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法国队夺冠华帝退全款 店家：没签协议不能退全款

法国队夺冠华帝退全款 店家：没签协议不能退全款
2018年07月17日 18:23 新浪科技综合
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　　来源：法制晚报

　　法制晚报·看法新闻（记者 李阳煜）7月16日，法国队2018年世界杯夺冠。当天凌晨，华帝公司作为法国国家足球队的官方赞助商发布通知称，“法国队夺冠华帝退全款”活动，正式启动退款流程。在规定时间内购买华帝“夺冠套餐”并参与“法国队夺冠华帝退全款”活动的消费者，华帝将按照实际付款金额退款。

　　此信息发布后，华帝公司迅速引发关注，不久后有消费者爆出华帝并未按照约定退全款。

　　家住南京市的夏女士最近在装修房子，2018年6月7日下午，夏女士和同事一起到南京新街口苏宁电器华帝专柜购买抽油烟机。夏女士回忆，当时购买时销售人员反复强调法国队赢了可以退全款，这样，在销售人员的推荐下，夏女士购买了该店内唯一一款“夺冠套餐”。

夏女士购买的华帝“夺冠套餐”夏女士购买的华帝“夺冠套餐”

　　2018年5月31日，华帝公司在其官方微博公布了“法国队夺冠，华帝退全款”的声明，称为了庆祝华帝成为法国国家足球队官方赞助商，只要在6月1日0时至6月30日22时之间购买华帝“夺冠套餐”的消费者，华帝将按所购“夺冠套餐”产品的发票金额退款。

购买“夺冠套餐”时，销售人员告知夏女士凭此发票即可退全款购买“夺冠套餐”时，销售人员告知夏女士凭此发票即可退全款

　　“你们怎么保证能够兑现承诺？”在销售人员介绍“夺冠套餐”时，夏女士询问。“销售当时告诉我只要有发票就可以，没有说还需要签订协议。”

　　在夏女士提供的产品照片中，记者看到该款产品套餐价为6599元。夏女士称，当天正好是苏宁电器的年中庆预售，有一定的优惠活动，“苏宁当天给我减了350元”，夏女士花了6249元买下了该“夺冠套餐”。

　　7月16日法国队夺冠后，华帝宣布退全款。当天一大早夏女士就来到当初购买“夺冠套餐”的门店，其销售人员却告知，夏女士无法参与退全款活动。原因是夏女士只出示了发票，而没有协议。“我当初买夺冠套餐的时候，销售人员并没有拿出任何协议，只说了用发票就可以退全款。”夏女士称当天她也向销售人员反复确定了，销售人员并未提及协议一事。

华帝官微截屏华帝官微截屏

　　此外，销售人员还告诉夏女士，由于她参加了满减活动，优惠了350元，也无法参加华帝退全款了。在夏女士一再说理的情况下，销售人员给夏女士仅退款1000元，但并未解释原因。

夏女士和华帝门店销售人员对话截屏夏女士和华帝门店销售人员对话截屏

　　之后，夏女士联系了华帝公司官方客服，对方并未对夏女士的疑问进行直接答复，而说会有专人和夏女士取得联系。针对此情况，法制晚报·看法新闻记者致电华帝公司询问相关情况，电话却无人接听。

华帝退款协议
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