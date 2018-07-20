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华大基因胞弟青出于蓝 50亿美元估值遭机构“疯抢”

华大基因胞弟青出于蓝 50亿美元估值遭机构“疯抢”
2018年07月20日 02:19 21世纪经济报道
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　　本报记者 杨坪 深圳报道

　　“机构都要抢疯了。”7月19日，上海一家私募机构人士对21世纪经济报道记者如此评价华大智造的融资“盛况”。

　　近日，有媒体报道，多家私募机构内部人士证实，华大控股正在为其测序仪业务融资，融资主体是深圳华大智造科技有限公司（下称“华大智造”），融资估值为50亿美元。

　　根据公开资料显示，华大智造是上市公司华大基因（300676.SZ）控股股东深圳华大基因科技有限公司控制的企业，由香港华大基因医疗设备有限公司100%持股，主要经营测序仪及配套试剂的研发、生产和销售，其华大基因重要的试剂、仪器供应商。

　　上述私募人士透露，华大智造这次融资吸引了众多顶级机构和大型国资，但目前还未签订最终的投资协议。

　　“机构差不多确定了，现在大家都在抢额度。我们一般以所有机构都签完SPA（投资协议）为基准，有部分机构已经签署了投资意向书，保证金已经打进去了，但最终的投资协议还没签，最后要看机构的谈判结果，由华大统一安排。”上述私募人士说道。

　　融资启动

　　华大智造涉及的基因测序仪业务是华大控股“基因组学应用”全产业链布局的重要一环。早年间，由于二代测序领域被美国公司Illumina垄断，处于中游基因测序代工行业的华大基因一直受行业巨头Illumina掣肘。

　　如2014年下半年，Illumina提高了部分试剂的价格，减少对华大基因的价格优惠，华大基因立刻“感冒”，当年毛利率低至45.92%。

　　华大基因也在招股说明书中表示：“2014 年公司综合毛利率较低，原因系当年原材料采购成本较高、生育健康类服务短期暂停，以及公司主动下调部分业务销售单价应对市场竞争。”

　　此后华大基因不断加码上游基因测序仪业务，通过部分原料国产化替代之后，2015年-2017年，华大基因毛利率分别增至55.55%、58.44%和56.87%。2016年才成立的华大智造在当年就成为了华大基因第三大供应商，对上市公司的销售占比为10.61%。

　　据上述私募人士介绍，华大智造拟融资金额在十亿以内，除了融资之外，华大智造还有在港股上市的意愿，但这次融资并非华大智造的Pre-IPO轮融资。

　　“严格意义上讲，我们理解的Pre-IPO轮融资，就是融完之后马上向交易所报材料，但是华大智造显然还没有到这一步。”上述私募人士表示。

　　对于此次融资的真实性和相关细节，21世纪经济报道向华大基因发出邮件求证，公司7月18日晚间回应称：“暂不评价”。

　　不过，市场对于华大智造在“资本市场”上的小心思，并非没有预期。

　　早在华大基因IPO之初，就有业内人士指出，上市的华大基因只是华大体系中的一部分，华大控股旗下还有诸多有价值的资产在上市公司体系外，此次参与融资的华大智造就是之一。

　　今年四月，曾有媒体表示，华大基因计划将器械部分拆分出去，融资10亿美元后于2019年独立上市，但对此华大基因不予置评。

　　7月19日，医疗健康投资行业资深人士金亮在接受21世纪经济报道记者采访时指出：“华大智造本来就在体外，并不在华大基因的合并报表范围内，因此谈不上网上传言的分拆上市。”

　　估值之辩

　　华大智造何时上市目前来看仍是一个未知数，但在该轮融资中，50亿美元（约合330亿人民币）的估值却惊呆了不少投资者。

　　根据公开资料显示，华大智造2016年和2017年净利润分别为95万元和619万元。其主要业务中，还有不少来自于华大控股体系内的关联交易。仅就2017年来看，华大智造与华大基因之间的关联交易就已高达2.79亿元，占华大智造当年营业收入比例的一半以上（2017年华大智造营业收入为5.03亿元）。

　　国际基因测序仪龙头企业illumina当前市盈率也不过79.7倍，盈利规模为47.44亿元人民币，是华大智造的数百倍，但估值仅为451.7亿美元，是华大智造当下估值的9倍左右。

　　华大智造50亿美元的总估值比A股上市公司华大基因更高，截至7月19日晚，华大基因的总市值也不过310亿元人民币，此前，华大基因还一直因80倍的市盈率屡遭市场诟病。

　　“若华大智造不与Complete Genomics，Inc。进行资产重组，使其纳入融资主体，而仅就华大智造而言，其2016、2017年的净利润分别只有95万元、619万元，而且其中还有很大比例的关联销售，个人认为支撑不起330亿元的估值。”金亮表示。

　　上述私募人士也透露，确实有不少投资者被50亿美元的估值吓退，有一家大型国资机构人士就曾抱怨估值过高而放弃投资。

　　“主要担心的问题是基因测序仪板块技术更迭较快，”7月19日，一位上海中型券商投行人士对21世纪经济报道记者表示，“illumina在技术上领先半个身位，我们之前去公司调研的时候，他们员工透露第三代测序仪批量投放还挺困难。”

　　不过，上述私募人士则认为，愿意投资的机构也有很多，而且都有自己的逻辑。

　　“这次华大智造选择的是美元投资，美元投资与人民币投资逻辑不同，相比于企业融资能力，投资者更看重企业的‘故事性’。另外华大智造的技术能力在国内较为领先，有头部效应，因为国产化替代、智能制造是现在的大方向，未来国家如果在这些领域有技术扶持，肯定是往华大这些龙头企业身上集中。”该私募人士表示。

　　（编辑：巫燕玲）

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