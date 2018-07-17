苹果前员工案听证：否认控罪 寻求保释

原标题：苹果前员工涉嫌窃取自动驾驶机密案听证：否认控罪，寻求保释

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

苹果指控前员工张晓浪窃取自动驾驶机密文件案，在美国召开听证会。

7月17日，彭博社报道称，当地时间7月16日，美国加州圣何塞联邦法院，就张晓浪涉嫌窃取苹果公司自动驾驶机密文件一案召开听证会。张晓浪通过代理律师否认了控罪。

根据上述报道，美国地方法官Virginia K. DeMarchi此前曾同意释放张晓浪。据张晓浪的律师 Daniel Olmos介绍，张晓浪正以30万美元的资产寻求保释。

2015年12月加入苹果的张晓浪，是一名硬件工程师，负责开发自动驾驶汽车所用的软件及硬件，设计和测试电路板以分析传感器数据。

今年7月7日，在加州圣何塞机场，美国联邦调查局（FBI）逮捕了张晓浪，因为苹果指控张晓浪将有关自动驾驶领域的相关资料，下载到了个人电脑中带走。当时他正准备搭乘飞机前往中国，跳槽入职中国的新能源初创车企小鹏汽车。

对于张晓浪7月16日的庭审听证，小鹏汽车方面未予置评。

此前的7月11日，小鹏汽车有关方面曾向澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者做出回应称，张晓浪确实为公司雇员，于今年5月初入职。当时，张晓浪签署了知识产权合规文件，没有记录显示他上报任何敏感和违规的情况。公司将继续积极配合关于此事的相关调查。

小鹏汽车当时还表示，在美国相关部门展开调查后，小鹏汽车第一时间配合并进行内部调查，小鹏汽车会保持对此事的关注和配合，并努力做相关配合工作。

今年4月，张晓浪带着家回国，休陪产假。待到休假结束，返回苹果公司时，他表示因为母亲生病，自己要辞职回国，跳槽前往小鹏汽车。

起诉书显示，苹果公司的主管对张晓浪的离职说辞有些怀疑，于是与苹果公司安全团队沟通核查。

苹果公司的安全主管称，他发现张晓浪在机密数据库中进行了宽泛的资料检索，并下载了大量涉密资料。此外，张晓浪在休假期间，来到苹果园区，并从公司拿走了包括电路板、服务器等物品。据称，他还将有关自动驾驶汽车电路板的资料图下载到了个人电脑中。

据彭博社报道，在7月16日的听证中，张晓浪穿着衬衫和卡其裤，由一位女子陪同，张晓浪在庭审中保持沉默，并通过一名翻译员来聆听听证内容。据路透社报道，张晓浪此前被分配了一位辩护律师，但张晓浪选择了自己的律师Daniel Olmos。

美国检察官Matt Parrella在周一对法官称，张晓浪面临一项盗窃商业机密罪，如果被认定犯罪，他将面临长达10年的监禁以及25万美元的罚款。