国家计算机病毒应急处理中心发现10款违法有害App

原标题：国家计算机病毒应急处理中心：不要下载这些违法有害移动应用软件

新华社天津7月17日电（记者张建新）国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现10款违法有害移动应用存在于移动应用发布平台中，提醒广大手机用户不要下载这些违法有害移动应用软件，避免手机操作系统受到不必要的安全威胁。

这些违法有害移动应用软件主要危害涉及恶意传播和流氓行为两类，具体如下：

1、《Candy Crush Saga》（版本V 1.12.0）、《雷霆战机》（版本V 1.0）和《推箱子》，这三款移动应用捆绑了恶意广告插件，这些广告插件会在手机屏幕上匿名弹窗，强行推送广告，严重干扰手机正常使用，造成流量损失。

2、《快抢红包最新版》（版本V2.0.7）、《快抢红包最新版》（版本V2.0.8）、《自动抢红包最新版》（版本V2.0.7）、《给点电我就飞》（版本V1.1）、《经典桌球》（版本V 1.5）、《打地鼠》（版本V1.0）、《模拟开火车》（版本V3.0.2），这七款移动应用存在危险行为代码，要警惕这些移动应用私自下载安装移动应用，窃取用户隐私信息，造成用户隐私泄露，资费消耗。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心建议打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作进行主动防御，这样可以第一时间监控未知病毒的入侵活动。