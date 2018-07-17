为庆祝世界表情符号日 苹果把管理层都做成了表情

苹果 的管理层页面被换成了各自的Emoji头像 的管理层页面被换成了各自的Emoji头像

新浪科技讯 北京时间7月17日早间消息，为了庆祝周二的世界表情符号日（World Emoji Day），苹果周一更新了苹果管理团队网站，展示了为所有主要高管设计的Memoji卡通人物；另外他们宣布今年晚些时候，将有超过70个全新表情符号更新到iOS设备。

苹果还在今天准备了个彩蛋：在其官网管理层介绍页面上，CEO蒂姆·库克（Tim Cook）、零售业务负责人安吉拉·阿伦茨（Angela Ahrendts）、设计负责人乔尼·艾维（Jony Ive），以及艾迪·库伊（Eddy Cue）、克雷格·费德里西（Craig Federighi）、卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）和菲尔·席勒（Phil Schiller）等高管都有了自己的Emoji卡通形象。

库克叔叔也Emoji了

苹果通过官网宣布，今年晚些时候，将有超过70个全新表情符号以免费软件更新的方式登陆iPhone、iPad、Apple Watch和Mac。这批全新表情符号基于Unicode 11.0字符制作，包括更多的发型选择，可更好地展现红发、白发和卷发人物的样貌，还有全新的光头人物表情符号可供选择。全新的笑脸符号包括寒冷脸、派对脸、恳求脸和带爱心的脸，让信息传达更有意思。

每种头像都能自由变换发型肤色等

另外，今年苹果还将推出更多运动、标志等表情符号，包括新的超级英雄表情符号、垒球、邪恶之眼护身符和无限符号。

新增的食物符号既有美国的纸杯蛋糕，也有中国的月饼

在6月公布的最新iOS 12系统中，苹果还推出了自己的Memoji功能，它是iOS 12提供给iPhone X的功能。Memoji支持订制和个性化的卡通人物，在制作Memoji时，用户可以选择肤色、发色、发型、眼睛颜色、眉毛、鼻子、雀斑和面部毛发等特征，以及配饰和头饰，并通过iPhone X的前置镜头录制用户表情发送给其他人。

（邱越）