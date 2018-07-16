百亿限售解禁冲击 风口浪尖挣扎的华大基因一字跌停

21世纪经济报道 21财经APP 杨坪 深圳报道

曾经风光无限的“独角兽”——华大基因正步入多事之秋，昔日光环也随之悉数褪尽。

7月16日，华大基因股票再次打在了跌停板上。今年以来，华大基因股价累计已经跌去了55.52%。

风口浪尖上的挣扎

在此之前，华大基因多次陷入舆论的风口浪尖，先是有公众号散步信息称“华大基因涉嫌贿赂官员、套骗国有资产”，后虎嗅网一则《华大癌变》，质疑华大基因无创产前基因筛查准确率。

上周五晚，华大基因在澄清公告中表示，“相比传统唐氏筛查技术而言，无创产前基因检测具有高准确性的特点”、“华大基因也严格遵守国家部门法规要求，在相关无创知情同意书中明确告知了无创基因检测的适用范围和技术局限性。由于无创基因检测作为一项筛查技术存在假阴性的风险，为保障受检者，华大基因为每一位受检者购买检测医疗保险”。

百亿限售解禁冲击

值得注意的是，在被爆“癌变”的当天（7月13日），华大基因股价并没有暴跌，反而异常坚韧地守住了百元大关，微涨0.21%。

但到了7月16日，华大基因2.06亿限售股解禁首日，暴跌突至。

根据公开信息显示，华大基因上市已满一周年，7月16日当天，公司迎来约190.14亿市值的首发限售股解禁，占公司总股本的比例超过50.17%。

该部分解禁的限售股多为机构股东，合计40家，持股较为分散、持股数量在5%以上的仅两家，分别是持股6691.52万股的华大投资和持股数为3584.96万股的和玉高林。

其中华大投资由公司内部职工王俊、尹烨、孙英俊等共同设立，不过截至目前已有两名高管董事离职。

高比例机构投资者限售股解禁的阴影之下，华大基因股价承压在所难免。

但如果从业绩支撑的层面上看，华大基因上半年尽管保持了增长态势，但比起上市之前的业绩表现，增幅明显放缓。

近日华大基因公布了2018年中报业绩预告，预计净利润为1.95亿元-2.15亿元，变动幅度为2.06%-12.53%。其中，预计2018年上半年非经常性损益约为3900万元（主要是理财产品利息收入、政府补助收入等），较去年同期增加约1100万元。

而在公司去年发布了2017年半年报中，公司去年同期实现的归属上市公司股 东的净利润为1.91亿元，同比增长28.08%，实现扣非净利润为1.63亿元，同比增长50.07%。