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康卡斯特放弃竞购21世纪福克斯 转向天空广播公司

康卡斯特放弃竞购21世纪福克斯 转向天空广播公司
2018年07月19日 23:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月19日晚间消息，美国最大的有线电视运营商康卡斯特(Comcast)今日宣布，将放弃竞购21世纪福克斯，转而将精力投入到收购天空广播公司(Sky)交易上。

　　受该消息影响，康卡斯特股价在今日盘前交易中一度上扬2.9%，而21世纪福克斯股价则下挫1.2%。这项决定结束了今年媒体行业的最大一次碰撞，即康卡斯特与迪士尼之间的竞争。

　　去年12月，迪士尼与21世纪福克斯签署协议，将以约524亿美元收购21世纪福克斯大部分资产，包括20世纪福克斯电影和电视工作室，以及有线电视和国际电视业务，相当于每股28美元左右。

　　但今年6月13日，康卡斯特宣布计划以650亿美元竞购21世纪福克斯，相当于每股35美元，较迪士尼报价高出19%。

　　迪士尼也不甘落后，今年6月20日又宣布，将以每股38美元的价格收购21世纪福克斯大部分资产。

　　6月27日，《华尔街日报》援引知情人士的消息称，康卡斯特仍有意竞购21世纪福克斯的娱乐资产，目前正考虑寻求私募股权投资者或战略合作伙伴的支持，以获得更多资本。

　　当然，该知情人士同时还称，康卡斯特正在评估各种选项，包括以更高的价格竞购21世纪福克斯，但也可能放弃该潜在交易。

　　今日，康卡斯特正式宣布放弃竞购。公司CEO布莱恩·罗伯茨(Brian Roberts)在一份声明中称：“我要祝贺罗伯特·伊格尔(迪士尼CEO)及其团队。另外，能打造出这样一家受尊敬的企业，默多克家族和福克斯功不可没。 ”

　　除了21世纪福克斯交易，康卡斯特竞购天空广播公司交易也变得复杂起来。今年2月，新闻集团也曾计划收购天空广播公司余下61%的股权，新闻集团旗下21世纪福克斯之前已持有天空广播公司39%的股权。

　　今年4月曾，康卡斯特宣布将以307亿美元收购天空广播公司61%的股权。上周，21世纪福克斯和康卡斯特又给出了新的报价，前者出价325亿美元，而康卡斯特则提高到340亿美元。(李明)

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