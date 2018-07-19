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台积电：无在大陆上市计划 7纳米芯片将成3Q创收主力

台积电：无在大陆上市计划 7纳米芯片将成3Q创收主力
2018年07月19日 19:06 澎湃新闻
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　　原标题：台积电：尚无在大陆上市计划 7纳米芯片将成三季度创收主

　　力澎湃新闻见习记者 海阳 综合报道

　　7月19日，全球最大芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司（下称“台积电”，TSMC）召开发布会公布今年第二季度公司运营情况。台积电CFO兼发言人何丽梅在会上表示，台积电目前没有在中国大陆上市的计划。

　　今年第二季度，台积电合计营收额为2332.8亿元（新台币，下同，1新台币=0.22人民币），同比增长9.1%，环比降低6%；净利润为722.9亿元，同比增长9.1%，较上一季度减少19.5%。这一降幅主要受到智能手机与加密货币“矿机”芯片的市场降温影响。

　　在产品结构方面，根据台积电发布的数据显示，其生产的芯片中10纳米制程的出货量占今年第二季晶圆销售金额的13%，16与20纳米制程出货量则占25%。总体而言，28纳米及以下的先进制程芯片的营收达到当季晶圆销售金额的61%。

　　会上，何丽梅表示，台积电目前没有在中国大陆上市的计划。而在被问到台积电未来是否有赴美建厂的打算时，何丽梅对此予以否认。

　　台积电总裁魏哲家预计，得益于下半年新一代iPhone手机的发布，以及7纳米制程芯片收益显现，台积电第三季度的营收数字将有望回升。以美元计算，台积电第三季度营收额预计将介于84.5亿美元到85.5亿美元之间。此前据知情人士透露，台积电已开始生产搭载着7纳米制程芯片的新一代iPhone手机处理器。魏哲家表示预计，7纳米芯片将占公司第三季营收的10%，并在第四季度达到20%。

　　据悉，7纳米代表着目前世界集成电路的最高生产水平。2015年，IBM宣布生产出了世界上第一个7纳米芯片，其效能较10纳米制程芯片提高了50%。台积电成功布局7纳米芯片生产线后，将领先同业公司2至3年。

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