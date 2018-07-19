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传小牛电动车将进行IPO：拟筹资3亿美元

传小牛电动车将进行IPO：拟筹资3亿美元
2018年07月19日 16:02 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月19日下午消息，据彭博社援引知情人士消息称，中国初创企业小牛电动计划进行IPO，融资3亿美元。

　　知情人士称，小牛电动考虑最早于今年在美国上市，目前正在咨询IPO上市事宜。但上市交易准备工作仍在早期阶段，具体细节可能会发生变动。

　　对此消息，小牛的发言人回应称，“我们从没有排除公司上市的可能”。如果小牛在香港、大陆、纽约或伦敦上市，“我们会遵循协议要求发布正式通知”。她在手机短信中这样回复道。

　　小牛考虑筹集资金的时机正处于其进军更多市场之时，除中国本地市场以外，海外电动踏板车市场的需求也日益增长。上个月，小牛在欧洲推出了两款新型电动滑板车。小牛去年在欧洲卖出了4600辆滑板车，预计在2020年最少将销量翻一番。

　　小牛电动成立于2014年。根据官网消息显示，小牛针对欧洲市场推出的滑板车包括M+款型，其最高时速每小时可达45公里，售价为2299欧元（折合2677美元）。高端 N-GT 新品的售价为3999欧元，每小时最高时速为70公里。

　　两款新品都嵌入互联网连接功能，用户可通过专用的智能手机应用查看实时电池用量以及位置信息。N-GT以及M+都可以在3.5个小时内完成充电，充电一次可续航距离超过100公里。

　　即便港交所在4月份放宽了上市要求，吸引了大量科技和医疗企业来港上市，但是中国的初创企业依然选择赴美上市。知情人士透露，中国的电动汽车制造商蔚来在今年早些时候秘密申请在纽约上市。中国的电商公司拼多多也将在本周于美国上市，筹资最多可达16亿美元。(堆堆)

小牛电动IPO筹资
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