罗罗公司研发混合动力飞行出租车：采用燃气轮机供电

罗罗公司设计的概念电动飞行汽车效果图。

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

英国发动机制造商罗罗公司（Rolls-Royce Holdings Plc）也要涉足飞行出租车市场了。

据彭博社7月15日报道，罗罗公司在当天发布的声明中称，该公司已经设计了一种混合动力的概念电动飞行汽车。这种飞行车能够乘坐4-5人，以250英里（约402千米）每小时的速度行驶约500英里。

上述报道还提到，该车机翼能够旋转90度，令其能够垂直起飞，4个螺旋桨在巡航高度时会折叠起来，后部2个额外的螺旋桨用于飞行期间的推力。

据路透社7月15日报道，这种飞行出租车使用燃气轮机技术发电。

罗罗公司介绍，这种设计在公司的M250燃气轮机基础上进行改造，它不需要反复充电，因为电池是由燃气轮机供电的。M250燃气轮机于50多年前首次推出，目前全世界有约16000台正在使用。这种飞行出租车能够利用现有的基础设施，包括直升机坪和飞机场。

在7月16日-22日举办的英国法恩伯勒航空展（Farnborough air show）上，罗罗公司将向飞机制造商和电力系统供应商做出飞行出租车的数字展示，希望能够招揽合作伙伴，共同打造有效的商业案例，该案例将早在本世纪20年代初期为飞行做好准备。

罗罗已经与空中客车公司（Airbus SE）和西门子公司（Siemens AG）合作开发了一种混合动力支线飞机，该飞机目前是罗罗公司致力于电动发动机商业化的重点。

彭博社报道介绍，罗罗公司在第一次世界大战期间打造了第一个航空引擎，拥有发动机制造的悠久历史，是Pegasus喷气式发动机的设计者。Pegasus喷气发动机正是世界上第一家成功垂直起降的飞机Harrier Jump喷气式飞机采用的发动机。

上世纪70年代，罗罗公司的发动机业务和豪华汽车品牌劳斯莱斯制造业务分离。现在的劳斯莱斯汽车是宝马公司（BMW AG）旗下品牌。

虽然这种飞行汽车的应用尚未变成现实，但该领域的竞争已经越发激烈，包括空客、美国网约车公司Uber、谷歌联合创始人拉里·佩奇投资的创业公司Kitty Hawk等，都参与到了电动飞行出租车的研发和试验当中。