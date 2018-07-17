比亚迪广告门局中局：跨越5000万与120万的“陷阱”

7月16日，一位接近比亚迪的人士明确表示，和阿森纳合作金额确实是5000万，但是李娟给比亚迪的报价是120万。

见习记者 左茂轩 北京报道

一个历时3年、总金额或达11亿元的离奇广告代理事件，将比亚迪推向风口浪尖。

尽管目前公安部门已经介入调查，关键人物李娟也已被警方控制，但同时声称为受害方的比亚迪和广告供应商们，各执一词，事件的真相仍旧扑朔迷离。

7月16日上午，比亚迪股份有限公司（002594.SZ）发布澄清公告，对近日引发广泛关注的巨额广告代理事件发表回应。

比亚迪表示，李娟及网传的“陈振宇”非比亚迪在职或离职员工，也不是比亚迪董事、监事或高级管理人员，李娟以比亚迪及上海比亚迪电动车有限公司名义对外签署的合同所用印章系伪造。李娟冒用比亚迪员工身份、使用伪造印章对外签署合同，已涉嫌犯罪，比亚迪已就上述事项向警方报案，警方已介入调查，目前李娟已被警方采取强制措施。

这是比亚迪官方近期第四次为该事件发声，与前三次在微博或官网发布相关声明时强调“比亚迪均不知情，与比亚迪无关”不同的是，比亚迪此次发布的公告并未出现“不知情”相关表述。比亚迪表示，作为受害方将与各方积极配合警方调查，依法维护自身权益。

同时，比亚迪官方微博告知函称，愿意与相关公司保持积极沟通，将根据警方对于相关事实和金额的核查认定，与相关公司共同商讨合理的解决方案，并由该集团采购处总经理负责预约接待。

尽管如此，广告供应商们坚持认为，比亚迪不可能完全“不知情”。7月16日下午1点，比亚迪“广告门”涉事方上海雨鸿文化传播有限公司（以下简称上海雨鸿）、上海竞智广告有限公司（以下简称上海竞智）等4家供应商联合召开媒体发布会，对比亚迪与广告商合作纠纷事件情况进行说明。

几位供应商联合表示，据他们所知，目前涉及款项差不多11亿，主要分为垫资和做活动两部分。值得注意的是，雨鸿文化负责人汪晓婷也出现在了现场，并出示了一些雨鸿文化与比亚迪展开合作的证据。

竞智广告相关负责人则表示，李娟是自首的，并非比亚迪所说的报警并采取强制措施带走。

7月15日，上海雨鸿文化传播有限公司通过官方微博发布了一则“关于比亚迪广告门事件的声明”表示，由李娟以上海比亚迪电动车有限公司名义发包给雨鸿公司的广告业务均属比亚迪旗下真实业务，事中有比亚迪广告部门及大区相关人员对接，事后有大量业务确认。

至此，该事件仍在持续发酵。

事件陷入“罗生门”

案件的核心人物李娟究竟是什么身份，是解开重重谜团答案之关键。

7月15日，比亚迪相关负责人对21世纪经济报道记者表示，目前可以肯定，李娟绝对不是比亚迪员工，李娟向广告供应商称其代表上海比亚迪电动车有限公司不是事实。

但在过去三年合作过的广告供应商眼里看来，李娟是上海比亚迪电动车有限公司的高层，代表比亚迪与供应商们商谈广告业务。

“她的真实名字叫李娟，但每次来比亚迪总部，都自称是雨鸿广告的汪晓婷，而对其他的供应商，她的身份则是上海比亚迪市场部总经理李娟。”7月16日下午，一位接近比亚迪的人士告诉21世纪经济报道记者。

三年来，在李娟的协助下，广告供应商组织了多项活动，并有媒体对相关活动进行报道。这让他们对李娟的身份深信不疑，在上海雨鸿的策划下“比亚迪赞助阿森纳”一事，则更让广告供应商们相信了李娟的身份。

值得注意的是，李娟如何被警方抓捕，双方也各执一词。按照比亚迪声明的说法是合同诈骗涉嫌犯罪被警方关押。但竞智广告相关负责人则表示，李娟是自首的。有媒体报道称，李娟因与上线陈振宇失联，不堪被供应商追债而选择报案，但报案未遂，最终以自己1200万元房子来源不明为由自首。

但目前从各方得到的消息来看，李娟确实并非比亚迪员工。而按照李娟自己的说法，她只是在台前负责操作的“傀儡”，背后隐藏的操刀人是陈振宇。

根据此前有媒体公开的从匿名人士处得到了一份李娟所写的《上海比亚迪情况说明》，陈振宇自称为比亚迪集团隐形股东，并向集团副总裁李柯汇报。7月16日，李柯向该媒体回应称自己“遭骗子陷害”，并希望警方将李娟、陈振宇及部分背后有猫腻的广告公司抓起来。

至此，该事件再度陷入罗生门。但究竟谁在说谎，仍难以分辨。简单来看，三方的关系是，比亚迪被李娟盗用公司高管身份，伪造文件和公章并完全不知情；李娟被自称为比亚迪隐形董事的陈振宇欺骗；而广告供应商则被李娟欺骗，自掏腰包为比亚迪办活动。

不过，令人百思不得其解的是，李娟的作案动机是什么？此外，如果李娟真的进行了诈骗行为，这一诈骗行为的商业逻辑是什么？她如何从中牟利？

有质疑认为，供应商给李娟提供了相应的回扣。但几位广告供应商负责人在7月16日下午的发布会上表示，几个供应商都没有给过李娟一分钱回扣，合同都是招标竞标得来的，李娟的所谓诈骗是不存在的。

“在汽车圈，主机厂拖欠公关款很常见。这时候需要乙方先行垫资，有的甚至拖欠一两年。”有公关公司高层告诉21世纪经济报道记者。但这也无法解释李娟能够从中获利。

一般来说，若甲方与乙方广告公司签订广告合同，甲方需付给广告公司相关费用。该事件中，目前看起来更像是李娟作为中间人，广告供应商为比亚迪办活动，但垫付钱款的是广告公司，按理说来这些钱款有广告供应商直接支付给相关事宜处理者，并不会到李娟手上。

李娟如何通过诈骗谋财，有待警方进一步侦查结果。

比亚迪完全不知情？

事件迅速发酵的一个重要原因是，此前比亚迪坚决表示“完全不知情”。

7月12日，比亚迪官方微博发布一则《关于李娟等人冒用比亚迪名义开展相关业务的声明》称，自2017年5月起，李娟使用上海雨鸿文化传播有限公司的名义，以自有资源（广告及活动）试用及免费使用为切入点，主动与比亚迪联系并开展免费广告宣传。

比亚迪表示，李娟冒用上海比亚迪电动车有限公司市场部总经理身份，伪造比亚迪多枚印章，以比亚迪名义，与多家单位及机构展开广告宣传类合作。比亚迪表示，对于上述事情比亚迪均不知情，事件也与比亚迪无关。

比亚迪强调，对李娟等人用伪造印章与相关公司签署的合同等事宜，概不知情，也与该公司无关。

这一纸声明，引起涉事另一方——广告供应商们的强烈不满。7月12日，上海竞智发表一篇名为《人BY脸，天下无D》的微信文章将比亚迪形容为“一个老赖的诞生”。并表示，涉及此事件的广告供应商多达数十家，被拖欠的广告费用高达11亿元，且至今已有3年，如此漫长的时间加上如此庞大的广告费用，比亚迪方面不可能不知情。

广告供应商们表示，今年5月比亚迪宣布赞助英超足球俱乐部阿森纳的活动，比亚迪不可能不知情。当时，针对与英超豪门阿森纳的合作，比亚迪官方做了不少的宣传。并且，比亚迪集团公关部部长李巍出席签约并为活动站台。

但比亚迪在7月12日发表的公告中表示，2018年4月，李娟使用上海雨鸿文化传播有限公司的名义，以资源赠送及优惠价格的方式，推进比亚迪与阿森纳足球俱乐部之间的广告宣传。

7月13日晚间，英超阿森纳足球俱乐部发表声明称，根据比亚迪告知阿森纳的信息，比亚迪相信其本身已成为一桩涉及诸多广告协议的诈骗行为的受害方。

阿森纳表示，今年5月8日，俱乐部与比亚迪曾在阿联酋航空足球场举行仪式，共同宣告双方正式结成合作伙伴关系；而此次事件亦涉及已启动的这项合作。我们正在调查事件现况，并与此前参与启动这项合作的比亚迪高层代表们共同商讨此事。针对此次事件，俱乐部将不再发表更多评论。

负责推进该事件的正是上海雨鸿，其在7月15日晚间发表的声明表示，据阿森纳官方声明称，比亚迪相信其已经成为一桩涉及诸多广告协议的诈骗行为的受害方。但据悉，比亚迪截至目前仅仅以伪造公司印章罪向上海警方报案，并非其所称诈骗罪。而且比亚迪报案系李娟在高压之下自首以后。在警方尚未查明案件事实的情况下即向阿森纳做出带有武断推断的通告，且通告内容与其报案内容并不相符，存在误导公众之嫌疑。

7月16日，上海雨鸿的负责人告诉21世纪经济报道记者：“公司有比亚迪阿森纳项目的代理授权文件。”并且，比亚迪签约阿森纳的往来邮件，其中qq邮箱为李娟操作，回复她的是比亚迪使用的byd.com邮箱，这是比亚迪官方承认的邮箱域名。

7月15日，一位比亚迪内部人士向21世纪经济报道记者表示：“比亚迪与阿森纳合作的项目确实存在，并且，比亚迪品牌及公关处总经理李巍确实出席了比亚迪与阿森纳的签约活动。我参与过该项目的评估，但项目的前期是如何导入的、和李娟有什么关系，这些完全不知情。”

值得注意的是，比亚迪就诈骗一事发表第一份声明则是在今年6月13日。不过，在7月12日事件爆发之后，比亚迪才删除了所有微博中关于阿森纳的相关内容。

另外，有广告供应商质疑，比亚迪在5月底发现端倪，为何不采取任何行动，6月20日李娟仍继续以上海比亚迪总经理的身份与广告商开展合作。

比亚迪是否知情、具体知情到什么程度，将影响事件的下一步走向。并且，比亚迪作为上市公司，将影响投资人对比亚迪的判断。7月16日，比亚迪收盘价43.95元，下跌4.35%。

尽管在比亚迪官方微博告知函称，将根据警方对于相关事实和金额的核查认定，与相关公司共同商讨合理的解决方案，并由该集团采购处总经理负责预约接待。但截至目前，记者了解到，对于相关事件孰真孰假，广告供应商与比亚迪仍未达成认同。

签约阿森纳的“连环局”

问题的关键是，比亚迪和阿森纳的签约金额究竟是多少？而在此前，出现了120万和5000万两个数字。

7月16日，一位接近比亚迪的人士在接受21世经济报道记者采访时明确表示，和阿森纳合作金额确实是5000万，但是李娟给比亚迪的报价是120万。

如此大的落差的确让人大跌眼镜。“实际情况是，李娟和上海雨鸿花了5000万跟阿森纳签了合同，盖的章是假的比亚迪公司的章。同时，李娟和上海雨鸿跟比亚迪签的是120万的合同。真实的比亚迪只对接上海雨鸿，比亚迪给上海雨鸿钱，上海雨鸿给阿森纳钱。但后来比亚迪了解到，李娟用假的比亚迪股份的公章，和阿森纳签的合同，而且金额是5000万。”上述人士进一步表示。

但与一个世界顶级足球俱乐部、两个赛季120万的合同费用，明显和市场行情不符，但比亚迪选择相信并派公司高管李巍出席签约，这似乎有些“匪夷所思”。

天下没有免费的午餐，120万就能够搞定与顶级足球俱乐部两个赛季的合作，比亚迪难道对此没有怀疑吗？

对此，上述接近比亚迪的人士进一步告诉记者，“李娟这样解释，原来的合作方临时退出，所以位置空出来了，有一个临时的漏。因此价格是60万一个赛季，两个赛季120万。”

该人士同时透露，比亚迪察觉到“骗局”大概是在今年5月左右。那么，“双面”李娟到底是如何做局的，又如何挣钱？为什么这样一个“骗局”可以越做越大，直到高达11亿才被发现？

“她拿比亚迪背书，去融资，承诺高利息和居间费用，最后钱都流向雨鸿。”上述知情人士说出了李娟做局的核心。按照这位知情人士的说法，心思缜密、“胆大包天”、甚至干了一票大的就想“跑路”的李娟布下的是一个连环骗局。

然而，李娟最后却自首了。到底，真相是什么？谁在撒谎？本报记者将持续关注。

（编辑：何芳）