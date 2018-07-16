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比亚迪“广告门”发酵 有车模称被欠活动款

比亚迪“广告门”发酵 有车模称被欠活动款
2018年07月16日 21:13 新京报
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　　新京报快讯(记者阎侠)比亚迪“广告门”事件仍在持续发酵中，在涉事各方轮番发布声明之外，一个车模的“讨债”微博也引发关注。

　　7月15日中午，有自称车模的网友发微博“声讨”比亚迪，称自己参与比亚迪的车展活动被活动公司欠款，而之所以被活动公司欠款，是因为活动公司也遭厂家即比亚迪欠款。7月16日，该网友再度发微博称，自己与活动公司的账款是在今年10月到期，如果到期仍未收到钱将起诉活动公司。

　　7月16日下午，新京报记者与该车模取得联系，她告诉记者：“我的甲方告诉我比亚迪不给钱，他就没钱给我们。” 该模特表示，她的甲方为沈阳冠宇文化传媒有限公司。

　　该模特表示，一共有300余名车模去参加比亚迪的活动目前还没有拿到钱，但是这些模特的债主并非都是冠宇文化传媒。据其介绍，今年3月到5月，她个人陆续参加了5站比亚迪的活动，截至目前，这5次活动款“一分钱没得到”，金额约在1万多。

　　根据天眼查显示，沈阳冠宇文化传媒有限公司注册于2017年3月，注册资本为100万元，曲柯宇为公司法人并且持有90%的股份，梁宏雪持有另外10%的股份。

　　7月16日晚上，冠宇文化传媒方面告诉新京报记者，“我们是通过上海的代理公司接的比亚迪全年(2018年)的CD展的全案，华北区域。” 冠宇文化传媒方面确信自己是在和真实的比亚迪进行合作，“因为如果是假的，就不可能有所有的大区去配合我们，包括经销商去配合我们。每一场活动的落地都需要经过比亚迪的确认，展前和展后的报告都会给到比亚迪。然后他们会让他们的大区去协调以配合我们的工作。”

　　对于车模所说的“欠钱”，冠宇文化传媒方面表示是因为活动的付款周期还没有到。而冠宇文化传媒承接比亚迪的活动，目前的确有7位数以上的应收账款没有到账，但是冠宇文化传媒方面表示，这笔款项也是有账期的，“至少在一年以上吧”。

　　此外，冠宇文化传媒方面告诉新京报记者，虽然“比亚迪会影响到我们的付款周期”，但是即使比亚迪的钱没有如期付款，公司方面也会尽量如期支付给模特活动款。

　　7月16日晚上，记者就上述相关问题致电比亚迪方面，对方表示不便透露。

　

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