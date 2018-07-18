新浪科技> 业界 > 正文

数字货币市场继续看涨 比特币价格突破7500美元

数字货币市场继续看涨 比特币价格突破7500美元
2018年07月18日 22:07 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月18日晚间消息，数字加密货币周三继续看涨，比特币价格一度突破7500美元，为6月份以来的首次。

　　2018年以来，受各国纷纷强化对数字加密货币监管的影响，比特币价格急剧下滑。截至今年6月底，比特币价格今年已缩水近60%。

　　但近日，市场的担忧有所缓解，数字加密货币价格纷纷走高。今日，市场继续延续这一伤势，涵盖10种最大数字加密货币的MVIS CryptoCompare数字资产指数一度上扬11%。

　　其中，比特币价格一度上扬1.4%，瑞波币、以太坊和莱特币的价格也纷纷上涨。

　　数字加密货币交易公司Octagon Strategy首席交易员瑞安·拉巴格里亚(Ryan Rabaglia)称：“市场对一些利好消息做出了反馈，主要包括BlackRock将涉足该领域。”

　　近日有报道称，全球资产管理公司BlackRock正寻求为客户提供比特币相关的投资。BlackRock是一家管理着6.3万亿美元资产的全球资产管理公司，报道称该公司成立了一个工作组，负责加密货币市场和区块链技术的可行性研究，并将其作为进入新兴加密领域计划的一部分。

　　此外，负责协调“20国集团”(G20)的金融监管机构“金融稳定委员会”本周一发布了一个框架，旨在警惕性地监控比特币等数字加密货币可能带来的风险。但该委员会同时指出，数字加密货币目前尚未对全球金融稳定构成重大风险。

　　拉巴格里亚认为，这也是近日数字加密货币价格上涨的一个积极因素。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有