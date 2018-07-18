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中兴通讯迎来解禁后首个大单 运营能力快速恢复

中兴通讯迎来解禁后首个大单 运营能力快速恢复
2018年07月18日 09:35 环球网
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　　记者 心月

　　解禁后的第一个工作日，中兴就迎来了来自中国移动的首个大单。

　　日前，中国移动公布2018年GPON设备（新建部分）集中采购（标段二、标段三）中标候选人及中标金额。据悉，本次集采中标候选人的投标报价及中标情况为：

　　标段2：OLT设备、XG-PON MDU设备和智能家庭网关设备

　　第1中标候选人为中兴，投标报价为486，583，222.29元（不含税），中标份额不低于70%；

　　第2中标候选人为华为，投标报价为524，282，570.15元（不含税），中标份额不高于30%。

　　标段3：OLT设备、XGS-PON智能家庭网关设备

　　第1中标候选人为中兴，投标报价为，33，232，403.03元（不含税），中标份额为100%。

　　据此前消息显示，本次集采标段二需采购OLT设备1650端，XG-PON MDU设备15767端，智能家庭网关设备17.68万端；标段三需采购OLT设备95端，XGS-PON智能家庭网关设备11200端。

　　这笔价值数亿元的订单对于此时此刻的中兴通讯来说，堪称“雪中送炭”。中兴在全面解禁后第一个工作日即获得巨额订单，可以看出中国移动对中兴通讯的支持，另外也显示出中兴通讯的运营能力正在快速恢复，可以满足中国移动的供货需要。

　　据悉，截至目前，中兴通讯生产线已经复工，国内国际合同开始发货，IT系统恢复和验证完成，全球网络保障和项目交付陆续启动，供应商开始正常供货。

　　尽管中兴发布盈警，称初步预测今年上半年亏损额将介于70亿至90亿元之间，每股基本亏损约1.67元至2.15元。但这似乎并没有影响市场对于中兴的看好：从股价表现来看，禁令解除后，截至昨日4个交易日内，中兴A股经历三个涨停，一个近6%，股价暴涨43%。而在港股，中兴通讯上涨3%，收于16.48港元/股，连续四个交易涨幅55.09%。

　　但我们也看到，持续89天的禁令对于中兴造成的影响是相当严重的：正常的生产经营活动无法进行，一些新项目的参与受到影响。据中兴通讯最新公布了2018上半年预计预告显示，上半年亏损达到70亿至90亿元。

　　对于中兴来说，想要恢复以往的水平可能还需要一段时间，同时更需要耐心与坚持。“塞翁失马，焉知非福”，一时的失意或许会给中兴带来更光明的未来。相信此次事件会鞭策中兴更加注重核心技术研发，在信息技术全球化的大环境下寻求更大的话语权。

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