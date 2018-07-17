法国队夺冠华帝退全款 店家：没签协议不能退全款

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 李阳煜）7月16日，法国队2018年世界杯夺冠。当天凌晨，华帝公司作为法国国家足球队的官方赞助商发布通知称，“法国队夺冠华帝退全款”活动，正式启动退款流程。在规定时间内购买华帝“夺冠套餐”并参与“法国队夺冠华帝退全款”活动的消费者，华帝将按照实际付款金额退款。

此信息发布后，华帝公司迅速引发关注，不久后有消费者爆出华帝并未按照约定退全款。

家住南京市的夏女士最近在装修房子，2018年6月7日下午，夏女士和同事一起到南京新街口苏宁电器华帝专柜购买抽油烟机。夏女士回忆，当时购买时销售人员反复强调法国队赢了可以退全款，这样，在销售人员的推荐下，夏女士购买了该店内唯一一款“夺冠套餐”。

夏女士购买的华帝“夺冠套餐”

2018年5月31日，华帝公司在其官方微博公布了“法国队夺冠，华帝退全款”的声明，称为了庆祝华帝成为法国国家足球队官方赞助商，只要在6月1日0时至6月30日22时之间购买华帝“夺冠套餐”的消费者，华帝将按所购“夺冠套餐”产品的发票金额退款。

购买“夺冠套餐”时，销售人员告知夏女士凭此发票即可退全款

“你们怎么保证能够兑现承诺？”在销售人员介绍“夺冠套餐”时，夏女士询问。“销售当时告诉我只要有发票就可以，没有说还需要签订协议。”

在夏女士提供的产品照片中，记者看到该款产品套餐价为6599元。夏女士称，当天正好是苏宁电器的年中庆预售，有一定的优惠活动，“苏宁当天给我减了350元”，夏女士花了6249元买下了该“夺冠套餐”。

7月16日法国队夺冠后，华帝宣布退全款。当天一大早夏女士就来到当初购买“夺冠套餐”的门店，其销售人员却告知，夏女士无法参与退全款活动。原因是夏女士只出示了发票，而没有协议。“我当初买夺冠套餐的时候，销售人员并没有拿出任何协议，只说了用发票就可以退全款。”夏女士称当天她也向销售人员反复确定了，销售人员并未提及协议一事。

华帝官微截屏

此外，销售人员还告诉夏女士，由于她参加了满减活动，优惠了350元，也无法参加华帝退全款了。在夏女士一再说理的情况下，销售人员给夏女士仅退款1000元，但并未解释原因。

夏女士和华帝门店销售人员对话截屏

之后，夏女士联系了华帝公司官方客服，对方并未对夏女士的疑问进行直接答复，而说会有专人和夏女士取得联系。针对此情况，法制晚报·看法新闻记者致电华帝公司询问相关情况，电话却无人接听。