倪光南演讲：网络信息领域如何摆脱被卡脖子的窘境？

原标题：倪光南公开演讲：网络信息领域，如何摆脱被"卡脖子"的窘境？

互联网技术给我们的生活带来了巨大的变化，同时也让我们不得不面临新的考验和挑战。信息安全是互联网发展的要害，互联网核心技术是很多国家都十分重视的“命门”。

在建设网络强国的历史机遇期，在一些关键技术领域，我们如何避免“卡脖子”的现象发生？在推动核心技术发展的道路上我们又该坚持什么原则？央视财经《中国经济大讲堂》邀请著名信息技术专家、中国工程院院士倪光南为您深度解读。

嘉宾简介

倪光南，中国工程院院士。他参与研制了我国第一台大型计算机，首创了在汉字输入中应用联想功能，并两次获得国家科技进步一等奖。作为中国计算机应用领域的领军人物，他将大半生的心血都倾注在推广我国自主可控的网络信息核心技术上，年近耄耋还依然为中国信息产业的自主创新奔走呼吁。

自2006年“核高基”专项实施以来，我国在核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品等方面获得了许多突破，诞生了一大批具有自主知识产权的产品。然而在某些关键领域，我们依然存在被人“卡脖子”的现象。

倪光南院士在《中国经济大讲堂》的演讲中强调，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路，没有第二条路。不要指望有什么捷径，就是你得要踏踏实实，要有紧迫感，坚定地去做。

一、坚持自力更生

倪光南院士指出，现在唯一一种可能，就是通过我们的自主创新，来突破这个核心技术，这要克服很多困难，有技术上的困难，有各方面的困难。还要克服我们内部一种比较流行的思想：不要那么辛苦去做核心技术的研发，我们买一点现成的不是更好了吗？“他不知道没有科技创新的支撑，这个市场你是赚不到钱的，所以我觉得，我们不仅是克服资源界或者是技术界给你带来的困难，我们要创新也要克服我们思想上的障碍，没有树立自主创新的观念，没有艰苦奋斗、自力更生的观念也是搞不好创新的。”

二、不忘初心



倪光南院士在演讲中说，在2006年的时候，国家制订了《中长期科学技术发展规划纲要》，就是从2006年到2020年，重点发展16项重大专项，其中一个专项就是“核高基”专项。“这个核就是核心电子器件，指的是比如我刚才讲到的北斗；高是指高端通信，就是一般我们现在说CPU芯片；基就是基础软件，主要就是操作系统为主。”

倪光南院士指出，这三个字意味着国家在2006年就下了个决心，要构建一个由国产CPU、国产操作系统构成的一个体系，来发展这样一个体系，“核高基”01专项最后的目标是发展自己的安全可控的体系、技术体系，当然包含了生态系统。“如果不是构成一个完整体系，在这个体系之外，这个技术可能没有多大价值。所以从这个角度来讲，我们希望对这个专项强调要不忘初心，就是要牢牢记住，“核高基”是为了要发展自己的体系，这个我觉得有关部门应该要密切注意的。”

三、高度重视风险

倪光南院士在演讲中谈到，国内有关机构曾对国产的操作系统、Windows7和Windows10三种操作系统进行过评估，结论是国产的操作系统最安全。他希望有关部门，特别是重要的部门应该有对于安全风险的考量，在有关网络安全的地方，应该慎重，因为如果网络安全出现了问题，带来的损失将是很大的。

倪光南院士强调，面对日益凸显的网络安全挑战，我们在核心技术上必须加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系。面对日益凸显的网络安全挑战，如何才能达到“自主可控”呢？

一、建立多维度安全评估体系

倪光南院士在《中国经济大讲堂》演讲中指出，网络安全数学上没法计算，可控性没法计算，黑客随时可能发起攻击。自主可控不等于安全，但是不自主可控一定不安全。现在我国的《网络安全审查办法》里面明确地提到要审查，既要审查可控性，也要审查安全性。但是很可惜，因为是新事物，我们没有一整套的规章制度、法规，自主可控没有一个评估的标准。“大家都说我这个是自主可控的，显然不太合适，所以我们希望比如说行业协会、产业联盟或者主管部门在这方面出台一些相应的规范。”

二、政府企业个人共同努力

倪光南院士以“方舟”和“永中”两项技术的开发为例，说明政府和企业携手的重要性。其中“方舟”是为了做CPU，“永中”是做基础软件，就是办公软件，都是很重要的技术。我觉得应该说，过去来讲，我们要发展核心技术，企业应该勇于地担当，来做这些核心技术，发挥企业作为市场创新主体的作用。另外一个方面我们看到由于核心技术的难度挺大的，可能有些企业的力量不足的时候，我们就说企业和政府共同来承担这样一个艰巨任务。”

“我们大家一定有充分的信心，通过发展自主可控，通过自主创新，把我们的网信技术，把整个科学技术搞上去，成为世界的网络强国，达到我们两个一百年的伟大目标。”

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