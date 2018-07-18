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纽约时报：50亿美元罚款凸显欧盟加强数字监管的决心

纽约时报：50亿美元罚款凸显欧盟加强数字监管的决心
2018年07月18日 20:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月18日晚间消息，《纽约时报》今日发表文章称，欧盟委员会对谷歌处以50亿美元罚款，凸显了欧盟加强对数字经济监管的决心，尤其是涉及到反垄断、隐私、税收、虚假信息和仇恨言论等问题。

　　欧盟委员会今日刚刚对谷歌Android垄断一案作出裁决，对谷歌处以43.4亿欧元(约合50.4亿美元)的罚款。

　　这笔巨额罚款创下了全球反垄断罚金的新记录，不仅高于去年欧盟针对Google Shopping垄断作出的24亿欧元(约合28亿美元)的罚款，也高于美国、中国或其他国家反垄断部门所开出的反垄断罚单。

　　欧盟委员会的该裁决凸显了欧盟加强对数字经济监管的决心，尤其是涉及到反垄断、隐私、税收、虚假信息和仇恨言论等问题。

　　除了罚款，欧盟还赋予谷歌90天的时间，要求其停止其在欧盟的“非法行为”。否则，谷歌最高将面临谷歌目公司Alphabet全球日平均营收5%的罚款。

　　如果谷歌对该裁决提起上诉，这场官司可能还要持续数年时间。事实上，谷歌今日已经表示，将对该裁决提出上诉。谷歌发言人阿尔·维尼(Al Verney)称：“Android为每个人都提供了更多选择，而不是限制了选择。我们将对欧盟委员会的该裁决提出上诉。”

　　欧盟今日公布这项裁决结果，正值欧、美处于一个政治上的微妙时期。当前，欧洲和美国的经济冲突正在加剧。

　　事实上，欧盟的这项裁决对谷歌的最终影响可能并不会很大，因为欧盟的裁决也仅限于欧盟境内。在美国，监管部门一般采取“不干涉”的态度，使得像谷歌这样的科技公司的影响力越来越大。

　　当前，谷歌的服务仍受消费者欢迎，其股价、利润和营收也继续增长。在欧盟对谷歌展开调查的三年里，Alphabet的营收从750亿美元增加到1110亿美元。在智能手机市场，谷歌的主导地位也进一步加强。IDC数据显示，去年Android手机的全球销量超过了12.5亿部。

　　此外，这场官司也凸显了监管部门在审查数字经济时所面临的一系列挑战。事实上，当监管机构意识到某一领域需要监管时，反垄断行为已经发生了。当然，有业内人士称，欧盟今日的裁决可能影响到谷歌将来如何将Android应用到其他领域，如汽车和联网家电。(李明)

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