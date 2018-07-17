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为庆祝世界表情符号日 苹果把管理层都做成了表情

2018年07月17日07:40  新浪科技   收藏本文     
苹果的管理层页面被换成了各自的Emoji头像苹果的管理层页面被换成了各自的Emoji头像

　　新浪科技讯 北京时间7月17日早间消息，为了庆祝周二的世界表情符号日（World Emoji Day），苹果周一更新了苹果管理团队网站，展示了为所有主要高管设计的Memoji卡通人物；另外他们宣布今年晚些时候，将有超过70个全新表情符号更新到iOS设备。

　　苹果还在今天准备了个彩蛋：在其官网管理层介绍页面上，CEO蒂姆·库克（Tim Cook）、零售业务负责人安吉拉·阿伦茨（Angela Ahrendts）、设计负责人乔尼·艾维（Jony Ive），以及艾迪·库伊（Eddy Cue）、克雷格·费德里西（Craig Federighi）、卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）和菲尔·席勒（Phil Schiller）等高管都有了自己的Emoji卡通形象。

库克叔叔也Emoji库克叔叔也Emoji了

　　苹果通过官网宣布，今年晚些时候，将有超过70个全新表情符号以免费软件更新的方式登陆iPhone、iPad、Apple Watch和Mac。这批全新表情符号基于Unicode 11.0字符制作，包括更多的发型选择，可更好地展现红发、白发和卷发人物的样貌，还有全新的光头人物表情符号可供选择。全新的笑脸符号包括寒冷脸、派对脸、恳求脸和带爱心的脸，让信息传达更有意思。

每种头像都能自由变换发型肤色等每种头像都能自由变换发型肤色等

　　另外，今年苹果还将推出更多运动、标志等表情符号，包括新的超级英雄表情符号、垒球、邪恶之眼护身符和无限符号。

新增的食物符号既有美国的纸杯蛋糕，也有中国的月饼新增的食物符号既有美国的纸杯蛋糕，也有中国的月饼

　　在6月公布的最新iOS 12系统中，苹果还推出了自己的Memoji功能，它是iOS 12提供给iPhone X的功能。Memoji支持订制和个性化的卡通人物，在制作Memoji时，用户可以选择肤色、发色、发型、眼睛颜色、眉毛、鼻子、雀斑和面部毛发等特征，以及配饰和头饰，并通过iPhone X的前置镜头录制用户表情发送给其他人。

　　（邱越）

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文章关键词： 苹果表情Memoji

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