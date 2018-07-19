小牛电动回应上市传闻：从成立起就在考虑IPO

原标题：小牛电动回应计划筹集3亿美元上市传闻：从成立起就在考虑IPO

DoNews 7月19日消息（记者 赵晋杰）据彭博社消息，中国电动车初创企业小牛电动计划进行3亿美元的IPO申请。对此，小牛电动方面回应称，从成立之日起，就在考虑IPO。

小牛电动隶属公司北京牛电科技有限责任公司，注册成立于2014年9月，由互联网风云人物李一男创办。2015年6月，在首款小牛电动车发布后两天，警方以涉嫌内幕交易罪抓捕了李一男。2017年12月，李一男出狱，还参加了小牛电动的2018年会。

天眼查资料显示，李一男目前仍为牛电科技法定代表人。不过，出狱后的李一男，早在2018年3月份，被曝加盟梅花天使创投担任合伙人，负责旗下成长基金投资业务，且已辞去牛电科技创始人职务，CEO一职也由李彦接替。

根据知情人士透露，李一男仍保留有牛电科技股份，但未来还会不会继续参与公司重大决策尚未可知。而李一男之所以离开牛电科技，一大原因也是牛电科技计划在2018年筹备上市，李一男的复杂身份可能不太符合公司发展需求，才无奈离职，再次转做投资。因为在创办牛电科技之前，李一男曾担任过金沙江创投的合伙人，在投资方面算是颇有经验。

牛电科技近期曾在6月12日的巴黎卢浮宫发布了两款新品，李一男也未曾到场站台。发布会上，牛电科技现任CEO李彦透露，经过三年的发展，小牛已经发展成为全球用户量最多和最受欢迎的两轮智能电动车公司，国内500+销售网点，门店遍布全国150个城市，全球进驻20多个国家，海外650+销售网点。

此次远赴巴黎发布新品，小牛电动则是希望借此走向国际化大品牌的道路，加快其在海外市场的布局。

根据李彦表述，小牛不仅仅是一家智能两轮车公司，而是致力于为个人智能出行提供一体化解决方案。未来随着个人出行需求的变化，小牛或将利用数据，推出更多的产品和服务，从而带来更多商业可能。