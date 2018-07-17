IBM与金融服务商推出Stronghold USD 与美元挂钩

新浪科技讯 北京时间7月17日晚间消息，美国金融服务提供商Stronghold今日宣布，已与IBM达成合作协议，共同探索今日新推出的“稳定币”的各种使用案例。

Stronghold今日推出了一种新的数字加密货币，即名为“Stronghold USD”的稳定币。此举旨在为数字加密货币注入更多的可信度，提高这种基于区块链技术的数字货币的实用性。

另外，Stronghold USD由位于纽约的商业银行“Signature Bank”负责承保。Stronghold将使用Stellar Network的区块链协议来发行和交易Stronghold USD。

Stronghold还表示，已与IBM签署新的合作协议，拓展Stronghold USD在IBM Blockchain Platform上的区块链商业网络中的使用案例。其目的是测试各种方法，以便让金融机构和其他组织获得更快、更安全和更高效的交易处理和资金转账。

Stronghold USD主要面向企业用户，如金融机构、跨国公司和资产管理机构等。

所谓的“稳定币”，是一种不受价格波动影响的数字加密货币。它们本质上是稳定的，这种稳定通常来自于某种替代价值的支持。而此次推出的Stronghold USD是与美元挂钩。(李明)