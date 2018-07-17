特斯拉Model 3发生严重车祸 安全性得到了证实

新浪科技讯 北京时间7月17日凌晨消息，国外媒体报道，特斯拉Model 3电动汽车近日发生了一场严重车祸，而这场车祸从另一个角度证明了Model 3的安全性。

到目前为止，还没有权威机构对Model 3进行过碰撞安全试验，但近日发生的一场车祸却证实了其安全性。

近日，有Reddit用户表示，他的Model 3发生了一次严重车祸，车辆出现翻滚。该用户认为，这可能是Model 3发生的第一起翻滚车祸。

该用户表示，当时她妻子在驾驶这辆Model 3，车上只有一人。当时的车速超过每小时100公里，由于与中间车道的另一辆车发生碰撞，导致Model 3撞上高速公路中间的水泥挡墙，前轮撞飞。接着，Model 3开始侧滑并翻滚，且翻滚好几次。

据车祸现场照片显示，汽车前部损坏严重，保险扛全部脱落，前挡风玻璃也破碎，但车厢结构完好。这位车主的妻子能够打开车门下车，只受了轻伤。

有分析人士称，这并不是Model 3安全性的绝对证据，但至少能证明，Model 3的设计是可靠的，在努力实现产量目标的过程中，特斯拉并未牺牲其安全性。(李明)