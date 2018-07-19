新浪科技> 业界 > 正文

每3.5天新增一家独角兽企业 国内总数上升至162家

每3.5天新增一家独角兽企业 国内总数上升至162家
2018年07月19日 22:53 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　2018年上半年，中国每3.5天新增一家独角兽企业，新晋独角兽52家，其中第二季度新增19家，国内独角兽公司总数上升至162家。

　　原标题：每3.5天新增一家独角兽企业 背后最大赢家是……

　　整理 / 薛星星

　　编辑 / 魏佳

　　6月18日，胡润研究院发布《2018第二季度胡润大中华区独角兽指数》，蚂蚁金服以10000亿元人民币的估值位列榜单首位，滴滴出行及小米以3000亿元估值紧随其后，其次是估值均为2000亿元的今日头条和美团点评。

　　报告称，2018年上半年，中国每3.5天新增一家独角兽企业，新晋独角兽52家，其中第二季度新增19家，国内独角兽公司总数上升至162家。

　　北京仍然是国内拥有独角兽企业最多的城市，上榜企业67家，总估值超过2万亿元；上海以39家独角兽企业位列第二，总估值超过6700亿元；得益于超级独角兽蚂蚁金服的拉动，杭州上榜企业虽然只有20家，但总估值超过上海，达到1.3万亿元。

　　2018第二季度胡润大中华区独角兽企业Top10

　　排名前十的企业与上一期保持一致。但蚂蚁金服的估值从上一期的4000亿上升到1万亿，位列第一，滴滴出行和小米并列第二；美团点评和今日头条并列第四；腾讯音乐排名第六；京东金融、菜鸟网络、陆金所、快手和大疆以1000亿的估值并列第七。

　　红杉资本成独角兽捕手

　　此次榜单数据显示，红杉资本成为捕获上榜独角兽企业最多的投资机构，为42家；腾讯系和IDG分别捕获28家和22家分列二三；排名前十的投资机构都捕获超过10家上榜独角兽企业。

　　红杉资本投资的独角兽企业行业覆盖范围较广，其中，互联网服务类企业投资数量最多，为13家，包括滴滴出行、美团点评、一下科技等；其次是电子商务类企业，包括拼多多、酒仙网、蜜芽等，投资数量为6家；文化娱乐类及物流服务类企业均投资了5家；人工智能、智能硬件等行业红杉投资的独角兽企业数量较少，均为1家。此外，红杉资本还参与投资了区块链行业中的独角兽企业比特大陆。

　　162家独角兽平均成立时间6年，最短成立仅一年

　　本次榜单中上榜的162家企业中，平均成立时间为6年，其中，成立不足三年的有11家，占比6%。成立时间在7年以上的有63家，占比39%。

　　成立于2017年9月的拜腾汽车是上榜企业中成立时间最短的独角兽企业，成立时间仅为1年，估值100亿元人民币，位列榜单第53位；趣头条和基石药业成立仅2年，估值分别为100亿元及65亿元，上述三家企业是榜单中最年轻的新晋独角兽企业前三名。

　　拼多多一季度估值增6倍，成超级独角兽

　　17家原上榜独角兽企业估值较上一统计周期有所提升。拼多多延续黑马本色，其估值较胡润上一统计周期增长6倍，估值达到700亿元人民币，晋升为超级独角兽，位列榜单排名第13位，比上一统计周期排名上升33位。

　　由运满满和货车帮合并而来的满帮，在今年4月完成由国新基金和软银愿景基金联合领投的19亿美元新一轮融资，估值增长3倍达到400亿元人民币，位列榜单第18位。

　　此外，小红书估值增长近2倍，达200亿元人民币；蚂蚁金服在完成140亿美元融资后，估值增长逾1.5倍；VIPKID、汇通达、美菜网及喜马拉雅4家企业估值翻番。

　　独角兽企业掌门人平均年龄42岁

　　上榜的独角兽企业中，掌门人平均年龄为42岁。其中，仅30位“80后”，包括滴滴的程维、今日头条的张一鸣、“无人机大王”大疆的汪滔、短视频平台快手的宿华和拼多多的黄峥等。此外，还有2位“90后”，分别是ofo的戴威和出海App开发商DotC United的石一。

　　上榜“超级独角兽”的掌门人平均年龄则为40岁。

　　上榜独角兽集中于互联网服务行业

　　榜单中，来自于互联网服务行业的独角兽企业数量仍最多，有40家企业上榜，占本次独角兽企业总数的25%，包括滴滴出行、美团点评、口碑等企业。

　　电子商务及互联网金融行业紧随其后，分别有22家和19家，其中估值最高的是超10000亿人民币的蚂蚁金服，京东金融以1000亿估值位列榜单第7位。

　　文化娱乐行业上榜15家，排名最高的为估值2000亿人民币的今日头条，其次是估值1500亿人民币的腾讯音乐。

　　区块链行业首次出现独角兽企业

　　本次榜单中，区块链行业首次出现独角兽企业，比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际3家矿机生产商上榜，估值分别为700亿元、200亿元及100亿元，位列榜单第13位、第32位和第53位。

　　数据来源：《深圳世茂前海中心•2018第二季度胡润大中华区独角兽指数》

独角兽估值企业
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有