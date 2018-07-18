新浪科技> 业界 > 正文

有梦想贾跃亭都了不起：傍上钱的贾跃亭又站上风口了

有梦想贾跃亭都了不起：傍上钱的贾跃亭又站上风口了
2018年07月18日 01:32 法治周末
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
视觉中国视觉中国

　　许家印加持，量产在即，贾跃亭又站上风口了

　　不经历风雨，怎么见彩虹？

　　在中国企业界，对这句话感触最深的应该是乐视网创始人贾跃亭了。

　　傍上许老板，钱能解决的，都不是问题

　　在最辉煌的时候，贾跃亭红透半边天，乐视网的七大生态梦想，让围观群众侧目，让企业界窒息。

　　在最落魄的时候，贾跃亭被法院判为“老赖”，不得不远走他乡，躲到太平洋彼岸造车；而在造车最失意的时候，一度要钱没钱，要人没人，工厂都关停了，其时可谓“叫天天不应，叫地地不灵”。

　　但这一切都已经过去，现在贾跃亭时来运转，重新站上了风口，真是“有梦想谁都了不起”！

　　小米创始人雷军曾经说过“站上风口，猪都会飞起来”。何况贾跃亭是一个相当聪明活泛的晋商代表人物。

　　给贾跃亭雪中送炭，伸出援助之手的，是恒大集团主席、中国首富榜“常客”许家印。

　　许家印对贾跃亭和法拉第未来相当看好，不仅协助拿地建厂，而且要钱给钱，要人给人。当FF91回到国内一段时间，许家印对其设计和性能认可后，最近带着一帮高管，亲自到洛杉矶总部调研考察，详细询问FF91的设计、研发和量产情况，给法拉第未来团队打气，稳定其军心。

　　从决定接盘到现在，一切迹象表明，许家印对法拉第未来相当看好，极为用心，对贾跃亭也是认可的。尽管“老赖”帽子还没有摘掉，很多债还没有还上，但在许家印眼里，贾跃亭算是一个为梦想坚持的人，是一个实干家。虽然许家印投了法拉第未来8.6亿美元，成为其第一大股东，占股45%，并派去左右手、恒大集团总裁长夏海钧兼任FF董事长，但对FF全球总裁贾跃亭充分放权。这从法拉第未来股权结构模式可窥一斑：FF采用AB股模式，贾跃亭作为创始人和CEO，享有“1股10票”的权利。

　　真应了那句话——钱能解决的问题都不是问题。虽然贾跃亭缺钱，发展到量产关键时刻的FF91嗜钱如命，但恒大集团有的是钱，许家印有的是钱。被许家印看上，贾跃亭是柳暗花明，翻身在望了！FF91的量产，贾跃亭的造车梦想，在许家印决定插足那一刻，一切都茅塞顿开，锦绣前程变得触手可及了。

　　有梦想，能坚持，贾跃亭都了不起

　　虽然都是房地产出身，但恒大集团的许家印，与融创中国的孙宏斌，在境界上相差了十万八千里。在顶级富豪辈出的中国房地产行业，恒大集团是执牛耳的存在，其唯一对手是万科。由于野蛮人入侵和王石出局，已经换主，频繁换高管的万科，企业目前运营重心以安内为主，追求平稳过渡，放在市场上博弈的精力相对削弱。恒大集团在房地产市场后来居上，风生水起，捷报频传。

　　然而，中国房地产市场的红利在前些年被严重透支，房产企业寻找新的出路，成为当务之急。随着国家战略向高科技领域转移，以新能源为主的造车热方兴未艾，造车新势力强势崛起。在众多造车新势力中，能够进入许家印法眼的，目前只有对标特斯拉的法拉第未来。法拉第未来的新能源车已经出了样车FF91，经试驾验证，FF91性能卓越，百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程为700公里，多项关键性能比起特斯拉来，有过之而无不及。这些确实让许家印如获至宝，怦然心动。

　　目前，恒大集团业务包括地产、金融、健康、旅游、体育，就缺一个高科技业务板块了；而FF正好填补这个空缺。如果结合国家战略，不难揣测，将来新能源汽车极有可能成为恒大集团的主要业务板块之一，甚至是相当关键的一块。2018年4月，恒大集团宣布投1000亿元进军高科技产业，而目前被许家印看上的高科技产业就只有贾跃亭的法拉第未来了。新能源汽车是高科技产业的标杆性行业，具有无边无际的想象空间。

　　傍上了许家印，贾跃亭确实是有救了。对贾跃亭来说，目前只有两件迫在眉睫的事要尽快落实：一是将FF91打磨成一款质量过硬，尽善尽美，一直领跑的高端新能源汽车，别让金主许老板失望；二是尽快争取让FF91实现量产，走上市场。这也是贾跃亭与许家印对赌时的条件之一，FF91实现量产的期限是2019年第一季度。

　　如果贾跃亭将这两件事做漂亮了，FF91就赢得了一个完美的开局，也为自己的人生迎得了一个漂亮转机。在恒大集团的大棋盘中，法拉第未来和贾跃亭都将身价倍增，法拉第未来将成为恒大集团至关重要的业务板块，贾跃亭将成为许家印独当一面的得力干将，咸鱼翻身在望。如果错失了这个机会，贾跃亭以后要翻身，那就更加困难了。

　　当然，还有一个让人想入非非的信息：许家印为何在这个时候，不顾舟车劳顿，远赴洛杉矶，考察法拉第未来总部？

　　难道FF91就要提前实现量产了？

　　如果真是这样，那就要真心恭喜祝贺贾跃亭了。

　　一路走来，他不容易。有梦想，谁都了不起，能坚持下来，他确实了不起。

　　不过，笔者心里也涌起一个小小的遗憾：毕竟FF91注册地在美国，而不是在中国。

贾跃亭风口恒大
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有