华帝“退全款”变退卡：能对不诚信亮黄牌吗？

澎湃特约评论员 李勤余

世界杯终于落下帷幕，最激动的不止是法国人，那些购买了华帝产品的消费者们，眼巴巴地等着兑现“法国队夺冠，华帝退全款”的承诺。

然而，突然画风就不对了！之前说好的“退全款”，如今华帝在网购平台上的退款公告却写着：天猫上买的，退天猫超市卡！京东上买的，退京东E卡！……嗯，公告还不忘加一句“无门槛使用，等同现金”。

对于这么一个“老母鸡变鸭”的事，华帝甚至不屑于和消费者解释一句，怎么之前胸脯拍得震天响的“退全款”变成了退卡？在铺天盖地的“华帝退全款启动”的广告中，消费者却成了沉默的大多数。

世界杯期间，华帝那则“法国队夺冠，华帝退全款”的广告确确实实在朋友圈里红火了一把。“退全款”的意思，当然是退现金，而不是什么“等同于现金”的购物卡。

除非华帝能举证之前充分向消费者披露了是“退卡”而不是退现金，否则就是单方面地违背了合同约定。自从事件一开始的刷屏式营销，到之前的华帝华北最大经销商倒闭事件之后华帝的再三承诺，都说的是“退全款”，对于退卡只字未提。

有人说，这是“天上掉馅饼”的好事，法国队夺冠，消费者能够退购物卡已经不错了，“还要啥自行车啊”！这其实是把商家兑现承诺当成了“中头彩”，而不尽义务。很多消费者正是被承诺所吸引才购买的华商产品，遵守承诺是每一个商家应尽的义务，也是市场经济主体应有的诚信的体现。大家对于失信“老赖”如此痛恨，为什么对一家上市公司的失信如此宽容呢？诚信者走遍天下，失信者寸步难行，这才是一个社会应有的状态。

事实上，华帝总部只是承担了电商渠道的销售退款，这只有2900万元，而线下渠道的退全款，却是让经销商埋单的，这部分高达5000万元。华帝底气在于，这场营销豪赌大头将由经销商来“埋单”，并不全是割自己的肉。

在目前线上销售被“退全卡”的情况下，线下销售的退款会不会飞妖蛾子呢？6月底时，广东省中山市第二人民法院发布公告，裁定查封华帝的第四大经销商——北京天津华帝燃具股份有限公司，华帝京津公司总经理因负债上亿元，已经玩起了失踪。据媒体报道，截至7月14日，北京华帝、天津华帝公司仍未正常开展工作。相关门店、专柜仍处关停状态；多名二级分销商称，仍无法提货，此前预付的货款亦未退回。消费者到底能不能拿到货和退款，华帝经销商给出的答案是“目前没有确切的方案”。

在周一早盘，华帝股份开盘大涨7.49%，成交1776.28万元，报15.65元/股。华帝靠着这一套“神操作”，既收获了足够的关注度，又赚得盆满钵满。商场上收获一片赞扬，但是基本的诚信有没有做到？说好的“退全款”，变成了退购物卡，GMV还留在各家电商平台上充账面，线下退款直接由经销商来埋单。

股价涨了，流量赚到了，哄住了电商平台，让经销商顶了雷，华帝看似“无本万利”，但是就剩下当初满心指望“退全款”的人，只得到一段象征财富的代码，以后得挖空心思想着怎么在平台上用完这些券，够头疼好一阵子。

华帝通过一波营销，将“退款”的风险和责任推卸给了经销商、最无辜的消费者。之前信誓旦旦、赚足人气的“退全款”变了味：线上的成了“退卡”，线下的销售因为大经销商倒闭，“退全款”在一些地区成了悬念。

可怕的是，这种不诚信的企业在资本市场上得到追捧，这本身就是一个危险的信号。期盼市场监督、证券监管部门能早日介入，让消费者们安心，也给其他有志于“逗你玩”的投机取巧者一个黄牌警告。