新浪科技> 业界 > 正文

关键核心技术上力求突破 把创新主动权握在自己手中

关键核心技术上力求突破 把创新主动权握在自己手中
2018年07月17日 21:21 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　科技创新的赛场上，不跑是落后，跑得慢了也是落后，迎头赶上、奋起直追，是我们的必然选择。

　　“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。”日前召开的中央财经委员会第二次会议上，习近平总书记再次论及提高关键核心技术创新能力的重要性，要求切实增强紧迫感和危机感，坚定信心，奋起直追，努力取得重大原创性突破。

　　提高关键核心技术创新能力，这件让习近平总书记念兹在兹的事情，代表着我们这个国家今天最迫切的需求之一。快步迈向现代化强国的中国，正行进在切换发展动力的关键拐点。改革开放以来40年的学习、引进、消化、吸收，大大增强了我们在众多领域的科技能力。从电视机、洗衣机、电冰箱、空调器等日用品，到移动电话、个人电脑、互联网应用等信息工具，从钢铁、石化、建筑材料等传统产业，到量子通信、载人航天、分子生物学等尖端技术，随着国家、社会、企业等层面不间断的投入，中国人在科技创新方面的自信在逐渐增强。在某些重要关节点上，我们快速突破的能力令国人自豪，令国外同行惊叹。

　　但科学技术的进步不像种庄稼，有投入就几乎肯定有产出。抛开基础研究巨大的不确定性不谈，即使是在他国已经走通的工程技术领域，很多关键点也是不容易攻克的。有科技人员提到，核电站中有一种控制棒，采取无缝焊接制成，众多工程师多年攻关，始终没能掌握其中的诀窍，最后还是不得不高价进口。此外，像航空发动机、控制芯片，甚至是普通的滚珠轴承，要缩短与先进国家的差距都非常艰难。在专利制度日臻严密的今天，有时候即便找到了正确的答案，也无法绕过先行者设置的“专利池”，被迫为自己的迟到支付高昂的“知识使用费”。

　　“难”只是创新的障碍之一。在迈向成功的道路上，更有许许多多各种各样的诱惑。在尝到了引进消化吸收甜头的同时，我们有些科技人员养成了“拿来主义”的习惯，遇到问题就习惯性地想“外国同行是怎么想的”，看“外国同行是怎么做的”。跟踪模仿肯定比自主创新来得容易，就是这种还没做题就想翻书后“标准答案”的习惯，消解了一些人的钻劲和闯劲，捆住了他们的好奇心和想象力。另一方面，尽管鼓励科技工作者用研究成果创业，但如果都急于“变现”，一旦有机会产生效益，立马就放弃进一步的深入研究，奔着“股票上市”般的利益而去，最后无论是在科学还是在技术上，留下的都是一些粗糙凑合的半成品。

　　在不少关键领域，核心技术受制于人这一“最大隐患”，并没有得到彻底解决。产业对外技术依存度高，难免被人“牵着鼻子走”；先导性战略高技术领域科技力量薄弱，很多时候就不得不看别人脸色行事。习近平总书记反复强调，“在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击”。科技创新的赛场上，不跑是落后，跑得慢了也是落后，迎头赶上、奋起直追，“努力成为世界主要科学中心和创新高地”，是我们形成更强大的科技影响力的必然选择。

　　中国眼下的科技创新，形势逼人，挑战逼人，使命逼人。在科技实力正从量的积累向质的飞跃、点的突破向系统能力提升的基础上，我们仍需切实增强紧迫感和危机感，努力取得重大原创性突破，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有