数字货币市场继续看涨 比特币价格突破7500美元

新浪科技讯 北京时间7月18日晚间消息，数字加密货币周三继续看涨，比特币价格一度突破7500美元，为6月份以来的首次。

2018年以来，受各国纷纷强化对数字加密货币监管的影响，比特币价格急剧下滑。截至今年6月底，比特币价格今年已缩水近60%。

但近日，市场的担忧有所缓解，数字加密货币价格纷纷走高。今日，市场继续延续这一伤势，涵盖10种最大数字加密货币的MVIS CryptoCompare数字资产指数一度上扬11%。

其中，比特币价格一度上扬1.4%，瑞波币、以太坊和莱特币的价格也纷纷上涨。

数字加密货币交易公司Octagon Strategy首席交易员瑞安·拉巴格里亚(Ryan Rabaglia)称：“市场对一些利好消息做出了反馈，主要包括BlackRock将涉足该领域。”

近日有报道称，全球资产管理公司BlackRock正寻求为客户提供比特币相关的投资。BlackRock是一家管理着6.3万亿美元资产的全球资产管理公司，报道称该公司成立了一个工作组，负责加密货币市场和区块链技术的可行性研究，并将其作为进入新兴加密领域计划的一部分。

此外，负责协调“20国集团”(G20)的金融监管机构“金融稳定委员会”本周一发布了一个框架，旨在警惕性地监控比特币等数字加密货币可能带来的风险。但该委员会同时指出，数字加密货币目前尚未对全球金融稳定构成重大风险。

拉巴格里亚认为，这也是近日数字加密货币价格上涨的一个积极因素。(李明)