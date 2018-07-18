有梦想贾跃亭都了不起：傍上钱的贾跃亭又站上风口了

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许家印加持，量产在即，贾跃亭又站上风口了

不经历风雨，怎么见彩虹？

在中国企业界，对这句话感触最深的应该是乐视网创始人贾跃亭了。

傍上许老板，钱能解决的，都不是问题

在最辉煌的时候，贾跃亭红透半边天，乐视网的七大生态梦想，让围观群众侧目，让企业界窒息。

在最落魄的时候，贾跃亭被法院判为“老赖”，不得不远走他乡，躲到太平洋彼岸造车；而在造车最失意的时候，一度要钱没钱，要人没人，工厂都关停了，其时可谓“叫天天不应，叫地地不灵”。

但这一切都已经过去，现在贾跃亭时来运转，重新站上了风口，真是“有梦想谁都了不起”！

小米创始人雷军曾经说过“站上风口，猪都会飞起来”。何况贾跃亭是一个相当聪明活泛的晋商代表人物。

给贾跃亭雪中送炭，伸出援助之手的，是恒大集团主席、中国首富榜“常客”许家印。

许家印对贾跃亭和法拉第未来相当看好，不仅协助拿地建厂，而且要钱给钱，要人给人。当FF91回到国内一段时间，许家印对其设计和性能认可后，最近带着一帮高管，亲自到洛杉矶总部调研考察，详细询问FF91的设计、研发和量产情况，给法拉第未来团队打气，稳定其军心。

从决定接盘到现在，一切迹象表明，许家印对法拉第未来相当看好，极为用心，对贾跃亭也是认可的。尽管“老赖”帽子还没有摘掉，很多债还没有还上，但在许家印眼里，贾跃亭算是一个为梦想坚持的人，是一个实干家。虽然许家印投了法拉第未来8.6亿美元，成为其第一大股东，占股45%，并派去左右手、恒大集团总裁长夏海钧兼任FF董事长，但对FF全球总裁贾跃亭充分放权。这从法拉第未来股权结构模式可窥一斑：FF采用AB股模式，贾跃亭作为创始人和CEO，享有“1股10票”的权利。

真应了那句话——钱能解决的问题都不是问题。虽然贾跃亭缺钱，发展到量产关键时刻的FF91嗜钱如命，但恒大集团有的是钱，许家印有的是钱。被许家印看上，贾跃亭是柳暗花明，翻身在望了！FF91的量产，贾跃亭的造车梦想，在许家印决定插足那一刻，一切都茅塞顿开，锦绣前程变得触手可及了。

有梦想，能坚持，贾跃亭都了不起

虽然都是房地产出身，但恒大集团的许家印，与融创中国的孙宏斌，在境界上相差了十万八千里。在顶级富豪辈出的中国房地产行业，恒大集团是执牛耳的存在，其唯一对手是万科。由于野蛮人入侵和王石出局，已经换主，频繁换高管的万科，企业目前运营重心以安内为主，追求平稳过渡，放在市场上博弈的精力相对削弱。恒大集团在房地产市场后来居上，风生水起，捷报频传。

然而，中国房地产市场的红利在前些年被严重透支，房产企业寻找新的出路，成为当务之急。随着国家战略向高科技领域转移，以新能源为主的造车热方兴未艾，造车新势力强势崛起。在众多造车新势力中，能够进入许家印法眼的，目前只有对标特斯拉的法拉第未来。法拉第未来的新能源车已经出了样车FF91，经试驾验证，FF91性能卓越，百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程为700公里，多项关键性能比起特斯拉来，有过之而无不及。这些确实让许家印如获至宝，怦然心动。

目前，恒大集团业务包括地产、金融、健康、旅游、体育，就缺一个高科技业务板块了；而FF正好填补这个空缺。如果结合国家战略，不难揣测，将来新能源汽车极有可能成为恒大集团的主要业务板块之一，甚至是相当关键的一块。2018年4月，恒大集团宣布投1000亿元进军高科技产业，而目前被许家印看上的高科技产业就只有贾跃亭的法拉第未来了。新能源汽车是高科技产业的标杆性行业，具有无边无际的想象空间。

傍上了许家印，贾跃亭确实是有救了。对贾跃亭来说，目前只有两件迫在眉睫的事要尽快落实：一是将FF91打磨成一款质量过硬，尽善尽美，一直领跑的高端新能源汽车，别让金主许老板失望；二是尽快争取让FF91实现量产，走上市场。这也是贾跃亭与许家印对赌时的条件之一，FF91实现量产的期限是2019年第一季度。

如果贾跃亭将这两件事做漂亮了，FF91就赢得了一个完美的开局，也为自己的人生迎得了一个漂亮转机。在恒大集团的大棋盘中，法拉第未来和贾跃亭都将身价倍增，法拉第未来将成为恒大集团至关重要的业务板块，贾跃亭将成为许家印独当一面的得力干将，咸鱼翻身在望。如果错失了这个机会，贾跃亭以后要翻身，那就更加困难了。

当然，还有一个让人想入非非的信息：许家印为何在这个时候，不顾舟车劳顿，远赴洛杉矶，考察法拉第未来总部？

难道FF91就要提前实现量产了？

如果真是这样，那就要真心恭喜祝贺贾跃亭了。

一路走来，他不容易。有梦想，谁都了不起，能坚持下来，他确实了不起。

不过，笔者心里也涌起一个小小的遗憾：毕竟FF91注册地在美国，而不是在中国。