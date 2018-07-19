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李娟亲属口述比亚迪广告门始末 神秘老板陈振宇是谁

李娟亲属口述比亚迪广告门始末 神秘老板陈振宇是谁
2018年07月19日 22:53 每日经济新闻
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　　每经记者 徐杰 吴凡 实习生 武敬栋 吴若凡也有贡献

　　每经编辑 何小桃

　　始于今年6月份的比亚迪“广告门”谜团仍然待解。

　　在这起扑朔迷离的案件当中，一名叫做“李娟”的女子甚为神秘，30多家广告供应商表示，她是“上海比亚迪电动车有限公司华东区域市场部总经理”（下称“上海比亚迪华东区市场部总经理”），而比亚迪在声明中强调，李娟等人冒用比亚迪高管身份，用伪造的印章开展业务，涉嫌伪造公司印章罪及合同诈骗罪。但由供应商公开的资料显示，李娟为比亚迪提供的相关项目却都是真实有效的。

　　这个神秘人物李娟是谁？她的动机是什么，其背后隐藏着哪些商业内幕，她称之为老板的“陈振宇”（又称“leochan”）又是怎样的身份，这些巨额的涉案垫付资金去了哪里……一连串疑问有待进一步揭晓。

▲左一为李娟，左三为陈振宇（图片来自网络）▲左一为李娟，左三为陈振宇（图片来自网络）

　　每日经济新闻记者查询资料确认，李娟于1985年出生，现年33岁。

　　7月19日，上海，高温持续，与李娟“上海比亚迪华东区市场部总经理”身份不相称的是，她的居所位于上海中环外的宝山区，一处年久破旧的普通回迁房，房外停放着小区内的一些汽车和破旧的电瓶车，房内面积不大但温馨有序。“十几年来，一直住在这里”。当日中午，李娟亲属独家接受每日经济新闻（下称“NBD”）记者采访时表示。

　　前述亲属表示，陈振宇失联后，李娟一直很焦虑，6月26日上午见了供应商，下午回到家里，两个手机，电话微信都不断，“实在没有办法，直接打车去了就近的上海经侦总队，在经侦门口打了110，被带到所属派出所继续报案，之后移交到公司所在地的浦东经侦。”

　　“李娟受了很大的压力”

　　NBD：比亚迪在声明中称，李娟冒用比亚迪高管身份开展业务，涉嫌伪造公司印章罪及合同诈骗罪，此前，你有注意到李娟与比亚迪相关联系吗？

　　亲属：我没有太多的渠道去判断这些东西。我只能说李娟有劳动合同，最早一批人的劳动合同都是和标注有比亚迪的公司直接签署的，合同甲方有三家公司，都有比亚迪的名称，是中英文两版的合同，时间是从2016年至2020年。

　　NBD：甲方为什么会有三家公司，这个合同有没有可能造假？

　　亲属：我不知道，我真的不知道。她的甲方有三家公司，乙方就是李娟，所有合同都是和比亚迪签的。那个时候我也在想，为什么会有三家公司，一般正常来说是一家，怎么会是同时入职3家公司，三家公司都是比亚迪。

　　而且，这份合同他们好几个同事应该都是一样的，中英文两份很厚，这份合同上的三个公司，我工商备案都查了，都是真实存在的三家公司。

▲图片来自网络▲图片来自网络

　　NBD：李娟与比亚迪相关事情，你是什么时候知道的，李娟是否跟你提过其中缘由？

　　亲属：这件事情我是从端午节之后才知道的，之前这些事情大家都是完全不知道的，家里很少提及工作，她和供应商说，你们这些事情千万不要告诉我的家人，不要影响小孩、老公，他们都是不知道的。

　　之后，她说来自供应商的压力很大，被催款，毕竟老板找不到了，不知道下一步会怎么做，其实供应商催款的情况在很早之前就有了，我们只知道那时候她的工作很忙，回过头看，那时候已经有很多供应商找她了，想解决问题，她一直帮老板在扛这些事情。

　　李娟受了很大的压力，我们觉得压力这么大的话，最好的方式就是寻找最公正的方向，就是报警。

　　NBD：警方现在有没有找过你了解一些情况？

　　亲属：目前还没有。现在我觉得这件事情核心的关键点在这几方面：一是，李娟所有的动机是什么？谁是最后的受益方？二是，相关的业务资金的走向，也就是流水，这些都是最直白的，最指向真相的问题。

　　“她一个85年的姑娘搭不起这样一个盘子”

　　NBD：比亚迪官方声明称，李娟等人冒用公司名义开展相关业务，在发现李娟等人的违法行为后，比亚迪以李娟涉嫌伪造公司印章罪及合同诈骗罪，向上海警方报案，但是，也有供应商说，李娟是自首的。李娟进去是因为比亚迪报案，还是自首？

　　亲属：这我确定是自首的。应该是6月26日，上午她去见了供应商，下午两点钟左右到家，然后跟我们说了说情况，她那个时候也很焦虑，两个手机不停地在响，微信短信电话，不停地响，一直有人在找她，然后我们就觉得要不直接自己去找警方，这样的话会更好一点。

　　我们就希望找到经侦，把这事情说清楚，我们其实都不知道应该去哪里报案，我觉得经侦最简单，就去了最近的上海经侦总队，直接打车去的，就是中山北一路803经侦总队，去了以后在经侦总队门口报的110，刚开始没有受理，后来把她带到了曲阳警所，再从曲阳警所把案子转到了浦东经侦。

　　就是这样的一个流程，事实也确实这样，因为警察都有接警记录的。

▲比亚迪公告▲比亚迪公告

　　NBD：李娟这些年来的收入情况如何？

　　亲属：我们家里包括她的供应商也来看过。你可以看得出来，这套房子已经十多年了，这套房子是动迁房，不是很好的房子。

　　NBD：有媒体报道中称，李娟以自己1200万元房子来源不明为由向上海公安机关自首，这套1200万房子是怎么回事？

　　亲属：静安府的房子是2017年左右买的，她老板说这套房子是给她的奖金，给她的说法是，“你在这边好好帮我们干活，好好工作，我帮你在上海安家，这个有可能就是你以后十年的一个奖励了。”

　　NBD：李娟平常的工作状态如何？

　　亲属：她对工作是非常认真，我可以给你看一眼她的工作笔记，这是这几年的工作记录，它是非常认真地在进行每一些项目的一些工作。

　　（记者注：展示工作笔记），她有几本工作笔记，真的是很认真地在工作，里面记录了包括阿森纳、陕西卫视广告投放等，对于一个上过班的人来说，有多少人能做到？能有那么认真的一个工作态度，我自认我是做不到的，工作笔记不止这一本，（记录详细的日期），她工作非常地认真。

　　我有看她的邮件，她和陈振宇的工作邮件是一直没有断过的，如果她只是一个骗子，她有必要做到这个地步？

　　她是一个很认真的人，这是我对她的一个评价，我自己理解就是说，这也是她为什么会在这件事情上，被骗得那么深的一个原因。

　　NBD：这起事件目前给你们家庭带来的影响如何？

　　亲属：事情出来后，对我们的影响也是非常的大，其实我觉得最简单、最符合逻辑的就是，比亚迪的高管可能默认或者说知晓这件事情，否则，所有的事情都是说不通的。

　　你说一家那么大的公司，这么多经销商，这么长时间，做了那么多事情，这边一场活动，那边又多了一项活动，公司竟然都不知道？或者说小地方我不知道，那很正常，但实际上不是，还扯上了阿森纳，人还到了现场。

　　现在很多人在想这些事情，有各种各样行业的，有各种各样背景的人，但大家始终觉得就是一个很简单的问题，李娟一个人还是操不起这个盘子。

　　我相信在所有人，不管是供应商也好，不管是同事也好，不管是现在的媒体，或者说是在分析这件事情的人也好，包括律师也好，其实大家都觉得一件很匪夷是所思的事情，一是，李娟没有任何利益动机，不赚钱；第二，她没有这样的背景和人脉去把这个盘子能搭起来，因为这个盘子涉及到了太多细节和相关的人，这不是李娟一个人，或者凭他一个85年的小姑娘，她能做得到的事情，这是很简单的道理。

▲图片来源：阿森纳官网▲图片来源：阿森纳官网

　　更神秘的“老板”

　　NBD：陈振宇在这起事件中很关键，供应商说他是李娟的老板，这个人你了解吗，李娟此前是否跟你提起过这个人？

　　亲属：老板是leochan，就是陈振宇，好像是香港人，在很久之前，我见过一面，就是网上照片上的那个人，他是李娟原单位瑞安房产的领导，主要负责瑞安房产直属的物业，之后，他和李娟来往邮件比较多，包括一些工作安排，最早的邮件工作安排是2015年3月份左右。

　　NBD：网络上说陈振宇与比亚迪一些高管有关联，也有说，他只是一个代号，李娟跟你提及这方面的信息吗？

　　亲属：李娟和我说，和网上看到的基本都是一样的。她跟我说，（陈振宇）告诉她，其是比亚迪的隐形股东，然后有一些内部的斗争，要新成立的这样一个条线，但是又不能公开地去做等，但是，真实情况我不知道，我只能说我见过leochan，但是leochan是不是她真正的老板，就不能划上等号了，我没有渠道去查。

▲比亚迪公告，否认陈振宇为公司员工▲比亚迪公告，否认陈振宇为公司员工

　　NBD：你是否注意到李娟和陈振宇相关联系的资料？

　　亲属：李娟和陈振宇工作上邮件非常多，从2015年就开始，大概至少上百份，（展示陈振宇发给李娟的一封邮件），这是他单独发给李娟的，2015年3月18日，这是他对后面工作的安排。

　　邮件内容（记者注）：（我更倾向于你是因为你的工作能力，你的缺点我也早就说过，虽然这几年你和我不在一起工作，但是我还是看到你的成长，所以你未来一年的目标是什么你很清楚，高级总监的位置是为你留的，你要现在开始着手安排起来，培养不是一朝一夕的明白吗？我放手让你做，独挡一面，试试看，公司的事情我会在4月份之前肃清，所以你要准备好所有前期的工作和车展工作....................）

　　这是leochan单独发给李娟的，他们最早联系大概在2015年3月份左右，所有的工作、订票、审批、付款都是leochan的邮件。

　　leochan当面见李娟的次数非常少，这是他这个人非常注意的一点，他很少露面，一般通过电话、邮件、qq。

　　NBD：上海雨鸿文化传播有限公司（下称“雨鸿文化”）跟李娟业务来往比较多，并且比亚迪在声明中表示，2018年4月，李娟使用上海雨鸿公司的名义，以资源赠送及优惠价格的方式，推进比亚迪与阿森纳足球倶乐部之间的广告宣传，李娟跟你提过这家公司吗？

▲雨鸿文化否认李娟为公司员工▲雨鸿文化否认李娟为公司员工

　　亲属：这家公司了解的并不多，他们公司的负责人汪晓婷（也称“helen”）是后来出现的。就是说要找一个广告总代，然后让李娟去物色，然后她找到了汪晓婷。

　　我也是网上获悉李娟与雨鸿有这么长时间的沟通，helen以前是李娟的同事，都是搜易广告的同事，他们之间到底在合作什么我不敢说，现在看下来的情况，至少从汪晓婷说出来的情况，雨鸿文化的单子不都是靠李娟这边在做嘛，我们只说事实。

　　汪晓婷也站出来否认所有的事情，正常，站在现在这个立场，没有人会站出来说任何相关的，站在今天这个立场，所有人和事情只要是相关的，他都会说我不知道。任何人，对吧？这很正常的事情。

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