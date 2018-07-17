波音成立新部门 推动自动飞行汽车早日商用

新浪科技讯 北京时间7月17日晚间消息，波音公司今日在公司内部成立了一个新部门，希望在快速发展的自动飞行汽车市场探索商机。

波音公司目前正试图打造自动飞行汽车，同时还要解决空中交通管制和地面基础设施等问题。而新成立的“Boeing NeXt”部门主要致力于与外部公司合作，共同解决相关问题。

波音公司首席技术官格雷戈·希斯洛普(Greg Hyslop)称，波音公司拥有足够的专业知识来安全有效地部署这项新技术。

希斯洛普说：“这些飞行汽车的开发工作将在未来几年展开，交通必须是多模态的。市场正在兴起，这也是我们成立这个新部门的原因，我们要解决相关问题。”

事实上，自去年收购无人飞行器及航空零部件制造商Aurora Flight Sciences后，波音就一直倡导自动飞行汽车。有报道称，Aurora Flight Sciences计划于2020年在迪拜和达拉斯测试飞行汽车。

与此同时，欧洲飞机制造商空中客车(Airbus)也在研发“飞行汽车”，并计划于今年年底首飞。根据空中客车的计划，2020年之前确定量产样机，10年内或投入使用。(李明)