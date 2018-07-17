比特大陆准备扩大以色列研发规模：将招募40多名员工

新浪科技讯 北京时间7月17日下午消息，据以色列当地财经媒体《环球报》报道，加密货币“矿机”生产商比特大陆准备扩大以色列研发中心的规模。

报道称，目前比特大陆在以色列有员工15人。比特大陆以色列运营中心副总裁、主管加迪·吉里克伯格（Gadi Glikberg）接受采访时说，公司准备招募40多名员工，包括区块链研究人员、高级软件和安全工程师、营销专家、熟悉Python和JavaScript的程序员以及QA员工，研发中心设在赖阿南纳（Ra'anana）。

吉里伯格介绍说，去年比特大陆增长迅猛，主要是因为区块链技术和数字货币越来越流行；虽然去年年底时加密货币产业陷入低谷，但是行业看到了增长和发展的机会。

此前据雷帝网获悉，比特大陆正进行新一轮10亿美元融资，预计月底完成，投后估值150亿美元。知情人士还透露，比特大陆预计今年8月递交IPO材料，年底在香港上市。

新浪科技就此事向比特大陆求证，对方表示不予置评。但比特大陆创始人吴忌寒曾暗示，公司可能会在香港上市，通过上市早期投资者可以套现，还可以为未来发展筹集资金。同时有多位接近交易人士爆料称，比特大陆正在进行pre-IPO的融资，未来或将在香港上市。

早在2016年时，比特大陆就在以色列设立运营中心，主要围绕区块链技术和矿池Connect BTC承担部分研发工作，还涉足AI研发。比特大陆总部位于北京，并在成都、青岛、深圳、武汉等地设有研发中心，和以色列赖阿南纳研发中心相似。另外，比特大陆在中国香港、美国加州、以色列特拉维夫、荷兰阿姆斯特丹等地也设有分公司。(星海)