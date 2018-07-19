瑞士紧急制定新法规 阻止数字加密货币项目外流

新浪科技讯 北京时间7月19日晚间消息，在两家银行关闭数字加密货币业务后，瑞士监管部门开始采取措施来阻止该国的数字加密项目被转移到其他国家。

瑞士对数字加密货币业务非常友好，可以说是“数字加密货币的天堂”。虽然与传统的银行业相比，瑞士数字加密货币业务的规模还相对较小，但发展却非常迅速。

例如，瑞士最富有的城市楚格(Zug)被誉为“数字加密货币之谷”，最近几年聚集了200~300家数字加密货币公司。

楚格市金融负责人海因茨·泰恩勒(Heinz Taennler)称，如果政府不采取措施，让这些数字加密货币业务公司接入传统银行系统，这些企业还会继续出走到其他国家。

泰恩勒称：“他们所有的银行关系都流向列支敦士登。不要忘记，他们在这里创造了大量就业机会，每个岗位都很重要。”

知情人士称，数字加密货币公司出走瑞士的情况还会继续下去。这意味着瑞士的数字加密货币业务正流向列支敦士登、直布罗陀和开曼群岛，那里的银行更加友好。

知情人士称，瑞士第四大银行苏黎世银行(Zuercher Kantonalbank)去年关闭了20多家数字加密货币公司的账号。瑞士的一些银行表示，在他们提供相关服务前，希望政府能出台更明确的政策。

在ICO融资规模方面，2017年瑞士曾排名全球第二，而今年则滑落至第六位。为此，瑞士政府正在制定的新的法规来安抚银行，鼓励他们接受数字加密货币公司开户。(李明)