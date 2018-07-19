每3.5天新增一家独角兽企业 国内总数上升至162家

2018年上半年，中国每3.5天新增一家独角兽企业，新晋独角兽52家，其中第二季度新增19家，国内独角兽公司总数上升至162家。

原标题：每3.5天新增一家独角兽企业 背后最大赢家是……

整理 / 薛星星

编辑 / 魏佳

6月18日，胡润研究院发布《2018第二季度胡润大中华区独角兽指数》，蚂蚁金服以10000亿元人民币的估值位列榜单首位，滴滴出行及小米以3000亿元估值紧随其后，其次是估值均为2000亿元的今日头条和美团点评。

报告称，2018年上半年，中国每3.5天新增一家独角兽企业，新晋独角兽52家，其中第二季度新增19家，国内独角兽公司总数上升至162家。

北京仍然是国内拥有独角兽企业最多的城市，上榜企业67家，总估值超过2万亿元；上海以39家独角兽企业位列第二，总估值超过6700亿元；得益于超级独角兽蚂蚁金服的拉动，杭州上榜企业虽然只有20家，但总估值超过上海，达到1.3万亿元。

2018第二季度胡润大中华区独角兽企业Top10

排名前十的企业与上一期保持一致。但蚂蚁金服的估值从上一期的4000亿上升到1万亿，位列第一，滴滴出行和小米并列第二；美团点评和今日头条并列第四；腾讯音乐排名第六；京东金融、菜鸟网络、陆金所、快手和大疆以1000亿的估值并列第七。

红杉资本成独角兽捕手

此次榜单数据显示，红杉资本成为捕获上榜独角兽企业最多的投资机构，为42家；腾讯系和IDG分别捕获28家和22家分列二三；排名前十的投资机构都捕获超过10家上榜独角兽企业。

红杉资本投资的独角兽企业行业覆盖范围较广，其中，互联网服务类企业投资数量最多，为13家，包括滴滴出行、美团点评、一下科技等；其次是电子商务类企业，包括拼多多、酒仙网、蜜芽等，投资数量为6家；文化娱乐类及物流服务类企业均投资了5家；人工智能、智能硬件等行业红杉投资的独角兽企业数量较少，均为1家。此外，红杉资本还参与投资了区块链行业中的独角兽企业比特大陆。

162家独角兽平均成立时间6年，最短成立仅一年

本次榜单中上榜的162家企业中，平均成立时间为6年，其中，成立不足三年的有11家，占比6%。成立时间在7年以上的有63家，占比39%。

成立于2017年9月的拜腾汽车是上榜企业中成立时间最短的独角兽企业，成立时间仅为1年，估值100亿元人民币，位列榜单第53位；趣头条和基石药业成立仅2年，估值分别为100亿元及65亿元，上述三家企业是榜单中最年轻的新晋独角兽企业前三名。

拼多多一季度估值增6倍，成超级独角兽

17家原上榜独角兽企业估值较上一统计周期有所提升。拼多多延续黑马本色，其估值较胡润上一统计周期增长6倍，估值达到700亿元人民币，晋升为超级独角兽，位列榜单排名第13位，比上一统计周期排名上升33位。

由运满满和货车帮合并而来的满帮，在今年4月完成由国新基金和软银愿景基金联合领投的19亿美元新一轮融资，估值增长3倍达到400亿元人民币，位列榜单第18位。

此外，小红书估值增长近2倍，达200亿元人民币；蚂蚁金服在完成140亿美元融资后，估值增长逾1.5倍；VIPKID、汇通达、美菜网及喜马拉雅4家企业估值翻番。

独角兽企业掌门人平均年龄42岁

上榜的独角兽企业中，掌门人平均年龄为42岁。其中，仅30位“80后”，包括滴滴的程维、今日头条的张一鸣、“无人机大王”大疆的汪滔、短视频平台快手的宿华和拼多多的黄峥等。此外，还有2位“90后”，分别是ofo的戴威和出海App开发商DotC United的石一。

上榜“超级独角兽”的掌门人平均年龄则为40岁。

上榜独角兽集中于互联网服务行业

榜单中，来自于互联网服务行业的独角兽企业数量仍最多，有40家企业上榜，占本次独角兽企业总数的25%，包括滴滴出行、美团点评、口碑等企业。

电子商务及互联网金融行业紧随其后，分别有22家和19家，其中估值最高的是超10000亿人民币的蚂蚁金服，京东金融以1000亿估值位列榜单第7位。

文化娱乐行业上榜15家，排名最高的为估值2000亿人民币的今日头条，其次是估值1500亿人民币的腾讯音乐。

区块链行业首次出现独角兽企业

本次榜单中，区块链行业首次出现独角兽企业，比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际3家矿机生产商上榜，估值分别为700亿元、200亿元及100亿元，位列榜单第13位、第32位和第53位。

数据来源：《深圳世茂前海中心•2018第二季度胡润大中华区独角兽指数》