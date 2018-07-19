2018年《财富》世界500强发布:苹果第11鸿海24华为72

新浪科技讯 北京时间7月19日晚间消息，美国《财富》杂志发布新一期世界500强排行榜。
根据财富中文网消息，在上榜公司数量上，今年中国公司达到了120家，已经非常接近美国（126家），远超第三位的日本（52家）。其中中国大陆（含香港在内，不包括台湾地区）为111家企业。
13家中国公司首次上榜，它们是：招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。新上榜公司最多的行业是保险（3家）。青岛海尔则是电子与电子设备行业唯一一家中国新上榜公司。
根据榜单，中国科技公司中，鸿海排24，中国移动53，华为72，中国电信 141，京东181，中国联通273，阿里巴巴300，腾讯331，苏宁427，海尔499。
外国科技公司中，苹果第11，三星电子12，AT&T20，，谷歌（Alphabet）52，波音64，微软71，康卡斯特80，软银85，戴尔93，索尼97， Facebook274，甲骨文302， 诺基亚457，爱立信500。
与上年相比，今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。
进入世界500强的企业门槛（最低销售收入）也从2016年的216亿美元上升到236亿美元。
沃尔玛连续第五年成为全球最大公司，它和三家中国企业——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位，位次没有变化。壳牌石油上升至第五位，将丰田汽车挤至第六位。
苹果仍高居利润榜首位，排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。
在净资产收益率榜上，波音公司位居首位；而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。
在今年的500强排行榜上，利润率最高的是英美烟草集团，其利润率高达185%，远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中，利润率最高的是腾讯控股有限公司，超过30%。
排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国大陆，其中科技公司中，阿里巴巴（上升162位）、腾讯（上升147位）、美的（上升127位）。
美国上榜的8家银行平均利润96亿美元。中国10家银行平均利润高达179亿美元，远远高于全部入榜中国公司的利润水平（31亿美元）。而这十家银行的总利润更是占了111家中国大陆上榜公司总利润的50.7%；作为对比，美国银行总利润仅占126家美国入榜公司的11.7%。
从行业看，所有的互联网服务公司排名均有大幅提升，它们是来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook。而所有上榜的房地产行业企业均来自中国。
以下为完整清单
排名公司收入（$ M）
1、沃尔玛$ 500，343
2、国家电网$ 348，903
3、中石化集团326，953
4、中国石油326，008
5、荷兰皇家壳牌公司311，870
6、丰田汽车265，172
7、大众$ 260，028
8、BP$ 244，582
9、埃克森美孚244，363
10、Berkshire Hathaway$ 242，137
11、苹果$ 229，234
12、三星电子211，940
13、McKesson$ 208，357
14、Glencore$ 205，476
15、UnitedHealth Group$ 201，159
16、戴姆勒185，235
17、CVS Health$ 184，765
18、亚马逊$ 177，866
19、EXOR集团161，677
20、AT&T$ 160，546
21、通用汽车$ 157，311
22、福特汽车156，776
23、中国建筑工程156，071
24、鸿海精密工业154，699
25、AmerisourceBergen$ 153，144
26、中国工商银行153，021
27、AXA$ 149，461
28、Total149，099
29、平安保险$ 144，197
30、本田汽车$ 138，646
31、中国建设银行138，594
32、Trafigura Group$ 136，421
33、雪佛龙$ 134，533
34、红衣主教健康129，976
35、Costco$ 129，025
36、SAIC Motor$ 128，819
37、Verizon$ 126，034
38、Allianz$ 123，532
39、克罗格$ 122，662
40、中国农业银行122，366
41、通用电气122，274
42、中国人寿120，224
43、Walgreens Boots Alliance$ 118，214
44、法国巴黎银行$ 117，375
45、日本邮政控股公司116，616
46、中国银行115，423
47、JPMorgan Chase&Co。$ 113，899
48、Fannie Mae$ 112，394
49、Gazprom$ 111，983
50、保诚(46.37, 0.50, 1.09%)为111，458
51、宝马集团111，231
52、Alphabet$ 110，855
53、中国移动通信110，159
54、日产汽车$ 107，868
55、Nippon Telegraph&Telephone$ 106，500
56、中国铁路工程集团102，767
57、Home Depot$ 100，904
58、中国铁路建设100，855
59、Assicurazioni Generali$ 100，552
60、Bank of America Corp．$ 100，264
61、快递脚本持有100，065
62、富国银行$ 97，741
63、卢克石油公司93，897
64、波音93，392
65、东风汽车93，294
66、西门子91，585
67、飞利浦 66$ 91，568
68、家乐福$ 91，276
69、雀巢$ 91，222
70、Anthem首歌曲$ 90，039
71、微软89，950
72、华为89，311
73、巴西国家石油公司88，827
74、Valero Energy$ 88，407
75、博世集团87，997
76、花旗集团87，966
77、Banco Santander$ 87，401
78、现代汽车85，259
79、日立84，559
80、康卡斯特$ 84，526
81、Deutsche Telekom$ 84，481
82、法国农业信贷银行84，222
83、Enel$ 84，134
84、SK Holdings$ 83，544
85、软银集团82，665
86、华润82，184
87、中国海洋石油81，482
88、Uniper$ 81，428
89、ENI$ 80，006
90、汇丰控股79，637
91、中国交通建设79，417
92、IBM$ 79，139
93、戴尔78，660
94、Electricite de France$ 78，490
95、State State Insurance Cos。$ 78，331
96、太平洋建筑集团77，205
97、索尼(53.07, -0.56, -1.04%)77，116
98、中化集团76，765
99、JXTG Holdings$ 76，629
100、Johnson&Johnson$ 76，450
101中国能源投资75，522
102特易购$ 75，405
103AEON$ 75，339
104Engie$ 75，279
105空客集团75，261
106Freddie Mac$ 74，676
107Pemex$ 73，850
108Peugeot$ 73，506
109中国五矿72，997
110中国南方电网72，787
111Amer International Group$ 72，766
112巴斯夫72，677
113中国邮政集团72，197
114Panasonic$ 72，045
115Rosneft Oil$ 72，028
116目标71，879
117中国人民保险公司71，579
118Royal Ahold Delhaize$ 70，891
119德国邮政DHL集团70，545
120慕尼黑再保险集团70，143
121Societe Generale$ 69，948
122中粮集团69，669
123美国邮政服务69，636
124北京汽车集团69，591
125中国第一汽车集团69，524
126Nippon Life Insurance$ 68，684
127ArcelorMittal$ 68，679
128Lowe的68，619
129三菱售价68，301
130Marubeni$ 68，057
131Marathon Petroleum$ 67，610
132Tewoo Group$ 66，577
133Itau Unibanco持有66，287
134雷诺$ 66，247
135Procter&Gamble$ 66，217
136MetLife$ 66，153
137印度石油65，916
138UPS$ 65，872
139Aegon$ 65，437
140中国北方工业集团64，646
141中国电信63，974
142苏黎世保险集团63，961
143Aviva$ 63，934
144百事公司63，525
145Dai-ichi Life Holdings$ 63，522
146英特尔62，761
147DowDuPont$62，683
148Reliance Industries$ 62，304
149中信集团61，316
150Equinor$ 61，187
151Groupe BPCE$ 61，128
152Archer Daniels Midland$ 60，828
153联合利华$ 60，548
154Aetna$ 60，535
155联邦快递60，319
156Auchan Holding$ 60，028
157Albertsons Cos。$ 59，925
158沃达丰集团59，838
159联合技术公司59，837
160Prudential Financial$ 59，689
161中国航空工业公司59，263
162中国宝武钢铁集团59，255
163PTT$ 58，819
164Telefonica$ 58，624
165Toyota Tsusho$ 58，586
166Banco Bradesco$ 57，562
167中国化工57，989
168交通银行$ 57，511
169罗氏集团56，634
170Anheuser-Busch InBev$ 53，544
171ING集团$ 53，547
172法律和一般集团55，999
173Louis Dreyfus$ 55，440
174Sysco$ 55，371
175Banco do Brasil$ 55，269
176迪士尼55，137
177Mitsubishi UFJ Financial Group$ 54，769
178LG电子$ 54，314
179Seven&I Holdings$ 54，217
180America Movil$ 54，006
181JD.com$ 53，965
182PowerChina$ 53，870
183Humana$ 53，767
184POSCO$ 53，244
185山东魏桥创业集团53，203
186东京电力52，809
187辉瑞(37.66, 0.01, 0.03%)$ 52，546
188韩国电力52，492
189劳埃德银行集团52，422
190HP$ 52，056
191Petronas$ 52，028
192住友三井金融集团52，026
193拜耳$ 51，933
194国药控股51，844
195Wesfarmers$ 51，600
196Finatis$ 51，578
197年石油和天然气51，219
198Nippon Steel&Sumitomo Metal$ 51，164
199JBS$ 51，118
200洛克希德马丁公司$ 51，048
201CNP保证金50，737
202广州汽车工业集团50，323
203Novartis$ 50，135
204Itochu$ 49，732
205Sberbank$ 49，698
206Continental$ 49，608
207AIG49，520
208Christian Dior$ 49，221
209Tokio Marine Holdings$ 48，731
210Centene$ 48，572
211Deutsche Bahn$ 48，124
212Cisco Systems$ 48，005
213招商银行47，951
214RWE$ 47，832
215HCA Healthcare$ 47，653
216印度国家银行47，551
217能源转让股权47，487
218蒂森克虏伯47，389
219起亚汽车47，360
220中国太平洋保险（集团）47，319
221MS&AD Insurance Group Holdings$ 47，095
222中国铝业(10.27, 0.10, 0.98%)公司46，684
223德意志银行46，511
224Banco Bilbao Vizcaya Argentaria$ 46，508
225橙色$ 46，324
226Vinci$ 46，302
227上海浦东发展银行$ 46，295
228Woolworths Group$ 46，179
电话229Denso$ 46，106
230中国恒大集团46，019
231Saint-Gobain$ 46，002
232塔塔汽车公司售价45，842
233Bunge$ 45，794
234山东能源集团45，650
235恒利集团45，563
236KDDI$ 45，508
236KDDI$ 45，508
237兴业银行45，491
238卡特彼勒$ 45，462
239HBIS集团45，390
240联想集团45，350
241宏利金融44，941
242中国南方工业集团44，785
243中国建材集团44，701
244Hanwha$ 44，590
245中国船舶工业$ 44，431
246Mitsui$ 44，155
247全国$ 43，440
248丰益国际（Wilmar International）$ 43，446
249摩根士丹利$ 43，442
250Sumitomo$ 43，470
251中国民生银行$ 43，498
252格陵兰控股集团42，970
253Pertamina$ 42，959
254E.ON$ 42，795
255Liberty Mutual Insurance Group$ 42，687
256国机集团$四二六三八
257瑞士再保证金42，487
258纽约人寿保险42，296
259Goldman Sachs Group$ 42，254
260美国航空集团42，207
261Best Buy$ 42，151
262Repsol$ 41，863
263Cigna$ 41，616
264Charter Communications$ 41，581
265上证41，383
266达美航空公司售价41，244
267浙江吉利控股集团41，172
268ZF Friedrichshafen$ 41，080
269Metro$ 40，957
270武昌中大集团$ 40，929
271赛诺菲$ 40，810
272Brookfield Asset Management$ 40，786
273中国联合网络通信公司40，664
274Facebook$ 40，653
275Honeywell International$ 40，534
276Merck$ 40，122
277汉莎航空集团40，105
278力拓集团40，030
279三菱电机39，995
280招商局集团39，971
281SABIC$ 39，939
282加拿大电力公司39，493
283Jardine Matheson$ 39，456
284ACS$ 39，338
285Pegatron39，238
286沃尔沃39，172
287麦格纳国际38，946
288陕西延长石油（集团）38，898
289中国华能集团38，872
290GlaxoSmithKline$ 38，868
291Talanx$ 38，603
292加拿大皇家银行$ 38，551
293Allstate$ 38，524
294陕西煤化工38，483
295友邦保险集团38，330
296BHP Billiton$ 38，285
297泰森食品38，260
298Fresenius$ 38，197
299Alimentation Couche-Tard37，905
300阿里巴巴集团持有37，771
301United Continental Holdings$ 37，736
302甲骨文37，728
303J． Sainsbury$ 37，711
304Poste Italiane$ 37，695
305马士基集团37，500
306瑞银集团37，317
307Bouygues$ 37，259
308George Weston$ 37，212
309明治安田人寿保险37，160
310Edeka Zentrale$ 37，125
311Mitsubishi Heavy Industries$ 37，103
312中国保利集团37，002
313Fujitsu$ 36，991
314Bharat Petroleum$ 36，851
315Tech Data$ 36，775
316埃森哲36，766
317佳能$ 36，388
318Centrica$ 36，083
319TIAA$ 36，025
320SNCF Mobilites$ 35，880
321TJX$ 35，865
322中国光大集团35，840
323美的集团35，794
324Intesa Sanpaolo$ 35，752
325Vale$ 35，713
326东芝$ 35，630
327American Express$ 35，583
328可口可乐35，410
329Aisin Seiki$ 35，281
330Iberdrola$ 35，240
331腾讯控股35，179
332中国万科35，117
333中国能源工程集团35，048
334Publix Super Markets$ 34，837
335中国远洋航运34，668
336巴克莱银行34，507
337Toronto-Dominion Bank$ 34，501
338LyondellBasell Industries$ 34，484
339贵族集团34，421
340耐克34，350
341ABB$ 34，312
342Daiwa House Industry$ 34，262
343中国航天科技3428
344Andeavor$ 34，204
345安桥$三万四千一百九十六
346中国航天科工集团34，073
347Sompo Holdings$ 34，028
348铃木汽车33，912
349澳大利亚联邦银行33，887
350Sumitomo Life Insurance$ 33，821
351世界燃料服务部33，696
352Mitsubishi Chemical Holdings$ 33，616
353碧桂园控股33，572
354Quanta Computer$ 33，564
355DZ Bank$ 33，563
356Exelon$ 33，531
357马萨诸塞州相互人寿保险33，495
358JFE Holdings$ 33，202
359冀中能源集团33，188
360厦门ITG控股集团32，902
361Cedar Holdings Group$ 32，712
362厦门C&D$ 32，588
363ConocoPhillips$ 32，584
364江苏沙钢集团32，561
365普利司通$ 32，495
366Chubb$ 32，243
367Mizuho Financial Group$ 32，142
368台湾半导体制造业32，126
369中国电子31，990
370江西铜业31，964
371中国航空燃料集团31，942
372CHS$ 31，935
373瑞士信贷集团31，900
374CK Hutchison Holdings$ 31，892
375厦门翔宇集团31，676
3763M$ 31，657
377BT Group$ 31，439
378马自达汽车31，356
379时代华纳31，271
380现代摩比斯31，091
381新兴国泰国际集团31，078
382CRH$ 31，069
383General Dynamics$ 30，973
384斯巴鲁$ 30，735
385CRRC30，634
386Schlumberger$ 30，440
387Rite Aid30，215
388中国电子科技集团30，176
389Johnson Controls International$ 30，172
390USAA$ 30，016
391Capital One Financial$ 29，999
392L‘Oreal$ 29，926
393中国造船29797
394Deere$ 29，738
395国家电力投资29，727
396美敦力(88.01, -0.28, -0.32%)公司29，710
397中国华电29，612
398Idemitsu Kosan$ 29，606
399兖矿集团29，474
400INTL FCStone$ 29，424
401Northwestern Mutual$ 29，331
402UniCredit Group$ 29，257
403Enterprise Products Partners$ 29，242
404Compal Electronics$ 29，175
405Rajesh出口29，125
406法航 - 荷航集团29，064
407旅客Cos。$ 28，902
408Inditex$ 28，887
409Hewlett Packard Enterprise28，871
410Cathay Life Insurance$ 28，805
411Philip Morris International$ 28，748
412Coop Group$ 28，601
413Compass Group$ 28，578
414Westpac Banking$ 28，565
415Migros Group$ 28，518
416二十一世纪福克斯28，500
417Phoenix Pharma$ 28，401
418Medipal Holdings$ 28，398
419Veolia Environnement$ 28，321
420关西电力28，283
421三星人寿保险28，273
422AbbVie$28，216
423Royal Philips$ 28，071
424施耐德电气27，891
425Sumitomo Electric Industries$ 27，820
426达能$ 27，816
427苏宁网集团27，806
428鞍钢集团27，792
429Gas Natural Fenosa$ 27，653
430新斯科舍银行27，555
431首钢集团27，489
432Wistron27，480
433Abbott Laboratories$ 27，390
434La Poste$ 27，177
435Koc控股27，108
436CPC$ 27，106
437累进奖金26，839
438GS Caltex$ 26，821
439Mapfre Group$ 26，817
440Arrow Electronics$ 26，813
441Adecco Group$ 26，670
442SK海力士$ 26，636
443东日本铁路26，627
444LafargeHolcim$ 26，545
445Altice$ 26，489
446SAP$ 26，446
447Onex$ 26，290
448澳大利亚和新西兰银行集团26，283
449Anglo American$ 26，243
450任仕达持有26，234
451Kraft Heinz$ 26，232
452Plains GP Holdings$ 26，223
453英国美国烟草公司26，128
454CFE$ 26，108
455Gilead Sciences$ 26，107
456新疆广汇实业投资26，106
457诺基亚26，092
458三星C&T25，902
459Mondelez International$ 25，896
460国际航空集团25，894
461Northrop Grumman$ 25，803
462中部电力25，753
463NEC25，673
464Yango Longking Group$ 25，605
465中国太平保险集团25，598
466Flex$ 25，441
467Raytheon$ 25，348
468中国大唐25，299
469PKN ORLEN集团25，256
470Ultrapar Holdings$ 25，065
471KB金融集团25，052
472Achmea$ 24，872
473梅西百货24，837
474阿联酋航空集团24，837
475喜力控股24，831
476Suncor Energy$ 24，793
477Energie Baden-Wurttemberg$ 24，769
478米其林24，754
479富邦金融控股24，688
480阿迪达斯$ 24，669
481山西晋城无烟煤矿业集团24，659
482Heraeus持有24，622
483LG Display$ 24，585
484DXC技术24，556
485澳大利亚国民银行24，550
486Ceconomy 24，432
487Fomento Economico Mexicano$ 24，341
488家美国食品公司持有24，147
489泰康保险集团24，058
490美国Bancorp23，996
491Boehringer Ingelheim$ 23，888
492荷兰合作银行集团23，812
493CJ Corp.23，796
494阳泉煤业集团23，793
495山西鲁安矿业集团23，785
496河南能源化工23，699
497大同煤矿集团23，698
498BAE Systems 23，592
499青岛海尔 23，563
500爱立信23，556
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