AI预测3年内乳腺癌风险 安吉丽娜朱莉的乳腺切早了？

目前，智影医疗同时为医院和患者提供服务。在B端，公司与体检机构、医院、第三方影像中心等合作收取服务费，而在患者个人端，则按疾病风险评测报告收费，由患者自费购买。

本文为寻找中国创客原创

记者 / 唐亚华

编辑 / 苏琦

2013年，美国好莱坞著名影星安吉丽娜·朱莉通过基因测序，得知自己是 BRCA1 突变基因携带者，患上乳腺癌和卵巢癌的几率分别是80%和50%，而她的曾外祖母、外祖父母、舅舅、阿姨、母亲都曾因身患癌症不治而亡，于是她做了预防性乳腺切除 。

但现在看来，安吉丽娜·朱莉的乳腺可能切早了。

有这样一款AI+影像产品，能够预测人未来三年患乳腺癌、老年痴呆症等疾病的概率，及时进行预防治疗。类似安吉里娜·朱莉这样基因中存在风险的情况，如果基因还没有发生病变，她可以利用这款产品进行跟踪监测，等预测到三年内出现高风险时再进行手术，就能够在一定程度上提高生活质量。

这款产品的提供方智影医疗是一家智能精准影像医学公司，基于影像对疾病进行预防、诊断和管理。据创始人介绍，目前，深圳智影在医疗图像诊断与分析方向获得了8项中美发明专利，取得了14项软件著作权和一项CFDA注册认证。同时，公司已落地30多家医院，服务超60万用户。

智影医疗联合创始人周浩

海归博士创业

用“AI+影像”聚焦疾病预测

国内大部分公司针对“AI+影像”落地方向都放在了疾病诊断上，智影医疗联合创始人周浩却认为，如果把入口往前移，在疾病风险的预测上发力，对市场的意义将更为重大。

在周浩看来，对医生最有帮助的是定量化分析。因为很多医生可能是凭经验诊断，相对有误差，智影医疗要做的是把疾病诊断定量化，基于数据帮助医生做病灶分析。

于是一帮海归组成了一个团队，成立智影医疗，把放射影像组学和AI结合，独创了知识迁移学习、浅层网络迁移到深层网络等技术。

其中智影医疗创始人兼CTO刘远明，是宾夕法尼亚州立大学的机电学博士，他曾是柯达医疗计算机辅助诊断事业部负责人。拥有23项美国发明专利，发表了86篇论文，发明了世界上第一台获得FDA批准的胸片肺癌计算机辅助诊断产品和第一台基于显微成像的肺结核计算机辅助诊断产品。

他在美国有着二十多年的影像数据分析从业经历，拥有自己的独创技术，在国外市场上得到成功验证之后，他想做一次挑战，在中国的巨大市场上推出适合国人的创新性医疗器械产品。2014年，刘远明回国创业，成立了智影医疗，2016年曾获国家“千人计划”特聘专家。

团队的其他成员，有来自亚利桑那州立大学的终身正教授武彤负责医疗大数据和该校终身副教授李静负责人工智能算法模块，韩国首尔国立大学医学影像博士李牡兰负责临床设计。智影医疗于2016年完成了A轮融资。

AI辅助疾病筛查

其中肺结核诊断率超90%

基于公司的独创性技术，智影医疗开发了多款产品，主要为医院的放射科和病理科提供服务。

其产品包括：早期老年痴呆症（AD）和早期乳腺癌的智能诊断及风险预测系统、胸部智能影像健康管理系统“肺管家”、胸片专家系统、肺结核筛查解决方案等。

据周浩介绍，早期老年痴呆症是中国未来30年重大疾病的挑战，这种疾病不可逆，目前最有效的手段是及早发现。公司通过PET-MR等多模态影像训练学习，识别早期老年痴呆症并预测未来6年内老年痴呆症的患病风险。

肺管家是胸片的完整解决方案，由面向医生的胸片辅助诊断和面向患者的心肺疾病短期风险预测两部分组成。对于患者端，公司通过AI技术，对胸片进行分析，预测心肺短期风险，形成健康指数，建立个性化健康档案。

具体说来，智影的AI系统标注了几万张在3—10年随访时期存储的正常肺部图像，也标注了几万张早期肺癌X光、胸片和CT/PET样本图像，根据比对进行定位分析，预测未来三年内变成癌症的可能性，如果风险较高，则建议做进一步的精准检查。

“肺管家面向医生端，对19种疾病和异常自动识别，自动生成医生检测报告；针对患者的是体检报告，直观的告诉患者现在心肺健康程度怎么样。”周浩表示。

此外，智影医疗推出的早期乳腺的诊断和风险评估系统，能通过AI预测三年内患乳腺癌的风险等级，建立个性化的乳腺癌筛查方案。智影医疗的肺结核诊断系统不仅准确率超过90%而且病灶定位精准，目前正开放网址面向所有医生测试使用。

在周浩看来，智影医疗的产品能够在一定程度上替代医生做一些简单的工作，让医生将精力放在更复杂和更具有挑战性的工作上。“如公司和深圳市慢性病防治中心合作了基层肺结核筛查。因为在基层，放射科医生不足，专业能力也有待提升，智影医疗的肺结核筛查产品就能提供很好的帮助。”

落地30家医院 服务超60万人

目前，智影医疗为医院和患者个人提供服务，因而商业模式同时包含2B、2C两种模式。在B端，公司与体检机构、医院、第三方影像中心等合作收取服务费，而在患者个人端，则按疾病风险评测报告收费，由患者自费购买。

公司目前合作了超30家医院，服务了超60万人。周浩表示，公司并不一味追求合作医院的数量，目前选择的主要是针对性和标杆性医院。

在他看来，和众多做AI产品的公司相比，智影医疗的优势除了独特的算法外，还在于已经积累的数据与团队经验。“除了已存储的大量标注好的影像数据，团队成员也长期在医疗领域从事产品开发工作，他们了解医生的工作流程，知道需要去关注什么点。”

周浩表示，下一步公司会沿着目前的方向，进一步加强疾病的风险预测，然后往心脏等更多部位扩展，同时在更大范围内推广产品，真正实现病症的高质量自动筛查。

对于医疗这块大蛋糕，巨头们早已开始布局，腾讯云、阿里云等也在AI诊断领域发力。但周浩对此并不担心，他认为医疗的蛋糕很大，不可能由一家公司全部做完。“我们和腾讯、阿里是互补关系，他们主要针对疾病辅助诊断，我们可以前移，做疾病的风险预测等，未来还有合作的空间。”