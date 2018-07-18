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新华社评论员：让科技工作者创造力竞相迸发

新华社评论员：让科技工作者创造力竞相迸发
2018年07月18日 17:43 新华社
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　　新华社北京７月１８日电 题：让科技工作者创造力竞相迸发——三论学习贯彻习近平总书记在中央财经委员会第二次会议重要讲话

　　新华社评论员

　　“突破核心技术，关键在于有效发挥人的积极性”。在中央财经委员会第二次会议上，习近平总书记深刻阐明科技人才的重要作用，为科技人才成长、科技队伍建设指明了前进方向。

　　硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。全部科技史都证明，谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。当前，我国高水平创新人才队伍虽然不断壮大，但仍显不足，特别是科技领军人才匮乏。培养造就一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新型科技人才队伍，不断激发科技工作者的创造力，是重要而紧迫的课题。

　　让科技人才创造力竞相迸发，需要弘扬科学精神、鼓舞奋斗豪情。新中国成立以来特别是改革开放以来，科技工作者前赴后继、无私奉献，突破一个个技术难关，克服一个个极限考验，实现了一系列重大突破，积淀了“两弹一星”精神等精神财富。在新一轮全球科技竞争中，发扬光大“两弹一星”精神，教育引导广大科技工作者强化责任意识，形成良好精神面貌，牢固树立敢为天下先的志向和信心，敢于走别人没有走过的路，在攻坚克难中追求卓越，必将创造出更多有价值的原创性成果。

　　让科技人才创造力竞相迸发，需要厚植创新的沃土。创新之道，唯在得人。培养科技创新人才，关键在于加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制。要实行更加开放的人才政策，不唯地域引进人才，不求所有开发人才，不拘一格用好人才，让人才根系更加发达，一茬接一茬茁壮成长。要破除体制机制障碍，为科研攻关松绑、助力，营造有利于创新创业的政策环境，构建有效的引才用才机制，形成天下英才聚神州、万类霜天竞自由的创新局面。

　　青年一代有理想、有本领、有担当，科技就有前途，创新就有希望。无论是“天眼”探空、神舟飞天，还是“北斗”组网、大飞机首飞，无不凝聚着青年人才的奋斗与汗水。把发现、培养青年作为一项重要责任，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，为青年人才成才铺路搭桥，发挥年轻科学家作用，让优秀青年人才脱颖而出，必将为科技创新注入源源不断的动力，向着建设世界科技强国的宏伟目标奋勇前进。

 
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