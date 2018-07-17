新浪科技> 业界 > 正文

IBM与金融服务商推出Stronghold USD 与美元挂钩

IBM与金融服务商推出Stronghold USD 与美元挂钩
2018年07月17日 21:10 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月17日晚间消息，美国金融服务提供商Stronghold今日宣布，已与IBM达成合作协议，共同探索今日新推出的“稳定币”的各种使用案例。

　　Stronghold今日推出了一种新的数字加密货币，即名为“Stronghold USD”的稳定币。此举旨在为数字加密货币注入更多的可信度，提高这种基于区块链技术的数字货币的实用性。

　　另外，Stronghold USD由位于纽约的商业银行“Signature Bank”负责承保。Stronghold将使用Stellar Network的区块链协议来发行和交易Stronghold USD。

　　Stronghold还表示，已与IBM签署新的合作协议，拓展Stronghold USD在IBM Blockchain Platform上的区块链商业网络中的使用案例。其目的是测试各种方法，以便让金融机构和其他组织获得更快、更安全和更高效的交易处理和资金转账。

　　Stronghold USD主要面向企业用户，如金融机构、跨国公司和资产管理机构等。

　　所谓的“稳定币”，是一种不受价格波动影响的数字加密货币。它们本质上是稳定的，这种稳定通常来自于某种替代价值的支持。而此次推出的Stronghold USD是与美元挂钩。(李明)

IBM区块链货币
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有