直击|小米与金山云推“1KM边缘计算”:可全网提速30%

新浪科技讯 7月18日晚间消息，同为雷系品牌，小米与金山云今日联合发布了“1KM边缘计算”解决方案，可实现全网速度提升30%。同时，小米还发布了米路通平台和小米WiFi链，用户可获取“米粒”作为奖励。

边缘计算让全网提速三成

据小米生态链副总裁唐沐介绍，小米路由器系列产品推出不到5年时间中，日活用户已超过1100万人次，日连接设备超过1.3亿台，日处理请求超过24亿次，小米路由器已成为一款连接过亿用户的设备。然而，受限于传统网络分布和传输技术问题，终端用户仍然会遭遇高延迟、网络堵塞、信息劫持等问题，极大地影响用户体验。

对于如此大规模的数据请求，小米人工智能与云平台副总裁崔宝秋认为，通过发挥云计算CDN资源优势，可以提升用户网络访问体验。“1KM边缘计算”解决方案，则结合小米路由器上亿台设备，融合金山云智能调度、双边加速、内容安全技术，利用边缘计算技术，解决长期困扰业界的从CDN节点到WiFi终端之间最后一公里的网络速度和安全等问题。

金山云CEO王育林表示，相比于传统CDN网络，边缘计算能够将全网整体速度提升30%。同时，基于用户识别请求，可以利用大数据分析DNS解析，替换错误DNS的服务器，保障网络安全。

小米推区块链产品“米粒”

此外，小米还针对大型内容供应商发布了米路通平台，能够帮助其更精准诊断包括连通性在内的多种问题，让内容供应商能够迅速找到网络问题，提升自身网络服务质量。相比于传统APM平台，米路通平台拥有真正覆盖全国的毛细网络，拥有多运营商、多线路、多终端覆盖，能够更加真实的反应应用在真实终端用户手中的服务质量。米路通平台也将于今日正式上线。

与此同时，用户也可选择通过开启AI提速功能，帮助内容供应商改进应用连通质量。在此过程中，用户将获得小米WiFi链“米粒”作为奖励。获取“米粒”的方式包括开启AI提速、每日登陆、分享WiFi网络、连接新的IoT设备、体验小米有品、邀请好友等等。

小米方面介绍，“米粒”作为小米在区块链领域的尝试，目前可用于对换热门产品F码、参与“加密兔”游戏等等。未来“米粒”也将逐步接入到小米的各业务线中。（韩大鹏）