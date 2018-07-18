投资人不满马斯克攻击潜水员 要求向后者道歉

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新浪科技讯 北京时间7月18日上午消息，关于从泰国洞穴参与拯救12名男孩的英国潜水员，伊隆·马斯克（Elon Musk）发表了一条颇具争议的推文，这条推文让部分特斯拉投资者十分担忧，担忧马斯克的言论可能会对特斯拉的股价产生负面影响。

在当地时间星期二发表的一封公开信中，投资公司Loup Ventures的执行合伙人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，马斯克的评论“越界了”。在后来已经被删除的一篇推文中，马斯克称英国潜水员弗农·昂斯沃思（Vernon Unsworth）是“弱鸡”，起因是昂斯沃思批评马斯克提议的潜艇解救方案是“公关噱头”。马斯克在推文中使用的措辞是“pedo guy”，涉嫌侮辱诽谤昂斯沃思是“恋童者”（pedophile）。

蒙斯特在公开信中写道，“你的行为将引发大众对你领导能力的质疑——敏感和易怒。我猜想你不会同意我的看法。虽然你删除了相关内容，但这不足以让投资者重拾对你的信心。”

马斯克和昂斯沃思之间的交锋在周末迅速发酵，昂斯沃思向媒体表示考虑通过法律途径来起诉这位首席执行官。在公开信中，投资者呼吁马斯克为自己的言论道歉，然后“只发布与实现特斯拉目标相关进展的消息”，他们甚至建议马斯克暂停发布推文。

最近，特斯拉及SpaceX的这位首席执行官的日子并不好过。月初，马斯克批判媒体刻意负面报道特斯拉的新闻。五月他还表示自己会创建一个网站，让人们可以给一篇文章的可信度打分并且追踪记者的“信用分”。六月，一位艺术家声称马斯克未给予补偿就使用了他的作品。

还有很多问题都与特斯拉有关。这家电动汽车公司已经陷入多起丑闻，包括员工受伤以及交通事故。

“过去六个月来，有太多行为引人担忧，让投资者开始质疑对马斯克的信心。”蒙斯特在公开信中写道，“我相信这封信代表着的观点都来自于希望你能成功的投资者和消费者。”

特斯拉并没有立刻对此置评。(芒立)