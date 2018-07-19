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2018年《财富》世界500强发布:苹果第11鸿海24华为72

2018年《财富》世界500强发布:苹果第11鸿海24华为72
2018年07月19日 20:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月19日晚间消息，美国《财富》杂志发布新一期世界500强排行榜。

　　根据财富中文网消息，在上榜公司数量上，今年中国公司达到了120家，已经非常接近美国（126家），远超第三位的日本（52家）。其中中国大陆（含香港在内，不包括台湾地区）为111家企业。

　　13家中国公司首次上榜，它们是：招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。新上榜公司最多的行业是保险（3家）。青岛海尔则是电子与电子设备行业唯一一家中国新上榜公司。

　　根据榜单，中国科技公司中，鸿海排24，中国移动53，华为72，中国电信 141，京东181，中国联通273，阿里巴巴300，腾讯331，苏宁427，海尔499。

　　外国科技公司中，苹果第11，三星电子12，AT&T20，，谷歌（Alphabet）52，波音64，微软71，康卡斯特80，软银85，戴尔93，索尼97， Facebook274，甲骨文302， 诺基亚457，爱立信500。

　　与上年相比，今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。

　　进入世界500强的企业门槛（最低销售收入）也从2016年的216亿美元上升到236亿美元。

　　沃尔玛连续第五年成为全球最大公司，它和三家中国企业——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位，位次没有变化。壳牌石油上升至第五位，将丰田汽车挤至第六位。

　　苹果仍高居利润榜首位，排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。

　　在净资产收益率榜上，波音公司位居首位；而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电

　　在今年的500强排行榜上，利润率最高的是英美烟草集团，其利润率高达185%，远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中，利润率最高的是腾讯控股有限公司，超过30%。

　　排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国大陆，其中科技公司中，阿里巴巴（上升162位）、腾讯（上升147位）、美的（上升127位）。

　　美国上榜的8家银行平均利润96亿美元。中国10家银行平均利润高达179亿美元，远远高于全部入榜中国公司的利润水平（31亿美元）。而这十家银行的总利润更是占了111家中国大陆上榜公司总利润的50.7%；作为对比，美国银行总利润仅占126家美国入榜公司的11.7%。

　　从行业看，所有的互联网服务公司排名均有大幅提升，它们是来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook。而所有上榜的房地产行业企业均来自中国。

　　以下为完整清单

　　排名公司收入（$ M）

　　1、沃尔玛$ 500，343

　　2、国家电网$ 348，903

　　3、中石化集团326，953

　　4、中国石油326，008

　　5、荷兰皇家壳牌公司311，870

　　6、丰田汽车265，172

　　7、大众$ 260，028

　　8、BP$ 244，582

　　9、埃克森美孚244，363

　　10、Berkshire Hathaway$ 242，137

　　11、苹果$ 229，234

　　12、三星电子211，940

　　13、McKesson$ 208，357

　　14、Glencore$ 205，476

　　15、UnitedHealth Group$ 201，159

　　16、戴姆勒185，235

　　17、CVS Health$ 184，765

　　18、亚马逊$ 177，866

　　19、EXOR集团161，677

　　20、AT&T$ 160，546

　　21、通用汽车$ 157，311

　　22、福特汽车156，776

　　23、中国建筑工程156，071

　　24、鸿海精密工业154，699

　　25、AmerisourceBergen$ 153，144

　　26、中国工商银行153，021

　　27、AXA$ 149，461

　　28、Total149，099

　　29、平安保险$ 144，197

　　30、本田汽车$ 138，646

　　31、中国建设银行138，594

　　32、Trafigura Group$ 136，421

　　33、雪佛龙$ 134，533

　　34、红衣主教健康129，976

　　35、Costco$ 129，025

　　36、SAIC Motor$ 128，819

　　37、Verizon$ 126，034

　　38、Allianz$ 123，532

　　39、克罗格$ 122，662

　　40、中国农业银行122，366

　　41、通用电气122，274

　　42、中国人寿120，224

　　43、Walgreens Boots Alliance$ 118，214

　　44、法国巴黎银行$ 117，375

　　45、日本邮政控股公司116，616

　　46、中国银行115，423

　　47、JPMorgan Chase&Co。$ 113，899

　　48、Fannie Mae$ 112，394

　　49、Gazprom$ 111，983

　　50、保诚(46.37, 0.50, 1.09%)为111，458

　　51、宝马集团111，231

　　52、Alphabet$ 110，855

　　53、中国移动通信110，159

　　54、日产汽车$ 107，868

　　55、Nippon Telegraph&Telephone$ 106，500

　　56、中国铁路工程集团102，767

　　57、Home Depot$ 100，904

　　58、中国铁路建设100，855

　　59、Assicurazioni Generali$ 100，552

　　60、Bank of America Corp．$ 100，264

　　61、快递脚本持有100，065

　　62、富国银行$ 97，741

　　63、卢克石油公司93，897

　　64、波音93，392

　　65、东风汽车93，294

　　66、西门子91，585

　　67、飞利浦 66$ 91，568

　　68、家乐福$ 91，276

　　69、雀巢$ 91，222

　　70、Anthem首歌曲$ 90，039

　　71、微软89，950

　　72、华为89，311

　　73、巴西国家石油公司88，827

　　74、Valero Energy$ 88，407

　　75、博世集团87，997

　　76、花旗集团87，966

　　77、Banco Santander$ 87，401

　　78、现代汽车85，259

　　79、日立84，559

　　80、康卡斯特$ 84，526

　　81、Deutsche Telekom$ 84，481

　　82、法国农业信贷银行84，222

　　83、Enel$ 84，134

　　84、SK Holdings$ 83，544

　　85、软银集团82，665

　　86、华润82，184

　　87、中国海洋石油81，482

　　88、Uniper$ 81，428

　　89、ENI$ 80，006

　　90、汇丰控股79，637

　　91、中国交通建设79，417

　　92、IBM$ 79，139

　　93、戴尔78，660

　　94、Electricite de France$ 78，490

　　95、State State Insurance Cos。$ 78，331

　　96、太平洋建筑集团77，205

　　97、索尼(53.07, -0.56, -1.04%)77，116

　　98、中化集团76，765

　　99、JXTG Holdings$ 76，629

　　100、Johnson&Johnson$ 76，450

　　101中国能源投资75，522

　　102特易购$ 75，405

　　103AEON$ 75，339

　　104Engie$ 75，279

　　105空客集团75，261

　　106Freddie Mac$ 74，676

　　107Pemex$ 73，850

　　108Peugeot$ 73，506

　　109中国五矿72，997

　　110中国南方电网72，787

　　111Amer International Group$ 72，766

　　112巴斯夫72，677

　　113中国邮政集团72，197

　　114Panasonic$ 72，045

　　115Rosneft Oil$ 72，028

　　116目标71，879

　　117中国人民保险公司71，579

　　118Royal Ahold Delhaize$ 70，891

　　119德国邮政DHL集团70，545

　　120慕尼黑再保险集团70，143

　　121Societe Generale$ 69，948

　　122中粮集团69，669

　　123美国邮政服务69，636

　　124北京汽车集团69，591

　　125中国第一汽车集团69，524

　　126Nippon Life Insurance$ 68，684

　　127ArcelorMittal$ 68，679

　　128Lowe的68，619

　　129三菱售价68，301

　　130Marubeni$ 68，057

　　131Marathon Petroleum$ 67，610

　　132Tewoo Group$ 66，577

　　133Itau Unibanco持有66，287

　　134雷诺$ 66，247

　　135Procter&Gamble$ 66，217

　　136MetLife$ 66，153

　　137印度石油65，916

　　138UPS$ 65，872

　　139Aegon$ 65，437

　　140中国北方工业集团64，646

　　141中国电信63，974

　　142苏黎世保险集团63，961

　　143Aviva$ 63，934

　　144百事公司63，525

　　145Dai-ichi Life Holdings$ 63，522

　　146英特尔62，761

　　147DowDuPont$62，683

　　148Reliance Industries$ 62，304

　　149中信集团61，316

　　150Equinor$ 61，187

　　151Groupe BPCE$ 61，128

　　152Archer Daniels Midland$ 60，828

　　153联合利华$ 60，548

　　154Aetna$ 60，535

　　155联邦快递60，319

　　156Auchan Holding$ 60，028

　　157Albertsons Cos。$ 59，925

　　158沃达丰集团59，838

　　159联合技术公司59，837

　　160Prudential Financial$ 59，689

　　161中国航空工业公司59，263

　　162中国宝武钢铁集团59，255

　　163PTT$ 58，819

　　164Telefonica$ 58，624

　　165Toyota Tsusho$ 58，586

　　166Banco Bradesco$ 57，562

　　167中国化工57，989

　　168交通银行$ 57，511

　　169罗氏集团56，634

　　170Anheuser-Busch InBev$ 53，544

　　171ING集团$ 53，547

　　172法律和一般集团55，999

　　173Louis Dreyfus$ 55，440

　　174Sysco$ 55，371

　　175Banco do Brasil$ 55，269

　　176迪士尼55，137

　　177Mitsubishi UFJ Financial Group$ 54，769

　　178LG电子$ 54，314

　　179Seven&I Holdings$ 54，217

　　180America Movil$ 54，006

　　181JD.com$ 53，965

　　182PowerChina$ 53，870

　　183Humana$ 53，767

　　184POSCO$ 53，244

　　185山东魏桥创业集团53，203

　　186东京电力52，809

　　187辉瑞(37.66, 0.01, 0.03%)$ 52，546

　　188韩国电力52，492

　　189劳埃德银行集团52，422

　　190HP$ 52，056

　　191Petronas$ 52，028

　　192住友三井金融集团52，026

　　193拜耳$ 51，933

　　194国药控股51，844

　　195Wesfarmers$ 51，600

　　196Finatis$ 51，578

　　197年石油和天然气51，219

　　198Nippon Steel&Sumitomo Metal$ 51，164

　　199JBS$ 51，118

　　200洛克希德马丁公司$ 51，048

　　201CNP保证金50，737

　　202广州汽车工业集团50，323

　　203Novartis$ 50，135

　　204Itochu$ 49，732

　　205Sberbank$ 49，698

　　206Continental$ 49，608

　　207AIG49，520

　　208Christian Dior$ 49，221

　　209Tokio Marine Holdings$ 48，731

　　210Centene$ 48，572

　　211Deutsche Bahn$ 48，124

　　212Cisco Systems$ 48，005

　　213招商银行47，951

　　214RWE$ 47，832

　　215HCA Healthcare$ 47，653

　　216印度国家银行47，551

　　217能源转让股权47，487

　　218蒂森克虏伯47，389

　　219起亚汽车47，360

　　220中国太平洋保险（集团）47，319

　　221MS&AD Insurance Group Holdings$ 47，095

　　222中国铝业(10.27, 0.10, 0.98%)公司46，684

　　223德意志银行46，511

　　224Banco Bilbao Vizcaya Argentaria$ 46，508

　　225橙色$ 46，324

　　226Vinci$ 46，302

　　227上海浦东发展银行$ 46，295

　　228Woolworths Group$ 46，179

　　电话229Denso$ 46，106

　　230中国恒大集团46，019

　　231Saint-Gobain$ 46，002

　　232塔塔汽车公司售价45，842

　　233Bunge$ 45，794

　　234山东能源集团45，650

　　235恒利集团45，563

　　236KDDI$ 45，508

　　236KDDI$ 45，508

　　237兴业银行45，491

　　238卡特彼勒$ 45，462

　　239HBIS集团45，390

　　240联想集团45，350

　　241宏利金融44，941

　　242中国南方工业集团44，785

　　243中国建材集团44，701

　　244Hanwha$ 44，590

　　245中国船舶工业$ 44，431

　　246Mitsui$ 44，155

　　247全国$ 43，440

　　248丰益国际（Wilmar International）$ 43，446

　　249摩根士丹利$ 43，442

　　250Sumitomo$ 43，470

　　251中国民生银行$ 43，498

　　252格陵兰控股集团42，970

　　253Pertamina$ 42，959

　　254E.ON$ 42，795

　　255Liberty Mutual Insurance Group$ 42，687

　　256国机集团$四二六三八

　　257瑞士再保证金42，487

　　258纽约人寿保险42，296

　　259Goldman Sachs Group$ 42，254

　　260美国航空集团42，207

　　261Best Buy$ 42，151

　　262Repsol$ 41，863

　　263Cigna$ 41，616

　　264Charter Communications$ 41，581

　　265上证41，383

　　266达美航空公司售价41，244

　　267浙江吉利控股集团41，172

　　268ZF Friedrichshafen$ 41，080

　　269Metro$ 40，957

　　270武昌中大集团$ 40，929

　　271赛诺菲$ 40，810

　　272Brookfield Asset Management$ 40，786

　　273中国联合网络通信公司40，664

　　274Facebook$ 40，653

　　275Honeywell International$ 40，534

　　276Merck$ 40，122

　　277汉莎航空集团40，105

　　278力拓集团40，030

　　279三菱电机39，995

　　280招商局集团39，971

　　281SABIC$ 39，939

　　282加拿大电力公司39，493

　　283Jardine Matheson$ 39，456

　　284ACS$ 39，338

　　285Pegatron39，238

　　286沃尔沃39，172

　　287麦格纳国际38，946

　　288陕西延长石油（集团）38，898

　　289中国华能集团38，872

　　290GlaxoSmithKline$ 38，868

　　291Talanx$ 38，603

　　292加拿大皇家银行$ 38，551

　　293Allstate$ 38，524

　　294陕西煤化工38，483

　　295友邦保险集团38，330

　　296BHP Billiton$ 38，285

　　297泰森食品38，260

　　298Fresenius$ 38，197

　　299Alimentation Couche-Tard37，905

　　300阿里巴巴集团持有37，771

　　301United Continental Holdings$ 37，736

　　302甲骨文37，728

　　303J． Sainsbury$ 37，711

　　304Poste Italiane$ 37，695

　　305马士基集团37，500

　　306瑞银集团37，317

　　307Bouygues$ 37，259

　　308George Weston$ 37，212

　　309明治安田人寿保险37，160

　　310Edeka Zentrale$ 37，125

　　311Mitsubishi Heavy Industries$ 37，103

　　312中国保利集团37，002

　　313Fujitsu$ 36，991

　　314Bharat Petroleum$ 36，851

　　315Tech Data$ 36，775

　　316埃森哲36，766

　　317佳能$ 36，388

　　318Centrica$ 36，083

　　319TIAA$ 36，025

　　320SNCF Mobilites$ 35，880

　　321TJX$ 35，865

　　322中国光大集团35，840

　　323美的集团35，794

　　324Intesa Sanpaolo$ 35，752

　　325Vale$ 35，713

　　326东芝$ 35，630

　　327American Express$ 35，583

　　328可口可乐35，410

　　329Aisin Seiki$ 35，281

　　330Iberdrola$ 35，240

　　331腾讯控股35，179

　　332中国万科35，117

　　333中国能源工程集团35，048

　　334Publix Super Markets$ 34，837

　　335中国远洋航运34，668

　　336巴克莱银行34，507

　　337Toronto-Dominion Bank$ 34，501

　　338LyondellBasell Industries$ 34，484

　　339贵族集团34，421

　　340耐克34，350

　　341ABB$ 34，312

　　342Daiwa House Industry$ 34，262

　　343中国航天科技3428

　　344Andeavor$ 34，204

　　345安桥$三万四千一百九十六

　　346中国航天科工集团34，073

　　347Sompo Holdings$ 34，028

　　348铃木汽车33，912

　　349澳大利亚联邦银行33，887

　　350Sumitomo Life Insurance$ 33，821

　　351世界燃料服务部33，696

　　352Mitsubishi Chemical Holdings$ 33，616

　　353碧桂园控股33，572

　　354Quanta Computer$ 33，564

　　355DZ Bank$ 33，563

　　356Exelon$ 33，531

　　357马萨诸塞州相互人寿保险33，495

　　358JFE Holdings$ 33，202

　　359冀中能源集团33，188

　　360厦门ITG控股集团32，902

　　361Cedar Holdings Group$ 32，712

　　362厦门C&D$ 32，588

　　363ConocoPhillips$ 32，584

　　364江苏沙钢集团32，561

　　365普利司通$ 32，495

　　366Chubb$ 32，243

　　367Mizuho Financial Group$ 32，142

　　368台湾半导体制造业32，126

　　369中国电子31，990

　　370江西铜业31，964

　　371中国航空燃料集团31，942

　　372CHS$ 31，935

　　373瑞士信贷集团31，900

　　374CK Hutchison Holdings$ 31，892

　　375厦门翔宇集团31，676

　　3763M$ 31，657

　　377BT Group$ 31，439

　　378马自达汽车31，356

　　379时代华纳31，271

　　380现代摩比斯31，091

　　381新兴国泰国际集团31，078

　　382CRH$ 31，069

　　383General Dynamics$ 30，973

　　384斯巴鲁$ 30，735

　　385CRRC30，634

　　386Schlumberger$ 30，440

　　387Rite Aid30，215

　　388中国电子科技集团30，176

　　389Johnson Controls International$ 30，172

　　390USAA$ 30，016

　　391Capital One Financial$ 29，999

　　392L‘Oreal$ 29，926

　　393中国造船29797

　　394Deere$ 29，738

　　395国家电力投资29，727

　　396美敦力(88.01, -0.28, -0.32%)公司29，710

　　397中国华电29，612

　　398Idemitsu Kosan$ 29，606

　　399兖矿集团29，474

　　400INTL FCStone$ 29，424

　　401Northwestern Mutual$ 29，331

　　402UniCredit Group$ 29，257

　　403Enterprise Products Partners$ 29，242

　　404Compal Electronics$ 29，175

　　405Rajesh出口29，125

　　406法航 - 荷航集团29，064

　　407旅客Cos。$ 28，902

　　408Inditex$ 28，887

　　409Hewlett Packard Enterprise28，871

　　410Cathay Life Insurance$ 28，805

　　411Philip Morris International$ 28，748

　　412Coop Group$ 28，601

　　413Compass Group$ 28，578

　　414Westpac Banking$ 28，565

　　415Migros Group$ 28，518

　　416二十一世纪福克斯28，500

　　417Phoenix Pharma$ 28，401

　　418Medipal Holdings$ 28，398

　　419Veolia Environnement$ 28，321

　　420关西电力28，283

　　421三星人寿保险28，273

　　422AbbVie$28，216

　　423Royal Philips$ 28，071

　　424施耐德电气27，891

　　425Sumitomo Electric Industries$ 27，820

　　426达能$ 27，816

　　427苏宁网集团27，806

　　428鞍钢集团27，792

　　429Gas Natural Fenosa$ 27，653

　　430新斯科舍银行27，555

　　431首钢集团27，489

　　432Wistron27，480

　　433Abbott Laboratories$ 27，390

　　434La Poste$ 27，177

　　435Koc控股27，108

　　436CPC$ 27，106

　　437累进奖金26，839

　　438GS Caltex$ 26，821

　　439Mapfre Group$ 26，817

　　440Arrow Electronics$ 26，813

　　441Adecco Group$ 26，670

　　442SK海力士$ 26，636

　　443东日本铁路26，627

　　444LafargeHolcim$ 26，545

　　445Altice$ 26，489

　　446SAP$ 26，446

　　447Onex$ 26，290

　　448澳大利亚和新西兰银行集团26，283

　　449Anglo American$ 26，243

　　450任仕达持有26，234

　　451Kraft Heinz$ 26，232

　　452Plains GP Holdings$ 26，223

　　453英国美国烟草公司26，128

　　454CFE$ 26，108

　　455Gilead Sciences$ 26，107

　　456新疆广汇实业投资26，106

　　457诺基亚26，092

　　458三星C&T25，902

　　459Mondelez International$ 25，896

　　460国际航空集团25，894

　　461Northrop Grumman$ 25，803

　　462中部电力25，753

　　463NEC25，673

　　464Yango Longking Group$ 25，605

　　465中国太平保险集团25，598

　　466Flex$ 25，441

　　467Raytheon$ 25，348

　　468中国大唐25，299

　　469PKN ORLEN集团25，256

　　470Ultrapar Holdings$ 25，065

　　471KB金融集团25，052

　　472Achmea$ 24，872

　　473梅西百货24，837

　　474阿联酋航空集团24，837

　　475喜力控股24，831

　　476Suncor Energy$ 24，793

　　477Energie Baden-Wurttemberg$ 24，769

　　478米其林24，754

　　479富邦金融控股24，688

　　480阿迪达斯$ 24，669

　　481山西晋城无烟煤矿业集团24，659

　　482Heraeus持有24，622

　　483LG Display$ 24，585

　　484DXC技术24，556

　　485澳大利亚国民银行24，550

　　486Ceconomy 24，432

　　487Fomento Economico Mexicano$ 24，341

　　488家美国食品公司持有24，147

　　489泰康保险集团24，058

　　490美国Bancorp23，996

　　491Boehringer Ingelheim$ 23，888

　　492荷兰合作银行集团23，812

　　493CJ Corp.23，796

　　494阳泉煤业集团23，793

　　495山西鲁安矿业集团23，785

　　496河南能源化工23，699

　　497大同煤矿集团23，698

　　498BAE Systems  23，592

　　499青岛海尔  23，563

　　500爱立信23，556

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