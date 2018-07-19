华帝北京经销商跑路 员工向丰台区申请劳动仲裁

新京报快讯(记者 陈维城 实习生 游佳颖 赵昕)7月19日，新京报记者独家获悉，北京华帝经销商部分安装工与销售员前往北京丰台区劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁，希望就华帝京津地区经销商负责人失联、北京库存商品被查封等事件保障自己的权利。

华帝北京销售员林红(化名)介绍，“半个多月前发现出问题，在此前一点征兆都没有。头一天晚上卖货总部还接单，第二天就通知我们开始库房盘点，暂时出不了货，就让销售人员一直等着。”

北京的“华帝退全款”活动也反响平淡。“别的渠道都正忙着退'夺冠套餐’的退款，世界杯这个套餐我一套都没卖，”销售员林红称，“北京没卖多少套，但现在资金都没拨下来。”

“华帝总部打电话没人接、没人管。”对于现在北京经销商负责人失联，林红希望有人负责，“给工资，保险不能断。”

7月19日下午，已经在北京华帝从事5年安装工作的小于(化名)，与部分安装工和销售员前往北京丰台区劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁，“已经停工半个月了，现在公司没有人给说法。”

“华帝总部说安排第三方来接手了，但是目前都找不到人。”小于向新京报记者表示，希望有人给个说法。“如果公司经营不下去，就申请破产，也能给我们赔偿。”

7月19日，华帝股份证券事务代表向新京报记者回应称，“目前公司正在全力处理’法国队夺冠、华帝退全款’活，不方便接受采访。”

针对经销商失联一事，此前华帝公告澄清称，北京华帝燃具销售有限公司和天津华帝燃具销售有限公司不是公司的子公司。公司申请法院查封冻结其能够覆盖公司债权的库存商品，是上市公司主动消除风险采取的财产保全行为。

北京华帝燃具销售有限公司和天津华帝燃具销售有限公司是公司北京、天津地区的 一级经销商，2017年提货额1.63亿元，占公司销售总额的2.84%。

对于京津经销商失联的原因，华帝公告称，“近两年该客户不能有效跟随公司经营战略的转型，未能及时调整市场策略，导致经 营压力巨大;公司从2018年4月份起不再要求其打款提货，主动降低其库存和经营压力，不存在某些舆论报道的公司为了销售增长而要求客户压货的情况。 ”

北京市康达律师事务所老师韩骁认为，北京经销商在负责人跑路、不能清偿到期债务、经营困难的情形下，可以依《企业破产法》第七条的规定向法院提出破产清算申请。破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，应当优先用于发放破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金。

“由于华帝北京经销商是独立的经营机构，因此其劳动者仅与经销商存在劳动关系，华帝与其劳动者不存在劳动关系，无须承担用人单位责任。”韩骁表示，华帝作为供货人会与经销商签订协议，华帝需要承担什么责任还要看他们之间的协议约定。