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贝索斯身家正式超过1500亿美元 领先盖茨576亿美元

贝索斯身家正式超过1500亿美元 领先盖茨576亿美元
2018年07月18日 10:12 TechWeb
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　　[TechWeb报道]7月18日消息，据国外媒体报道，在周一身家达到1497亿美元并刷新盖茨的首富身家纪录之后，亚马逊创始人杰夫·贝索斯的身家周二仍在继续增加，目前已超过了1500亿美元。

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　　福布斯实时富豪榜的数据显示，贝索斯目前的身家为1514亿美元，领先此前多年的首富、微软公司联合创始人盖茨576亿美元，后者目前的身家为938亿美元。

　　而在目前的福布斯实时富豪榜上，甲骨文创始人拉里·埃里森的身家为597亿美元，谷歌联合创始人拉里·佩奇的身家为553亿美元，贝索斯领先盖茨的幅度，比拉里·佩奇的全部身家还要多23亿美元。

　　在周一刷新盖茨所创造的首富身家纪录时，贝索斯的身家是1497亿美元，周二的1514亿美元，较周一是增加了17亿美元。

　　随着周二增加17亿美元，贝索斯的身家在本月也就增加了113亿美元，在6月结束时其身家是1401亿美元，7月的前17天日均增加6.65亿美元。

　　贝索斯的身家在周二增加17亿美元，还是得益于亚马逊的股价上涨。在周二美国股市收盘时，亚马逊股价创下新高，达到了1843.93美元，较前一交易日收盘时的1822.49美元上涨了21.44美元，涨幅为1.18%。

　　而作为亚马逊的创始人和现任CEO，贝索斯目前还持有近7890万股的亚马逊股票，股价上涨21.44美元，其身家自然也就会增加17亿美元。

盖茨身家贝索斯
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