴。优步交通政策和研究主管安德鲁·萨尔茨堡说：“这对城市关心的事情产生了积极影响，特别是拥堵和减少碳排放。”

　　Uber的调查结果显示，如果有机会，人们会高兴地坐两轮车，而不是四轮车。Uber希望这将导致城市放松对共享车队的限制。Uber在二月份开始涉足电动自行车，当时它第一次允许用户通过它的应用程序预订Jump自行车。截至7月1日，Uber平台上的新车手的总出行量上升了15 %，尽管他们的汽车和越野车出行量下降了10 %。

　　每天早上8点至下午6点交通拥堵最严重。Uber和它今年4月份收购的共享电动单车公司Jump预料到了这一点，他们认为乘客们会寻求其他办法，而不是在拥堵中挣扎。Uber希望，一旦看到像Jump这样的初创企业如何缓解拥堵和减少污染，这些城市可能会放松限制。

　　交通专家说，优步的数据凸显了电动自行车改造城市的潜力。“有这样一个难以置信的机会，让我们选择更小的占地面积，零排放的车辆，这对于城市、人们的预算和环境都更有利。”

Uber电动自行车
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有