国际计算语言学协会设亚太区分会 百度王海峰任主席

新浪科技讯 7月15日晚间消息,第56届国际计算语言学协会(ACL,The Association for Computational Linguistics)年会在澳大利亚墨尔本举行。开幕仪式上,ACL主席Marti Hearst正式宣布成立国际计算语言学协会亚太地区分会(AACL,The Asia-Pacific Chapter of Association for Computational Linguistics),百度高级副总裁、AI技术平台体系(AIG)总负责人,ACL前任主席王海峰出任AACL创始主席。

ACL成立于1962年,是自然语言处理(NLP)领域影响力最大、最具活力的国际学术组织。1982年和1999年,ACL分别成立了欧洲分会(EACL)和北美分会(NAACL)两个区域性分会。近年来,亚太地区在自然语言处理方面的研究进步显著,此次成立ACL亚太分会,将进一步促进亚太地区NLP相关技术和研究的发展。据悉,首届AACL会议预计在2020年举行,此后将每两年举行一次。

自然语言处理是人工智能领域最具挑战性的问题之一。王海峰认为,人工智能的终极目标是让机器拥有像人一样通过学习掌握知识,理解语言,进而像人一样思考的能力。而语言是知识和思维的载体,自然语言处理对于人工智能的意义不言而喻。近几年来,NLP成为各大AI巨头的必争之地。王海峰领导的百度NLP团队已经在此领域积累与沉淀十余年。目前,百度构建了世界上最大规模的知识图谱,在自然语言句法分析、语义理解、阅读理解、语言生成、智能写作、深度问答、对话系统、机器翻译等方面取得大量领先成果并已广泛应用,百度自然语言处理云平台NLPC的调用量为每天数千亿次。百度NLP技术已广泛应用于几乎所有百度产品,也为广大开发者和企业提供NLP技术能力和解决方案,赋能各行各业转型与创新。 (辛苓)