2018年《财富》世界500强发布:苹果第11鸿海24华为72

新浪科技讯 北京时间7月19日晚间消息，美国《财富》杂志发布新一期世界500强排行榜。

根据财富中文网消息，在上榜公司数量上，今年中国公司达到了120家，已经非常接近美国（126家），远超第三位的日本（52家）。其中中国大陆（含香港在内，不包括台湾地区）为111家企业。

13家中国公司首次上榜，它们是：招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。新上榜公司最多的行业是保险（3家）。青岛海尔则是电子与电子设备行业唯一一家中国新上榜公司。

根据榜单，中国科技公司中，鸿海排24，中国移动53，华为72，中国电信 141，京东181，中国联通273，阿里巴巴300，腾讯331，苏宁427，海尔499。

外国科技公司中，苹果第11，三星电子12，AT&T20，，谷歌（Alphabet）52，波音64，微软71，康卡斯特80，软银85，戴尔93，索尼97， Facebook274，甲骨文302， 诺基亚457，爱立信500。

与上年相比，今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。

进入世界500强的企业门槛（最低销售收入）也从2016年的216亿美元上升到236亿美元。

沃尔玛连续第五年成为全球最大公司，它和三家中国企业——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位，位次没有变化。壳牌石油上升至第五位，将丰田汽车挤至第六位。

苹果仍高居利润榜首位，排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。

在净资产收益率榜上，波音公司位居首位；而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。

在今年的500强排行榜上，利润率最高的是英美烟草集团，其利润率高达185%，远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中，利润率最高的是腾讯控股有限公司，超过30%。

排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国大陆，其中科技公司中，阿里巴巴（上升162位）、腾讯（上升147位）、美的（上升127位）。

美国上榜的8家银行平均利润96亿美元。中国10家银行平均利润高达179亿美元，远远高于全部入榜中国公司的利润水平（31亿美元）。而这十家银行的总利润更是占了111家中国大陆上榜公司总利润的50.7%；作为对比，美国银行总利润仅占126家美国入榜公司的11.7%。

从行业看，所有的互联网服务公司排名均有大幅提升，它们是来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook。而所有上榜的房地产行业企业均来自中国。

以下为完整清单

排名公司收入（$ M）

1、沃尔玛$ 500，343

2、国家电网$ 348，903

3、中石化集团326，953

4、中国石油326，008

5、荷兰皇家壳牌公司311，870

6、丰田汽车265，172

7、大众$ 260，028

8、BP$ 244，582

9、埃克森美孚244，363

10、Berkshire Hathaway$ 242，137

11、苹果$ 229，234

12、三星电子211，940

13、McKesson$ 208，357

14、Glencore$ 205，476

15、UnitedHealth Group$ 201，159

16、戴姆勒185，235

17、CVS Health$ 184，765

18、亚马逊$ 177，866

19、EXOR集团161，677

20、AT&T$ 160，546

21、通用汽车$ 157，311

22、福特汽车156，776

23、中国建筑工程156，071

24、鸿海精密工业154，699

25、AmerisourceBergen$ 153，144

26、中国工商银行153，021

27、AXA$ 149，461

28、Total149，099

29、平安保险$ 144，197

30、本田汽车$ 138，646

31、中国建设银行138，594

32、Trafigura Group$ 136，421

33、雪佛龙$ 134，533

34、红衣主教健康129，976

35、Costco$ 129，025

36、SAIC Motor$ 128，819

37、Verizon$ 126，034

38、Allianz$ 123，532

39、克罗格$ 122，662

40、中国农业银行122，366

41、通用电气122，274

42、中国人寿120，224

43、Walgreens Boots Alliance$ 118，214

44、法国巴黎银行$ 117，375

45、日本邮政控股公司116，616

46、中国银行115，423

47、JPMorgan Chase&Co。$ 113，899

48、Fannie Mae$ 112，394

49、Gazprom$ 111，983

50、保诚(46.37, 0.50, 1.09%)为111，458

51、宝马集团111，231

52、Alphabet$ 110，855

53、中国移动通信110，159

54、日产汽车$ 107，868

55、Nippon Telegraph&Telephone$ 106，500

56、中国铁路工程集团102，767

57、Home Depot$ 100，904

58、中国铁路建设100，855

59、Assicurazioni Generali$ 100，552

60、Bank of America Corp．$ 100，264

61、快递脚本持有100，065

62、富国银行$ 97，741

63、卢克石油公司93，897

64、波音93，392

65、东风汽车93，294

66、西门子91，585

67、飞利浦 66$ 91，568

68、家乐福$ 91，276

69、雀巢$ 91，222

70、Anthem首歌曲$ 90，039

71、微软89，950

72、华为89，311

73、巴西国家石油公司88，827

74、Valero Energy$ 88，407

75、博世集团87，997

76、花旗集团87，966

77、Banco Santander$ 87，401

78、现代汽车85，259

79、日立84，559

80、康卡斯特$ 84，526

81、Deutsche Telekom$ 84，481

82、法国农业信贷银行84，222

83、Enel$ 84，134

84、SK Holdings$ 83，544

85、软银集团82，665

86、华润82，184

87、中国海洋石油81，482

88、Uniper$ 81，428

89、ENI$ 80，006

90、汇丰控股79，637

91、中国交通建设79，417

92、IBM$ 79，139

93、戴尔78，660

94、Electricite de France$ 78，490

95、State State Insurance Cos。$ 78，331

96、太平洋建筑集团77，205

97、索尼(53.07, -0.56, -1.04%)77，116

98、中化集团76，765

99、JXTG Holdings$ 76，629

100、Johnson&Johnson$ 76，450

101中国能源投资75，522

102特易购$ 75，405

103AEON$ 75，339

104Engie$ 75，279

105空客集团75，261

106Freddie Mac$ 74，676

107Pemex$ 73，850

108Peugeot$ 73，506

109中国五矿72，997

110中国南方电网72，787

111Amer International Group$ 72，766

112巴斯夫72，677

113中国邮政集团72，197

114Panasonic$ 72，045

115Rosneft Oil$ 72，028

116目标71，879

117中国人民保险公司71，579

118Royal Ahold Delhaize$ 70，891

119德国邮政DHL集团70，545

120慕尼黑再保险集团70，143

121Societe Generale$ 69，948

122中粮集团69，669

123美国邮政服务69，636

124北京汽车集团69，591

125中国第一汽车集团69，524

126Nippon Life Insurance$ 68，684

127ArcelorMittal$ 68，679

128Lowe的68，619

129三菱售价68，301

130Marubeni$ 68，057

131Marathon Petroleum$ 67，610

132Tewoo Group$ 66，577

133Itau Unibanco持有66，287

134雷诺$ 66，247

135Procter&Gamble$ 66，217

136MetLife$ 66，153

137印度石油65，916

138UPS$ 65，872

139Aegon$ 65，437

140中国北方工业集团64，646

141中国电信63，974

142苏黎世保险集团63，961

143Aviva$ 63，934

144百事公司63，525

145Dai-ichi Life Holdings$ 63，522

146英特尔62，761

147DowDuPont$62，683

148Reliance Industries$ 62，304

149中信集团61，316

150Equinor$ 61，187

151Groupe BPCE$ 61，128

152Archer Daniels Midland$ 60，828

153联合利华$ 60，548

154Aetna$ 60，535

155联邦快递60，319

156Auchan Holding$ 60，028

157Albertsons Cos。$ 59，925

158沃达丰集团59，838

159联合技术公司59，837

160Prudential Financial$ 59，689

161中国航空工业公司59，263

162中国宝武钢铁集团59，255

163PTT$ 58，819

164Telefonica$ 58，624

165Toyota Tsusho$ 58，586

166Banco Bradesco$ 57，562

167中国化工57，989

168交通银行$ 57，511

169罗氏集团56，634

170Anheuser-Busch InBev$ 53，544

171ING集团$ 53，547

172法律和一般集团55，999

173Louis Dreyfus$ 55，440

174Sysco$ 55，371

175Banco do Brasil$ 55，269

176迪士尼55，137

177Mitsubishi UFJ Financial Group$ 54，769

178LG电子$ 54，314

179Seven&I Holdings$ 54，217

180America Movil$ 54，006

181JD.com$ 53，965

182PowerChina$ 53，870

183Humana$ 53，767

184POSCO$ 53，244

185山东魏桥创业集团53，203

186东京电力52，809

187辉瑞(37.66, 0.01, 0.03%)$ 52，546

188韩国电力52，492

189劳埃德银行集团52，422

190HP$ 52，056

191Petronas$ 52，028

192住友三井金融集团52，026

193拜耳$ 51，933

194国药控股51，844

195Wesfarmers$ 51，600

196Finatis$ 51，578

197年石油和天然气51，219

198Nippon Steel&Sumitomo Metal$ 51，164

199JBS$ 51，118

200洛克希德马丁公司$ 51，048

201CNP保证金50，737

202广州汽车工业集团50，323

203Novartis$ 50，135

204Itochu$ 49，732

205Sberbank$ 49，698

206Continental$ 49，608

207AIG49，520

208Christian Dior$ 49，221

209Tokio Marine Holdings$ 48，731

210Centene$ 48，572

211Deutsche Bahn$ 48，124

212Cisco Systems$ 48，005

213招商银行47，951

214RWE$ 47，832

215HCA Healthcare$ 47，653

216印度国家银行47，551

217能源转让股权47，487

218蒂森克虏伯47，389

219起亚汽车47，360

220中国太平洋保险（集团）47，319

221MS&AD Insurance Group Holdings$ 47，095

222中国铝业(10.27, 0.10, 0.98%)公司46，684

223德意志银行46，511

224Banco Bilbao Vizcaya Argentaria$ 46，508

225橙色$ 46，324

226Vinci$ 46，302

227上海浦东发展银行$ 46，295

228Woolworths Group$ 46，179

电话229Denso$ 46，106

230中国恒大集团46，019

231Saint-Gobain$ 46，002

232塔塔汽车公司售价45，842

233Bunge$ 45，794

234山东能源集团45，650

235恒利集团45，563

236KDDI$ 45，508

236KDDI$ 45，508

237兴业银行45，491

238卡特彼勒$ 45，462

239HBIS集团45，390

240联想集团45，350

241宏利金融44，941

242中国南方工业集团44，785

243中国建材集团44，701

244Hanwha$ 44，590

245中国船舶工业$ 44，431

246Mitsui$ 44，155

247全国$ 43，440

248丰益国际（Wilmar International）$ 43，446

249摩根士丹利$ 43，442

250Sumitomo$ 43，470

251中国民生银行$ 43，498

252格陵兰控股集团42，970

253Pertamina$ 42，959

254E.ON$ 42，795

255Liberty Mutual Insurance Group$ 42，687

256国机集团$四二六三八

257瑞士再保证金42，487

258纽约人寿保险42，296

259Goldman Sachs Group$ 42，254

260美国航空集团42，207

261Best Buy$ 42，151

262Repsol$ 41，863

263Cigna$ 41，616

264Charter Communications$ 41，581

265上证41，383

266达美航空公司售价41，244

267浙江吉利控股集团41，172

268ZF Friedrichshafen$ 41，080

269Metro$ 40，957

270武昌中大集团$ 40，929

271赛诺菲$ 40，810

272Brookfield Asset Management$ 40，786

273中国联合网络通信公司40，664

274Facebook$ 40，653

275Honeywell International$ 40，534

276Merck$ 40，122

277汉莎航空集团40，105

278力拓集团40，030

279三菱电机39，995

280招商局集团39，971

281SABIC$ 39，939

282加拿大电力公司39，493

283Jardine Matheson$ 39，456

284ACS$ 39，338

285Pegatron39，238

286沃尔沃39，172

287麦格纳国际38，946

288陕西延长石油（集团）38，898

289中国华能集团38，872

290GlaxoSmithKline$ 38，868

291Talanx$ 38，603

292加拿大皇家银行$ 38，551

293Allstate$ 38，524

294陕西煤化工38，483

295友邦保险集团38，330

296BHP Billiton$ 38，285

297泰森食品38，260

298Fresenius$ 38，197

299Alimentation Couche-Tard37，905

300阿里巴巴集团持有37，771

301United Continental Holdings$ 37，736

302甲骨文37，728

303J． Sainsbury$ 37，711

304Poste Italiane$ 37，695

305马士基集团37，500

306瑞银集团37，317

307Bouygues$ 37，259

308George Weston$ 37，212

309明治安田人寿保险37，160

310Edeka Zentrale$ 37，125

311Mitsubishi Heavy Industries$ 37，103

312中国保利集团37，002

313Fujitsu$ 36，991

314Bharat Petroleum$ 36，851

315Tech Data$ 36，775

316埃森哲36，766

317佳能$ 36，388

318Centrica$ 36，083

319TIAA$ 36，025

320SNCF Mobilites$ 35，880

321TJX$ 35，865

322中国光大集团35，840

323美的集团35，794

324Intesa Sanpaolo$ 35，752

325Vale$ 35，713

326东芝$ 35，630

327American Express$ 35，583

328可口可乐35，410

329Aisin Seiki$ 35，281

330Iberdrola$ 35，240

331腾讯控股35，179

332中国万科35，117

333中国能源工程集团35，048

334Publix Super Markets$ 34，837

335中国远洋航运34，668

336巴克莱银行34，507

337Toronto-Dominion Bank$ 34，501

338LyondellBasell Industries$ 34，484

339贵族集团34，421

340耐克34，350

341ABB$ 34，312

342Daiwa House Industry$ 34，262

343中国航天科技3428

344Andeavor$ 34，204

345安桥$三万四千一百九十六

346中国航天科工集团34，073

347Sompo Holdings$ 34，028

348铃木汽车33，912

349澳大利亚联邦银行33，887

350Sumitomo Life Insurance$ 33，821

351世界燃料服务部33，696

352Mitsubishi Chemical Holdings$ 33，616

353碧桂园控股33，572

354Quanta Computer$ 33，564

355DZ Bank$ 33，563

356Exelon$ 33，531

357马萨诸塞州相互人寿保险33，495

358JFE Holdings$ 33，202

359冀中能源集团33，188

360厦门ITG控股集团32，902

361Cedar Holdings Group$ 32，712

362厦门C&D$ 32，588

363ConocoPhillips$ 32，584

364江苏沙钢集团32，561

365普利司通$ 32，495

366Chubb$ 32，243

367Mizuho Financial Group$ 32，142

368台湾半导体制造业32，126

369中国电子31，990

370江西铜业31，964

371中国航空燃料集团31，942

372CHS$ 31，935

373瑞士信贷集团31，900

374CK Hutchison Holdings$ 31，892

375厦门翔宇集团31，676

3763M$ 31，657

377BT Group$ 31，439

378马自达汽车31，356

379时代华纳31，271

380现代摩比斯31，091

381新兴国泰国际集团31，078

382CRH$ 31，069

383General Dynamics$ 30，973

384斯巴鲁$ 30，735

385CRRC30，634

386Schlumberger$ 30，440

387Rite Aid30，215

388中国电子科技集团30，176

389Johnson Controls International$ 30，172

390USAA$ 30，016

391Capital One Financial$ 29，999

392L‘Oreal$ 29，926

393中国造船29797

394Deere$ 29，738

395国家电力投资29，727

396美敦力(88.01, -0.28, -0.32%)公司29，710

397中国华电29，612

398Idemitsu Kosan$ 29，606

399兖矿集团29，474

400INTL FCStone$ 29，424

401Northwestern Mutual$ 29，331

402UniCredit Group$ 29，257

403Enterprise Products Partners$ 29，242

404Compal Electronics$ 29，175

405Rajesh出口29，125

406法航 - 荷航集团29，064

407旅客Cos。$ 28，902

408Inditex$ 28，887

409Hewlett Packard Enterprise28，871

410Cathay Life Insurance$ 28，805

411Philip Morris International$ 28，748

412Coop Group$ 28，601

413Compass Group$ 28，578

414Westpac Banking$ 28，565

415Migros Group$ 28，518

416二十一世纪福克斯28，500

417Phoenix Pharma$ 28，401

418Medipal Holdings$ 28，398

419Veolia Environnement$ 28，321

420关西电力28，283

421三星人寿保险28，273

422AbbVie$28，216

423Royal Philips$ 28，071

424施耐德电气27，891

425Sumitomo Electric Industries$ 27，820

426达能$ 27，816

427苏宁网集团27，806

428鞍钢集团27，792

429Gas Natural Fenosa$ 27，653

430新斯科舍银行27，555

431首钢集团27，489

432Wistron27，480

433Abbott Laboratories$ 27，390

434La Poste$ 27，177

435Koc控股27，108

436CPC$ 27，106

437累进奖金26，839

438GS Caltex$ 26，821

439Mapfre Group$ 26，817

440Arrow Electronics$ 26，813

441Adecco Group$ 26，670

442SK海力士$ 26，636

443东日本铁路26，627

444LafargeHolcim$ 26，545

445Altice$ 26，489

446SAP$ 26，446

447Onex$ 26，290

448澳大利亚和新西兰银行集团26，283

449Anglo American$ 26，243

450任仕达持有26，234

451Kraft Heinz$ 26，232

452Plains GP Holdings$ 26，223

453英国美国烟草公司26，128

454CFE$ 26，108

455Gilead Sciences$ 26，107

456新疆广汇实业投资26，106

457诺基亚26，092

458三星C&T25，902

459Mondelez International$ 25，896

460国际航空集团25，894

461Northrop Grumman$ 25，803

462中部电力25，753

463NEC25，673

464Yango Longking Group$ 25，605

465中国太平保险集团25，598

466Flex$ 25，441

467Raytheon$ 25，348

468中国大唐25，299

469PKN ORLEN集团25，256

470Ultrapar Holdings$ 25，065

471KB金融集团25，052

472Achmea$ 24，872

473梅西百货24，837

474阿联酋航空集团24，837

475喜力控股24，831

476Suncor Energy$ 24，793

477Energie Baden-Wurttemberg$ 24，769

478米其林24，754

479富邦金融控股24，688

480阿迪达斯$ 24，669

481山西晋城无烟煤矿业集团24，659

482Heraeus持有24，622

483LG Display$ 24，585

484DXC技术24，556

485澳大利亚国民银行24，550

486Ceconomy 24，432

487Fomento Economico Mexicano$ 24，341

488家美国食品公司持有24，147

489泰康保险集团24，058

490美国Bancorp23，996

491Boehringer Ingelheim$ 23，888

492荷兰合作银行集团23，812

493CJ Corp.23，796

494阳泉煤业集团23，793

495山西鲁安矿业集团23，785

496河南能源化工23，699

497大同煤矿集团23，698

498BAE Systems 23，592

499青岛海尔 23，563

500爱立信23，556