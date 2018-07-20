台积电第二季度净营收78.5亿美元 净利润同比增9.1%

新浪科技讯 北京时间7月20日凌晨消息，台积电周四公布了2018财年第二季度财报。报告显示，台积电取得了良好的研发表现，在下一代7纳米芯片制造技术上领先于三星，但这种研发成果还没能在第二季度中马上转化为营收。与此同时，台积电还下调了对下一季度业绩的展望。

在这一季度，台积电实现了强劲的营收和净利润增长。财报显示，台积电第二季度净营收为2332.8亿新台币（约合78.5亿美元），同比增长11.2%；净利润为722.9亿新台币，同比增长9.1%。但与上一季度相比，台积电的营收和净利润则分别下降了6%和19.5%，原因是加密数字货币“挖矿”芯片的需求下降。

与此同时，台积电第二季度资本支出也大幅下降至596.8亿新台币，相比之下第一季度为718.5亿新台币，去年同期为1051.9亿新台币。

此外，受存货周转率下降及其他因素的影响，台积电的短期贷款惊人增长，达到了279.7亿新台币，相比之下第一季度为57.8亿新台币，去年同期为4000万新台币。

台积电预计，智能手机（其中包括苹果公司将在2018年推出的新款iPhone）行业的发展将可抵消这种环比下降。

最后，台积电还下调了第三季度业绩展望，原因是来自于智能手机行业的营收预计要到第四季度才会给其资产负债表带来影响。市场预计苹果公司将在今年推出3款新型iPhone，并预计其中6.1英寸LCD版iPhone 9将是销售量最大的一款机型。

台积电作出的第三季度业绩展望如下（汇率为1美元：30.5新台币）：营收预计将达84.5亿美元至85.5亿美元；毛利润率预计将达48%至50%；运营利润率预计将达36.5%至38.5%。（唐风）