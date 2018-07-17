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海航集团再调整:陈峰出任董事长 董事局主席职位撤销

海航集团再调整:陈峰出任董事长 董事局主席职位撤销
2018年07月17日 15:12 澎湃新闻
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　　原标题：海航集团高层再调整：陈峰出任董事长，董事局主席职位撤销

　　澎湃新闻记者 姚晓岚

　　继原董事长王健去世，海航集团董事局主席陈峰兼任董事长一职之后，海航集团再次调整管理架构。

　　7月17日，澎湃新闻记者从知情人士处获悉，海航集团于7月16日在内部下发人事任命文件，调整董事会成员：原海航集团董事局主席兼董事长陈峰出任董事长，不再兼任董事局主席一职，董事局主席的职位将被撤销。海航集团原董事局董事兼首席执行官（D）张岭履新副董事长一职。

　　此外，原海航集团董事局董事长王健意外离世，空出了一个董事局席位。海航集团董事局还新增了两名董事，分别是海航集团党委常务副书记孙明宇，海航控股（600221.SH）董事长包启发。

　　这是王健意外去世后，海航集团董事会成员首次较大规模调整。此轮调整过后，海航集团董事局席位从原先的11个扩充至12个，增加了一个董事席位。海航集团未披露增设席位的原因。

　　此外，有消息称，这次董事局成员调整后，新上任的孙明宇将负责海航集团的党委、纪委工作，包启发将负责海航集团的安全运营工作。张岭则负责集团总部和海航集团（国际）有限公司等集团重点企业管理工作。对此，上述知情人士表示，相关分工内容属实。

　　该知情人士称，此次下发的任命文件很简短。目前，海航集团官网尚未更新上述董事会成员调整内容。

　　包启发现年54岁，为北京人。简历显示，包启发毕业于荷兰马斯特理赫特管理学院，为工商管理硕士。1993年加入海航，历任长安航空有限责任公司董事、副董事长、总经理，海航集团有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席执行官、董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航神鹿新能源控股有限公司董事长兼总裁，天津神鹿能源有限公司董事长等职务。

　　张岭现年41岁，2000年毕业于中南大学外贸英语专业。2000年7月至2003年2月在海航集团有限公司办公室工作。历任海南美兰机场股份有限公司董事长特别助理、海航集团有限公司项目部副总经理、海航集团人力资源部副总经理、海航集团项目开发与管理部常务副总经理、海航集团办公室主任、海航集团信息管理部总经理、海航集团国际投资管理部总经理、海航集团执行总裁助理、海航集团国际总部（香港）有限公司副董事长、海航旅业（控股）集团有限公司首席执行官兼执行董事长等职务，2013年12月起担任海航集团有限公司董事局董事。

　　此前的7月4日，海航集团官微发布“讣告”称，海航集团有限公司联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时意外跌落导致重伤，经抢救无效，于当地时间2018年7月3日不幸离世，享年57岁。

　　根据海航集团英文官网发布的讣告，这起意外的事发地为法国普罗旺斯。

　　海航集团官网发布的信息显示，王健曾担任公司CEO与副董事长，也是海航集团（国际）有限公司董事局董事长。王健在海航集团25年的发展历程中，起着主导作用。

　　海航集团1993年创立，目前已成长为一家跨国企业集团。官网资料显示，海航集团旗下拥有航旅、物流、资本、科技四大业务板块。

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