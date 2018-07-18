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谷歌语音助理服务新功能：为用户整合日常有用信息

谷歌语音助理服务新功能：为用户整合日常有用信息
2018年07月18日 06:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月18日早间消息，谷歌周二宣布为其语音助理服务Google Assistant推出一种新功能，向客户提供日常可能用到的各种信息的“可视化快照”。

　　这种新功能已登陆Android和iOS版Google Assistant服务，将整合来自于谷歌旗下各种服务的有用信息，如日历、提醒服务、股票信息、包裹投递、航班、餐厅预订和电影票预订、以及建议行动等。另外，该功能还将为用户提供赴约或离开的行程时间等信息，目的是让用户更好地知道该在何时出发或离去。

　　谷歌很快还将为Google Assistant推出更多功能，如Google Keep笔记、Any.do日程管理服务、Bring服务和Todoist记事服务等，此外还将提供停车提醒、附近活动以及音乐和播客推荐服务。换而言之，Google Assistant应用将为用户提供一站式服务，基本上将可覆盖用户在一天之中可能会做的每件事情。

　　亚马逊语音助理服务Alexa一直都以商务为中心，但很明显谷歌为Google Assistant服务推出新功能的理由则跟以往一样都是想要获取信息。谷歌此前已在利用语音控制智能音箱收集用户信息，而现在则将通过为Google Assistant整合新功能的方式来做这件事。（唐风）

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