世界杯足彩擦边球花样多 区块链也来凑热闹

来源：《中国经济周刊》 记者 张燕｜北京报道

2018年俄罗斯世界杯终于落下帷幕。在这个激情如火的夏季，频繁爆冷的比赛结果让足球竞彩成为本届世界杯最热的关键词。国家体育总局体育彩 票管理中心指定的官方平台竞彩网的数据显示，世界杯开赛4周的时间内（统计时间6月11日—7月8日），中国竞彩足球销量累计364.28亿元。

不过，在正规的彩 票销售范围之外，也存在着一些黑色、灰色的彩 票、赌球产业链：被政府部门禁止的互联网彩 票死灰复燃；外围赌球、跨境赌球藏身社交平台；线下渠道以“代购”形式利用互联网平台销售彩 票；荐彩、区块链投注也蹭起了世界杯的热度……

在公安部门的严厉打击下，非法赌球的势头渐微。

听起来很前卫的区块链也凑起了世界杯的热闹。今年1月，All Sports公有链平台在火币和OKEx上联合首发代币SOC。

据SOC官方介绍，SOC有诸多功能：允许用户通过All Sports参与体育赛事竞猜，以及自行组织发起竞猜；允许开发者和企业通过All Sports平台打造区块链竞猜应用；提供智慧分销系统，以帮助竞猜项目管理中介和分销渠道。

SOC也因此被称为世界杯概念币，引发了一轮炒作热。

比特币交易平台OKEx的交易数据显示，SOC的价格在5月7日达到顶峰，为0.0000355比特币（5月7日约合0.33美元）。至7月12日午间，价格下跌至0.00000714比特币（7月12日约合0.044美元），跌幅约80%，不少投资者可谓是血本无归。

此外，还有业内人士质疑，SOC称下注基于智能合约执行，但深入研究其代码发现，用户仅仅是把币转入了一个新的钱包地址而已，并没有涉及智能合约。

值得一提的是，2017年，懂球帝曾在官方平台上宣传All Football APP时称之为“海外版手机客户端”，不过后来又否认与All Football有任何合作。双方的关系目前依旧扑朔迷离。

除了区块链概念币，随着足彩竞猜的高峰来临，“区块链+预测”为主打的产品开始频频出现在公众面前。部分“预测市场”类区块链平台打着“只赢不输、只赚不赔”“稳赢百万福利”“开启世界杯预测之旅”等旗号进行项目宣传。

《中国经济周刊》记者注意到，这些打着预测世界杯名义的平台并不真正对当晚的比赛情况作出预测，而是就比赛结果进行猜测。参与的用户在用虚拟货币兑换筹码并进行下注，这些虚拟货币随后进入奖金池，并作为成功预测比赛结果的奖金均分。这些平台声称，区块链的分布性记账要比一般采用的记账方法更加完全，彻底避免了人为操控、保证博彩数据的真实性等优势，实际上能够产生一定效果，从而解决了博彩公司暗箱操作的可能性。

据OK Blockchain Capital统计，截至2018年6月份，全球“区块链+预测竞猜类”存量项目已达27个，市值逾18亿美元（市值由以上交易所的预测竞猜类项目流通市值相加所得）。此外，2018年新完成众筹的预测竞猜类项目总数已超过60个。

大成律师事务所律师肖飒指出，尽管从表现上看，区块链预测像一个游戏，但是归根结底对一个事件结果的有奖猜测，具有赌博性质。