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特斯拉敲定上海建厂：将面临本土对手围堵

特斯拉敲定上海建厂：将面临本土对手围堵
2018年07月17日 01:40 21世纪经济报道
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　　本报记者 王欣 上海报道

　　导读

　　特斯拉国产后能否适应中国市场和两年后的汽车市场形势，现在都很难判断。

　　在Model 3遇到产能之困和大幅裁员后，特斯拉CEO埃隆·马斯克来到中国，奔走京沪，匆匆三日，确定了工厂选址和北京研发中心。

　　7月10日，特斯拉上海建厂的消息终于尘埃落定，规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区，将成为特斯拉美国之外的首个超级工厂。

　　根据协议内容，特斯拉将以独资的形式，在临港地区建设研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，其中涵盖了电动车研发创新中心、特斯拉超级工厂、特斯拉销售中国分公司等。

　　“特斯拉经过这么多年发展，品牌技术的积淀已经相当深厚，独资进入中国市场，毫无疑问，对我们自主品牌、新能源汽车、智能网联汽车都是巨大的挑战。中国的市场容量在一段时间内会呈现阶梯性的上升，所以在有限的市场中出现了特斯拉这样的独角兽，挟品牌和技术的优势，会对我国正在进步中的新能源汽车产业带来挑战。”中国汽车工程学会荣誉理事长付于武在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

　　独资建厂

　　6月28日，国家发改委发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，正式提出自7月28日起，取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制。这意味着，国家正式允许外企独资在华建设新能源汽车工厂，特斯拉获得入华建厂资格。

　　据统计，2017年，特斯拉在华销售电动车近1.5万辆，销售总额超过20亿美元，在华营收占到其全球总营收的17%左右，对于中国的汽车市场依赖度很高。所以，特斯拉方面一直希望在中国建立工厂：一方面可以降低生产和运营成本；另一方面能够带来产能的提升。

　　在今年6月的特斯拉全球股东大会上，特斯拉全球销售主管Robin Ren公开表示，特斯拉将在上海设立首座海外工厂，命名“Dreadnought”（无畏舰），既生产电池，也组装汽车。

　　而埃隆·马斯克对此表示，新工厂的设立，每年能给中国和亚洲其他地区带来“成千上万”辆汽车，同时还将使特斯拉的售价减少三分之一。

　　不过，质疑声仍没有停歇。特斯拉在美国遭遇的产能问题两年多时间都未能解决，在上海建设的工厂就能保证不会出现类似的问题？另外，无论Model 3还是Model Y，特斯拉都还不具备大规模生产的能力和经验。

　　在 6月的最后一周，特斯拉奇迹般地将Model 3的产能提升到了5000台以上，再加上Model S和Model X不到2000台的产能，特斯拉在6月最后一周的产能居然达到了7000台最高峰值水平。

　　这是加州超级工厂All in的结果，这种量产节奏能否持续，也有待观察。

　　而且，特斯拉独资建厂依然存在不确定性。目前而言，特斯拉和上海政府只是达成协议的签约仪式，工厂最快也要明年春节后才能开始动工，而特斯拉面临的另一个难题是生产资质。据了解，工厂审批周期、建设周期加上生产资质审批过程，叠加起来，需要2-3年的建设周期。

　　“中国是特斯拉最大的市场，如果不国产只卖进口产品，就会承担过高的关税。特斯拉是成熟的高技术企业，掌握核心技术。现在PPT造车的状况并不乐观，特斯拉进入肯定会加大竞争，但我也并不十分看好特斯拉进入中国。” 中国社会科学院工业经济研究所工业发展室主任赵英告诉21世纪经济报道记者。

　　对于近期频传上海临港政府出资建厂的传闻，赵英认为：“首先，特斯拉本身能否适应中国市场和两年后的市场形势现在很难说，现在没有盈利，建厂资金也有很大的挑战。而且我相信地方政府资金不会投入到竞争性行业中，况且还是投给外资，这不太可能。”

　　也有很多人将特斯拉比喻为苹果公司，因为苹果在推出iPhone后并没有做到一家独大，反而引爆了智能手机市场，催生出小米、华为等智能手机巨头。

　　“目前电动汽车市场仍有非常大的空间可以去施展，奇点汽车就是要在与特斯拉的差异化竞争中寻求生存与发展。” 7月12日，在 2018未来汽车展上，奇点汽车联合创始人沈海寅在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

　　沈海寅认为，电动汽车行业也会像手机行业那样，“特斯拉进入中国以后，在促进高端用户购买其产品的同时，也能够让更多的普通用户接触到特斯拉，对于智能电动汽车的普及起到非常好的宣传作用。”

　　在华建厂为时已晚？

　　“特斯拉进入中国并不占优势。现在来中国建厂，为时已晚。”7月16日，汽车行业分析师钟师告诉21世纪经济报道记者。

　　2014年，特斯拉首款汽车交付中国车主，尽管频繁传出建厂绯闻，经过四年之后，当其他产品开始站稳脚跟，纷纷量产时，才选定厂址，而产品最快也要两年后才能量产。

　　再过两年，自主品牌如北汽新能源、知豆、江淮、比亚迪、奇瑞、吉利、长安已经牢牢巩固20万元以下的大众市场，而合资公司、国际车企巨头的电动化战略也在加速推行，2018年已经大举进入中国市场。

　　根据英国PA咨询集团的一份研究表示，目前，德国三大汽车制造商戴姆勒公司、宝马以及大众汽车正在逼近特斯拉，并且非常有可能在2021年的时候超越特斯拉公司。到那时，特斯拉的光芒可能会被其他品牌所掩盖。

　　围绕企业战略、电池技术、文化、供应商网络、合作伙伴关系以及财务业绩的分析，PA咨询集团认为，两年内电动汽车市场特斯拉依然会“独领风骚”，在2019年仍然会排在第一名，雷诺-日产-三菱其次，宝马、现代-起亚、戴姆勒分列第三名、第四名和第五名，沃尔沃和大众汽车排行第六名和第七名。

　　但2020年，BBA就将开启国产计划。按照规划，奔驰首款纯电动SUV EQ-C，巡续航能力达到500km，2019年就要实现国产，将会是BBA三家中最早在华量产的纯电动SUV产品。后起发力的奥迪，还要陆续往中国市场投放10款纯电动车型。其中奥迪Q2L e-tron有望在2019年底国产销售，奥迪e-tron可能在2020年国产化。

　　PA咨询公司预测，奔驰将成为全球第一，接着是宝马、雷诺-日产-三菱、大众、沃尔沃、丰田，特斯拉降至第七名。

　　针对特斯拉在华建厂的问题，蔚来汽车创始人、董事长李斌表示：“很难想象，‘加州温室里的花朵’能不能适应中国激烈、充分、复杂的市场竞争。我欢迎特斯拉这样的公司来中国建厂，这说明中国市场非常重要，也为中国消费者提供更多选择。但最终胜利一定属于中国汽车品牌。也许是蔚来，也许是其它企业，特别是在新造车势力中，创新成功的企业会代表中国汽车企业取得胜利。”

　　（编辑：周开平）

特斯拉建厂工厂
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