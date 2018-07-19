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亚马逊贝索斯蓝色起源的飞行器完成逃生系统测试

亚马逊贝索斯蓝色起源的飞行器完成逃生系统测试
2018年07月19日 16:30 新华社
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　　原标题：蓝色起源“最大窗户”飞行器完成逃生系统测试

　　新华社洛杉矶７月１８日电（记者郭爽）美国蓝色起源公司１８日再次成功试飞并回收升级版“新谢泼德”亚轨道飞行器。此次任务中，配备“最大窗户”的飞行器成功完成载人舱高空逃生发动机系统测试。

　　现场视频直播画面显示，美国东部时间１８日１１时１１分（北京时间１８日２３时１１分），集火箭与飞船于一体的“新谢泼德”２．０飞行器在短暂推迟后，从蓝色起源公司位于得克萨斯州西部的发射场垂直升空。

　　在到达一定高度后，“新谢泼德”２．０飞行器的飞船与助推器分离。飞船的逃生发动机点火，将飞船推进至１１９公里高度。与此同时，火箭先行返回，发动机在接近地面时点火，着陆支架展开，火箭垂直降落在目标着陆场。随后，飞船在降落伞的帮助下着陆。从发射到完成测试，整个过程约１１分钟。

　　此次任务是蓝色起源公司第９次执行“新谢泼德”飞行器测试飞行任务。升级版“新谢泼德”飞行器使用的是新一代火箭和２．０版载人舱，其中载人舱的特点是拥有高１．１米、宽０．７３米的“大天窗”。

　　蓝色起源公司说，载人舱里有一个测试用假宇航员，这也是它第三次乘坐“新谢泼德”旅行。与其一起旅行的还有其他一些商业载荷。

　　２０１７年１２月，该公司首次测试“新谢泼德”２．０飞行器。今年４月，“新谢泼德”２．０飞行器在第二次测试中的高度达到约１０７公里。

　　“新谢泼德”飞行器以美国首位宇航员艾伦·谢泼德命名。蓝色起源公司的目标是利用这一飞行器把人送到亚轨道旅行。亚轨道一般是指距地面２０公里到１００公里的区域，处于现有飞机的最高飞行高度和卫星的最低轨道高度之间。

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