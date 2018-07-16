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特斯拉开始在俄销售电动汽车：一个月接到236份订单

特斯拉开始在俄销售电动汽车：一个月接到236份订单
2018年07月16日 19:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月16日晚间消息，受俄罗斯电子产品零售商Svyaznoy开始销售电动汽车的推动，特斯拉在俄罗斯的电动汽车销量出现增长。

　　上个月，Svyaznoy与进口商“莫斯科特斯拉俱乐部”(MTC)合作，开始销售特斯拉电动汽车。第一个月(6月份)，Svyaznoy就接到了236份订单。相比之下，2014年以来俄罗斯的特斯拉电动汽车注册量也只有约300辆。

　　当前，特斯拉在俄罗斯既没有零售店，也没有充电站。因此，这一次的销量增长实属不易。

　　要购买特斯拉电动汽车，买家可以访问Svyaznoy网站来选择配置，预付款之后，汽车将被运到Svyaznoy在俄罗斯的5500家手机零售店中的一家。从美国海运到俄罗斯，整个交付过程大约在4个月时间以内。

　　Svyaznoy称，在上个月的订单中，43%为Model S，26%为Model X。此外，Model 3和Roadster的需求也较大。

　　受关税的影响，特斯拉电动汽车在俄罗斯的售价较西欧要高出约60%。但这并未影响俄罗斯消费者购买特斯拉电动汽车，尤其是一些科技公司的创业者和高级经理。(李明)

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