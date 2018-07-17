关于特斯拉中国超级工厂 有五件事你需要了解

文/小狐狸

电动汽车生产商特斯拉表示，它将在上海建设美国之外的首个超级工厂（Gigafactory）。对于一家将中国视为其第二大市场的公司来说，这一步是合理的。

上海市政府在一份新闻稿中表示，特斯拉超级工厂正式落户上海临港。该公司计划每年生产50万辆电动汽车，这是上海历史上最大的外商投资制造项目。

特斯拉表示：“在获得所有必要的批准和许可后，我们预计在不久的将来开始动工建设这个超级工厂，我们大约需要两年的时间才会开始生产汽车，再过两到三年，工厂将全面投产，每年生产约50万辆汽车。”

然而，特斯拉面临着来自中国和外国品牌日益激烈的竞争，这些品牌正在开发数十款电动车型。

关于特斯拉的中国超级工厂，有五件事需要了解：

为什么是现在？

这一声明的发表正值中美贸易关系变得越来越紧张之际。但自去年以来，特斯拉一直在与上海市政府就建设一家可能的工厂进行谈判。

今年4月，中国政府宣布，将终止要求外国汽车制造商通过本土合作伙伴开展工作的限制。

包括通用汽车和日产汽车在内的其他汽车制造商一直不愿将电动汽车技术引入中国，以避免在此类合资企业中与潜在的未来竞争对手分享技术。

为什么选择在中国建厂？

中国是全球第一大电动汽车市场。2017年，中国市场的电动汽车总销量为46.8万辆，是美国（20万辆）的两倍多。

中国通过向购买电动汽车的消费者提供补贴，以及削减补贴的双积分政策，来推广电动汽车技术。目前，中国已经是仅次于美国的特斯拉第二大市场。

在中国生产汽车将消除关税和其他进口控制带来的风险，还将有助于其发展零部件供应商网络以支持服务，并帮助特斯拉吸引主流买家。

谁为建设中国超级工厂提供资金？

究竟谁来出资建设这个超级工厂，是一个非常重要的问题。

松下已经出资16亿美元，帮助特斯拉在内华达州建造了价值50亿美元的电池厂，它还愿意为上海工厂的建设提供资金吗？占股5%的腾讯是否会为特斯拉在中国的新工厂注入新的资金呢？目前，我们无法知晓。但是显然，特斯拉绝不可能利用自身资金来建造新的工厂。由于巨大的现金消耗以及负债累累的资产负债表，该公司无法拿出这么大笔资金来建造新工厂。

在最近一个季度，特斯拉亏损了7.1亿美元，不过该公司表示，它很快就会实现盈利。7月初，美国财经网站CNBC报道称，风险资本公司Loup Ventures的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）预测，特斯拉将从9月份开始实现盈利。

特斯拉尚未给出上海工厂的建设成本。5月份，高盛的一位分析师预测，在上海建设一家全资工厂可能需要特斯拉投资40亿美元至50亿美元，而该公司在制造方面的支出预计约为25亿美元。

特斯拉在中国的前景如何？

2017年，特斯拉汽车销量估计在1.5万辆以下，市场份额不到3%，这使得它在中国市场有很大的增长空间。中国市场仍在扩大，而美国和欧洲的需求则持平。

此外，特斯拉将大大满足中国政府的要求，即电动汽车明年至少占每个品牌汽车销量的10%。这可能意味着，它可以将其获得的信用积分卖给那些未能达到配额的汽车制造商。

中国电动汽车市场竞争如何？

中国电动汽车市场的竞争是激烈的和不断增长的。比亚迪等本土品牌每年售出数万辆混合动力汽车、纯电动车和SUV。

北汽集团的EC系列车型起价为2.2万美元，去年12月售出了1.3万辆，几乎相当于特斯拉2017年的总销量。

通用汽车、大众汽车和其他全球汽车制造商正投入数十亿美元资金，与当地合作伙伴共同开发廉价车型。这些车型最早将于今年上市，远早于在上海上市的特斯拉汽车。

总结

对于运营资金严重短缺的特斯拉来说，中国是一个难以攻克的市场。到目前为止，特斯拉在美国电动汽车市场上占据统治地位，但它在西方高端电动汽车市场的巨大领先优势在中国根本不存在。