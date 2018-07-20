Uber的电动自行车正在蚕食它的汽车

新浪美股讯，北京时间7月20日凌晨，据CNN消息，6个月前Uber开始涉足自行车行业。如今它有了一个惊人的发现：在旧金山，骑着它旗下红色Jump电动自行车的新用户更有可能继续骑自行车，而不是跳上一辆随处可见的汽车。换句话说，Uber正在自我瓦解——该公司表示，它对此感到非常高兴。优步交通政策和研究主管安德鲁·萨尔茨堡说：“这对城市关心的事情产生了积极影响，特别是拥堵和减少碳排放。”

Uber的调查结果显示，如果有机会，人们会高兴地坐两轮车，而不是四轮车。Uber希望这将导致城市放松对共享车队的限制。Uber在二月份开始涉足电动自行车，当时它第一次允许用户通过它的应用程序预订Jump自行车。截至7月1日，Uber平台上的新车手的总出行量上升了15 %，尽管他们的汽车和越野车出行量下降了10 %。

每天早上8点至下午6点交通拥堵最严重。Uber和它今年4月份收购的共享电动单车公司Jump预料到了这一点，他们认为乘客们会寻求其他办法，而不是在拥堵中挣扎。Uber希望，一旦看到像Jump这样的初创企业如何缓解拥堵和减少污染，这些城市可能会放松限制。

交通专家说，优步的数据凸显了电动自行车改造城市的潜力。“有这样一个难以置信的机会，让我们选择更小的占地面积，零排放的车辆，这对于城市、人们的预算和环境都更有利。”