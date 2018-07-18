TNT没了：但锤子就活了吗？

老罗的TNT可能要没了。

端倪最先出现在老罗的微博，截至目前，罗永浩的微博里已经找不到任何关于TNT的消息。与此呼应，锤子官方的TNT预订页面也由“全款预售”变成了“到货通知”。

据雷锋网报道，锤子之所以取消全款预定，是因为目前预定人数太少，TNT工作站代工厂惠科不愿接单。

本来已经走出濒临破产阴影的锤子怎么又变成今天这样了？TNT耗费了大量资源和精力，就算没了，锤子就活了吗？回顾锤子这两年做硬件的经历，我很难乐观起来。

2017年11月，成都，罗永浩带着他的锤子科技来办了一场声势浩大的发布会。

1. 救命稻草

在四川话里，“锤子科技”这个公司的名字读起来有些不雅，但在成都大魔方门口，依然站满了粉丝和高声叫卖门票的黄牛们。

不过，在成都的这场发布会可能是锤子科技美誉度最高的、负面最少的一次发布会了。获得融资的锤子科技已经从曾经发不出工资的最困难时期走了出来。

在发布会上，老罗花了很大篇幅去介绍的产品坚果Pro 2也是锤子科技的“救命稻草”。在2017年下半年，坚果Pro 2恰好填补了当时的手机市场空缺。同时具备高通骁龙660和18:9比例屏幕的手机价格都在2500元甚至3000元以上。而最低配的坚果Pro 2售价1799元，成为当时最便宜的骁龙660“全面屏”手机。

坚果Pro 2和坚果Pro

而当时小米的高通骁龙660主推机型还是传统16:9比例屏幕的小米Note3，在售的18:9机型只有更高端的MIX系列，2000元以内的“全面屏”手机正好是一个空缺。市场的反馈也很明确，截至2018年1月，坚果Pro 2在京东所获得的用户评论已经达到近14万。

“这一次，老罗要成了”成为了出现频率最高的评价。这句评价同样也出现在同一天发布的畅呼吸空气净化器上，虽然现场演示环节出了点状况，朱萧木不得不再次回到舞台与观众尬聊来救场，但姗姗来迟的空气净化器仍取得了不错的效果，老罗还顺便科普了空气净化器的CADR值。

一场发布会上公布的所有产品几乎都获得了多数好评，这对于锤子科技这家“刚上牌桌”的手机公司来说实属难得。坚果Pro 2和畅呼吸空气净化器也成为了刚走出危局的锤子的救命稻草。至少，这两款产品热销之后，老罗暂时不必担心公司倒闭了。

不过，到了2018年5月的鸟巢发布会，锤子就没这么幸运了，老罗也不再是媒体的宠儿。

2. “滑铁卢”

作为两场发布会的亲历者，成都大魔方和鸟巢发布会形成了巨大反差，前者几乎得到了一边倒的好评，后者则收到了大部分媒体的质疑，而遭遇“滑铁卢”的起因正是这款争议极大的TNT工作站。

在发布会还未结束的时候，我的朋友圈已经炸了锅。“8848元的手机，一万块的屏幕”，我的一位朋友精准地概括了发布会现场的尴尬。

在匆匆介绍完坚果R1之后，老罗就开始花大量篇幅开始讲解TNT工作站，以至于坚果R1失去了不少本该得到的关注，这可是锤子缺席已久的旗舰级手机。

高通骁龙845，无线充电，NFC，18:9“美人尖”屏幕，甚至还标配了即使是旗舰机也很少有的USB 3.1的Type-C接口，快充方案也用上了Type-C to Type-C的输出。R1标配的59元快充头甚至成为了最便宜的iPhone快充头，因为销量太火在官方商城还缺货了一段时间。

当然，这样一款几乎没有短板的旗舰手机还是不及TNT的关注度。“这是一个革命性的操作系统”，在发布会之前，老罗每天都要发微博为这款TNT预热，“建议大家来鸟巢带上纸尿裤”，如此之类的营销话术使得发布会还没开，大家对TNT的预期越来越高。

而且，更关键的是，要在短时间内做出一款“革命性”的硬件，既要做硬件，又要做软件，同时填完软硬件这两个坑，这对于一家“刚上了牌桌”的手机公司来说已经非常吃力了，而锤子又必须马不停蹄的规划和研发下一款手机。TNT着实耗费了这家小公司太多的资源和精力，及时砍掉或许是明智之举。

3. TNT没了，锤子就活了吗？

对于锤子科技的营销来说，TNT过高的预期是一场灾难。“可是又有什么办法呢？没人能管得住老罗”，一位锤子内部人士的感慨让这家公司的问题又一次浮出了水面。

2017年上半年，类似的问题更明显。锤子的营销团队曾经想为坚果Pro的宣传投放一块公路广告牌，但是平面广告的文案必须要经过老罗的审核。结果坚果Pro的推广期过了，这块广告牌的文案还没审核通过。

在成都坚果Pro 2发布会前夕，这位内部人士告诉我：“空气净化器本来也是早有打算，结果拖到了现在才发。再不发也凉了。”

整个公司都围着缺乏做手机经验的老罗转，这并不是一件好事。

在吴德周、彭锦洲这些“华为系正规军”加入锤子之前，老罗没少交做硬件的“学费”，从第一代T1的缺货到T2的供应商中天信倒闭，做硬件的坑老罗一个不落，全都经历了一遍。

而“三匹没那么黑的黑马的诞生”直播活动中，老罗终于“收敛”了不少，全程至少有三分之一的时间是吴德周在回答问题。

或许，老罗是时候放弃一些东西了，最先要舍弃的当然是他“钟爱”的TNT。

至于放弃TNT之后会怎样，我依然很难乐观起来，在这个被华米OV占据了超过一半份额的中国手机市场，留给小厂商存活的空间越来越小了。

只是为锤子的粉丝们感到惋惜，在TNT都快没了的时候，他们还在坚持着“信仰”。

在一个“某地坚果手机爱好者”的QQ群里，我还看到了这样的对话：

“TNT这种次世代产品动了很多大公司的利益，所以网上疯狂抹黑。我开始也不知道是什么，后来发现黑科技在于连接而不是那个4K显示器。微软金山苹果谷歌都慌了吧，等TNT上市估计会供不应求。”