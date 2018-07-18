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智能家居制造商Nest并入谷歌团队 原CEO卸任

智能家居制造商Nest并入谷歌团队 原CEO卸任
2018年07月18日 10:10 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月18日上午消息，据外媒CNET报道，随着公司改组进行中，智能家居设备制造商Nest的首席执行官Marwan Fawaz即将卸任。改组后的Nest将成为谷歌旗下部门，负责谷歌的“Home”智能音箱。过去三年来，Nest一直以谷歌母公司Alphabet旗下子公司而存在，独立于谷歌运营。五个月前，Fawaz着手负责Nest在谷歌下的重组。

　　让Nest重新回到谷歌保护伞下是为了帮助硬件主管Rick Osterloh更好地将Nest产品与谷歌自己那些人工智能驱动的硬件、软件整合到一起。目前，Fawaz将担任顾问一职，谷歌家居和客厅产品部门的产品管理副总裁Rishi Chandra将负责带领Nest的团队。根据报道，公司内部大多数人都觉得Fawaz担任Nest的领导不是很合适，他更适合担任运营经理一职，这一变动符合大家的期望。

　　“Marwan主导了之前的整合规划工作，在与我、Rishi和其他员工协商后，也负责公司组织战略的决策，”Osterloh说，“我们决定一道做出这些改变，以便未来更好地服务于我们的用户。”

　　谷歌目前还未打算撤掉Nest品牌，Nest的温控器、摄像机和家庭安全产品等似乎仍将独立于谷歌的“Home”智能音箱、Pixel智能手机和Chromecast流媒体设备之外，继续推进其开发。但既然Nest现在处于Chandra的领导之下，日后Nest和谷歌软件之间的整合可能会更加深入。

　　Nest在四年前被谷歌收购之后，发展一直不太顺利。2015年夏季的Alphabet重组让Nest失去了谷歌这一重要的资源。公司创始人兼首席执行官Tony Fadell和联合创始人Matt Rogers分别在2015年和今年初离职。根据报道，Alphabet曾考虑将Nest出售给除亚马逊之外的任何公司。显然，在Alphabet的领导下，Nest发展困难，也难以适应公司负责的企业结构。

　　如今，重新回到谷歌旗下，Nest或可找到稳定的基础继续发开其产品。(图尔)

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