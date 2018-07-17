软银旗下移动部门IPO有望获利223亿美元

新浪科技讯 北京时间7月17日上午消息，软银集团计划将其通过核心移动部门软银公司的新股发行获得的收益，投入到人工智能等尖端领域，以此提振公司作为多元科技投资公司的声誉。

软银集团董事长兼CEO孙正义说，“在我们35年的历史上”，移动通讯“只是最近10年左右”的重点。他补充道：“我希望回归到我们本来的模式——成为一家战略控股公司。”

这家日本科技巨头计划在软银公司上市时出售其超过30%的股份。该公司7月9日表示，软银公司已经提交了初步上市申请，最早有望于今年登陆东京证券交易所。软银集团持有几乎所有软银公司股份。

软银集团有望通过此次IPO获利约2.5万亿日元（223亿美元）。此次IPO将成为日本历史上规模最大的新股上市交易，超过日本电话电报公司1987年23万亿日元的IPO。

孙正义在最近的演讲中表示，这一金额加上软银集团体量1000亿美元的愿景基金，将给人工智能、物联网、机器人和专车服务等领域带来大笔资金。他最感兴趣的还是人工智能，这项技术号称可以改变生活的方方面面，包括医疗、交通和建筑等领域。

通用汽车已经宣布该公司旗下的无人驾驶汽车部门获得愿景基金投资，计划在2019年实现无人驾驶汽车的大规模商业化。日兴证券分析师Satoru Kikuchi表示，随着该基金“开始收回投资，关于它贡献利润和增长的预期将会提升。”

由于市场看好软银集团的这项计划，该股上周五创下今年以来新高，连续11个交易日上涨。最近有报道称，老虎环球管理公司已经买入大约10亿美元软银股票。在截至3月31日的财年内，软银集团实现营业利润1.3万亿日元，为其提供了很好的战略转型时机。

软银公司上市时的股票市值有望达到7万亿到8万亿日元，与KDDI规模相当。后者市值约为8万亿日元，是日本第六大上市公司。

在IPO之前，软银公司计划强调该公司与雅虎日本之间的关系，软银集团持有后者约43%的股份。这个移动部门将从Altaba手中收购该公司约10.7%的股份（Altaba是一家投资公司，其前身是雅虎），然后再将其转售给雅虎日本。(樵夫)