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中消协公开征集华帝“夺冠退款”促销活动引发的投诉

中消协公开征集华帝“夺冠退款”促销活动引发的投诉
2018年07月19日 20:02 新浪科技
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　　　新浪科技讯 7月19日晚间消息，中国消费者协会在其官方微博发布了《关于征集有关“华帝”促销活动引发投诉的公告》。中国消费者协会公开征集有关“法国队夺冠,华帝退全款”活动引发的投诉。消费者可将相关资料发送给中消协维权。

　　根据公告，中国消费者协会称，世界杯期间，华帝公司推出了“法国队夺冠,华帝退全款”的营销活动，现法国队已经夺冠，但据消费者反映和媒体报道，华帝公司未能依约定兑现承诺。为保护消费者合法权益，促进行业健康发展，现中国消费者协会公开征集有关“法国队夺冠,华帝退全款”活动引发的投诉。

　　以下为公告全文：

　　关于征集有关“华帝”促销活动引发投诉的公告

　　世界杯期间，华帝公司推出了“法国队夺冠,华帝退全款”的营销活动，现法国队已经夺冠，但据消费者反映和媒体报道，华帝公司未能依约定兑现承诺。

　　为保护消费者合法权益，促进行业健康发展，现中国消费者协会公开征集有关“法国队夺冠,华帝退全款”活动引发的投诉。

　　投诉材料应包含以下内容：

　　1.投诉方和被投诉方的基本信息，包括投诉方的姓名身份证号码、地址、卹政编码、联系电话等;被投诉方的单位名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话等。

　　2.投诉事实发生的时间、地点、过程及与经营者协商的情况。

　　3.有关证据。消费者应提供与投诉有关的证据，证明购买、使用商品或接受服务与受损害存在因果关系，法律法规另有规定的除外。

　　4.明确、具体的诉求。

　　请消费者在中国消费者协会官网下载《消费者投诉登记表》(http://www.cca.orgcn/tsdh/list/21.html)按照表格要求完整填写相关信息

　　请将投诉材料发送到 touse20180@cca.cn

　　中国消费者协会咨询电话:010-6328131

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