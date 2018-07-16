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传比特大陆拟再融资10亿美元 预计年底香港上市

传比特大陆拟再融资10亿美元 预计年底香港上市
2018年07月16日 17:19 新浪科技综合
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　　原标题：爆料！比特大陆拟再融资10亿美元 预计年底香港上市

　　雷帝网 雷建平 7月16日报道

　　在完成红杉资本领投的3到4亿美元融资后，比特大陆正进行新一轮10亿美元融资。

　　红杉资本上一轮入股比特大陆时，比特大陆投前估值120亿美元。除红杉资本外，投资人还包括对冲基金Coatue，及新加坡国有的新兴市场投资基金EDBI。

　　雷帝网独家获悉，比特大陆预计新一轮10亿美元融资月底完成，投前估值140亿美元，投后估值150亿美元。

　　目前，比特大陆投资人还包括IDG、创新工场。

　　本质是一家芯片设计公司

　　根据介绍，比特大陆本质是一家芯片设计公司，主要研发和制造ASIC芯片。用该类芯片生产的矿机提供的“算力”支持以比特币为主的数字货币的挖掘和交易。

　　芯片和矿机是区块链应用领域里的基础设施，业务的变现方式基于传统的销售转化为法币利润的模式，不涉及数字货币的交易与结算和ICO。

　　因此相比于数字货币本身和交易所，比特大陆涉及的市场波动风险和政策风险较小。

　　比特大陆目前主要以芯片的设计、研发和销售为主，主要产品是数字货币芯片及AI芯片及硬件，数字货币芯片用于数字货币矿机。

　　从全市场的销售数量、算力、矿池容量等指标来看，比特大陆占有的市场份额均超过50%，是全球比特币矿机的龙头公司。

　　比特大陆的AI芯片及硬件用于预测/训练加速器和智能机器人，目前的投研团队、技术开发能力以及通过比特币矿机业务积累起来的资金使得公司在AI芯片领域的竞争力很强。

　　比特大陆已有员工2000余人，90%以上拥有本科学历，40%以上拥有硕士或博士学历。核心技术骨干来自北大、清华、港大、中科院等知名院校。

　　比特大陆预计年底香港上市

　　2017年比特大陆芯片销售额达23亿美元，仅次于华为海思，成为中国第二大的IC设计公司；比特大陆2017年公司实现25亿美元收入，12.5亿美元净利润。

　　比特大陆2018年第一季度营收18.7亿美元，净利润11.4亿美元，净利率60%。

　　比特大陆2018年第一季度净利润率高于毛利率的主要原因是，公司将部分加密货币用于采购和投资，实现盈利。

　　比特大陆上市退出路径已经打通：近期排名第二的比特币矿机制造商嘉楠耘智（市场占有率约20％）在港交所递交招股说明书，近期将完成上市。

　　知情人士对雷帝网透露，比特大陆预计在2018年8月递交IPO材料，2018年底在香港上市。

　　吴忌寒：不必理会二级市场市值

　　比特大陆创始人吴忌寒最近表示，市值是比较虚幻的东西，有一个概念叫做流动性幻觉。

　　即某一类资产感觉“总市值”多少多少，每个投资人都觉得，假如自己卖出手里的股票或者资产，就能得到“价格*数量”那么多钱。

　　但这里面是有一个幻觉存在的：当所有投资人都要在同一时间套现，就很难以这样的“价格”真正卖出去——如果投资人集体抛售，价格就会低很多。

　　吴忌寒指出，巴菲特常说，如果要买一个股票，就要假设一下，假定股票市场明天就关闭十年，是否还愿意买入。

　　“在经营企业时，天天盯着市值，也是有害的，因为财务投资人的风险偏好和个体情绪、宏观经济波动等都会影响市值。”

　　吴忌寒说，行业的周期波动，也会带来企业“市值”的巨大变化，做企业的还是盯着自己企业核心竞争力的发展比较好。

　　吴忌寒认为，创始人不理会二级市场的市值，这样的魄力对企业发展关键。创始人要敢于冒所有人反对，对一些未经证明的方向猛下赌注；总是关注二级市场反应的竞争对手吃亏很大。

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